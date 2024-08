Découvrez la mentalité d'une star de l'heptathlon : Nafi Thiam

J'essaie toujours de me concentrer sur ce que je peux maîtriser. Dans le sport de haut niveau, il y aura des blessures, des contre-performances et des choses que l'on ne peut pas éviter au plus haut niveau. J'essaie de tout faire correctement ; je me donne à fond à chaque séance d'entraînement, je fais mes séances de soins, je fais tous mes exercices, je me couche tôt, je mange bien pour que le jour où il se passe quelque chose, je ne puisse pas avoir de regrets et me dire : "Ah, c'est ma faute, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait par flemme, parce que je n'en avais pas envie, parce que j'avais quelque chose de prévu ce soir-là..."

J'essaie donc de mettre toutes les chances de mon côté et de me concentrer sur ce que je peux contrôler, et c'est tout. Il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter, et quand elles arrivent, il y aura toujours des moments difficiles, et vous devez essayer de vous fixer un nouvel objectif, de trouver un nouveau moyen de l'atteindre et d'avancer pas à pas. Je pense que même dans les mauvais moments, il y a toujours quelque chose de positif. On apprend à se connaître, à connaître son corps, à connaître son sport.