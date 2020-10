en eau froide pour développer votre masse musculaire, perdre du poids et vous apaiser mentalement. Et on vous explique pourquoi.

1. Vous aller développer votre force mentale

, également appelé « l'homme de glace » est habitué à évoluer en caleçon sur la neige et dans l’eau glacée. Les raisons en sont multiples, de même que les avantages. Premièrement, il y trouve l'indéniable clarté mentale qu’offre le choc d’une exposition à un froid extrême. Et vous n'avez pas besoin de remplir votre baignoire de glaçons pour en faire de même. Essayez simplement de régler votre douche sur la position la plus froide pendant 30 secondes chaque matin. À la fin de la semaine, vous la supporterez mieux et serez prêt à plonger dans une piscine extérieure gelée, un lac ou un étang.

2. Vous allez recharger votre métabolisme

ont montré que la graisse brune peut être activée par l’eau froide. Non seulement elle vous gardera au chaud, mais comme son travail consiste à élever la température corporelle, elle brûle les calories très rapidement et vous aide également à perdre du poids.

Il existe deux types de graisse dans votre corps : les brunes et les blanches. De nos jours, les humains stockent principalement la graisse blanche, mais à l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, l'équilibre entre ces deux types de graisse était beaucoup plus uniforme.

3. Vous allez briser le cycle de l'ennui

Se glisser dans une froide en extérieur est nettement plus stimulant que d’aligner les allers-retours dans une piscine couverte. En recherchant des lieux nouveaux et inexplorés pour vous baigner, vous ajouterez un sens à votre aventure et une récompense à votre entraînement en pleine nature.

4. Vous contrôlerez mieux votre esprit

Plonger dans la mer, dans un étang ou un lac proche vous aidera à vous apaiser et à retrouver de la sérénité. Pas inutile pour évacuer le stress lié aux villes chaotiques dans lesquelles nous sommes nombreux à vivre. Les études ont prouvé que le temps passé en pleine nature aidait à baisser le niveau de stress et le risque de développer une dépression. Faire de l’exercice en extérieur est donc le meilleur moyen d’entretenir le corps et l’esprit.

5. Vous vous sentirez en pleine forme

Tout comme un entraînement dans une chambre hypoxique (qui simule l’altitude), un bain dans une eau froide vous forcera à vous adapter plus rapidement à des conditions difficiles. Le froid rendra la respiration plus compliquée, ce qui vous obligera à optimiser le peu d'oxygène que vous pouvez absorber. C’est une bonne technique pour mieux gérer ensuite les situations stressantes. Retourner nager dans une piscine couverte ne sera d’ailleurs qu’une partie de plaisir.

6. Vous vous entraînerez plus intelligemment

7. Vous renforcerez votre système immunitaire

En vous exposant à la nature et au froid, vous sera davantage exposé aux micro-organismes ou à un agent infectieux. Mais pour peu que vous vous réchauffiez rapidement et que vous ayez reçu vos vaccins contre la grippe, ceci n’est pas forcément une mauvaise chose. Selon une étude publiée dans la revue

8. Si vous êtes un homme, vous augmenterez votre libido

Selon des études menées par le Thrombosis Research Institute en Angleterre, l'exposition à l'eau froide augmente la production de testostérone, ce qui stimule la libido chez les hommes. Et bien que cela ne fonctionne pas exactement de la même manière chez les femmes, le choc du froid va certainement stimuler votre énergie et libérer des endorphines, vous permettant de vous sentir bien malgré ces conditions extrêmes.

9. Vous ressentirez moins de douleurs

On ne parle pas ici d’un froid extrême qui vous empêcherait de sentir la moindre douleur. Selon la « Outdoor Swimming Society », nager dans l’eau froide augmente le flux sanguin dans tout le corps, ce qui contribue à améliorer la circulation, permettant aux zones enflammées de guérir plus rapidement et réduisant ainsi la douleur. Le même principe peut être appliqué en immergeant alternativement une zone blessée dans l’eau chaude et l’eau froide,

10. Vous deviendrez un meilleur nageur