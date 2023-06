Pourquoi vous ne nagez pas bien la brasse ?

On nous apprend la brasse dès lors qu'on enfile pour la première fois un bonnet et un slip de bain à la piscine municipale du coin. À force de pratique, on pense donc connaître tous ses secrets et maîtriser à la perfection ses mouvements.

Que nenni, nous explique Brice Benhadj, ancien nageur pro spécialiste de la brasse : “Contrairement à ce qu’on peut croire car on l’apprend souvent lorsqu’on est jeune, la brasse est la nage la plus compliquée techniquement et donc souvent la moins bien maîtrisée", commence-t-il.

Plus compliqué qu'il n'y paraît © Flickr

"Elle se divise en plusieurs étapes, et c’est une nage où il faut vraiment dissocier les bras des jambes puisque c’est une coordination un peu particulière. Si pour certaines personnes, ça va être assez instinctif, d’autres vont mettre beaucoup plus de temps à comprendre la chose." Voici les erreurs que ces dernières font régulièrement.

01 Ne pas dissocier le rythme des bras et des jambes

"La première erreur fréquente, c’est celle qui consiste à ne pas faire de différence entre le rythme des bras et des jambes. Ce que font la plupart des gens, c’est de tirer sur les bras, puis de se propulser avec leurs jambes pour ensuite se rabattre leurs bras pensant prendre de la vitesse. Mais c’est quelque chose qui va finalement faire l’effet inverse et nous ralentir.

Quand on nage la brasse, au départ, on doit vraiment utiliser la traction des bras afin d’engager sa respiration pour ensuite relancer ses bras vers l’avant tout en propulsant ses jambes en même temps avant de prendre un gros temps de glisse qui va nous faire aller plus vite.

02 Trop étirer ses bras

Au niveau des bras, les gens ont tendance à faire un très grand mouvement circulaire pour aller le plus à l’extérieur possible pour prendre de l’eau au niveau des mains. Mais le mouvement de bras doit être finalement assez restreint : le mouvement doit être circulaire, assez court et revenir assez proche de la poitrine pour aller vers l’avant et engager sur les jambes.

Maîtrise totale © Brice Benhadj

Si on cherche la performance, on entre dans un mouvement un peu plus poussé. Donc, ce qu’il faut faire c’est essayer de relever le buste au-dessus de l’eau lors de la traction des bras afin de gagner en vitesse et s’engager vers l’avant. Il faut également savoir qu’en compétition, on ne doit pas avoir les coudes qui sortent de l’eau de sorte à ne pas être disqualifié(e).

Pour travailler ce mouvement, on peut s’aider d’un pull-buoy qu’on place entre les jambes ce qui permet vraiment de se focaliser sur le mouvement et réussir à dissocier les bras et les jambes. Lorsqu’on veut travailler les jambes, à l'inverse, ça peut être utile de s’aider d’une planche.

03 Ne pas bien positionner ses jambes

Au niveau des jambes justement, le problème majeur qu’on retrouve chez les gens, c’est le placement. Quand ils ouvrent les jambes, certaines personnes gardent leurs pieds droits, dans la continuité de leurs jambes. Or, il faut les mettre dans une position particulière, vers l’extérieur et pliés, un peu à la manière d’un canard pour pouvoir avoir cette poussée maximale et ensuite finir en pointe.

04 Respirer au mauvais moment

Orlando Duque maîtrise-t-il sa respiration ? © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

La respiration est quelque chose d’extrêmement important et tout est question de tempo et de synchronisation. C’est au moment où on engage les bras qu’on doit inspirer profondément pour ensuite engager vers l’avant en même temps que les jambes. Les gens font l’erreur de ne pas respirer au bon moment, ce qui dénature totalement la nage.

05 Ne pas maîtriser la coulée

Lorsqu’on enchaîne les longueurs en bassin, il y a une partie de coulée qui n’est pas à négliger non plus. En arrivant au bord du basson, il ne faut pas seulement se contenter de pousser le mur et de se laisser glisser avant de reprendre sa brasse.

Un élément fondamental de la brasse © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Dans l’ordre, il faut pousser sur ses jambes, faire une grande traction de bras sous l’eau, ramener les bras au niveau du corps sans utiliser les jambes et c’est seulement lorsque mes bras arrivent au niveau du visage, là je réengage mes jambes avant d’arriver à la surface et de reprendre sa nage."

