Mais comment (bien) nager le papillon ?

Vous projetez de participer au Red Bull Chrono Challenge qui vous invite à faire au moins 24 heures d'un sport compatible avec Strava en moins d’un mois et vous avez choisi d’intégrer la natation à votre programme ? On a donc demandé à Brice Benhadj, ancien nageur professionnel et coach de natation, de vous apprendre les rudiments de la nage papillon, histoire de vous surpasser encore plus.

"La nage papillon fonctionne sur un système de propulsion vers l’avant", explique le coach. Sa particularité, c’est que c’est une nage simultanée, où les deux bras sont mis à contribution en même temps du bas du corps vers le haut, à la différence du crawl où nos bras fonctionnent l’un après l’autre. Le mécanisme reste le même pour les deux types de nages : se hisser vers l’avant par un système de traction. Et pour y parvenir, trois éléments doivent être maîtrisés."

01 Respirer au bon moment

"Le plus gros problème que rencontrent les débutants quand ils nagent le papillon, c’est qu’ils ne savent pas reprendre leur respiration au bon moment. En papillon, la respiration doit se faire lorsqu’on commence à effectuer la traction, quand nos bras arrivent au niveau des cuisses. Problème, la plupart des nageurs reprennent leur respiration avant, lorsque les bras sont sur le retour, en dehors de l'eau, ce qui va complètement saccader la nage. On peut ensuite respirer en un, deux, ou trois temps, mais on doit toujours engager sa respiration dès que l’on commence à se hisser vers l'avant. Lorsque l'on attaque le retour aérien, il faut alors replacer sa tête dans l'eau. Le mouvement de nos bras sera ainsi beaucoup plus fluide."

02 Garder les bras tendus

"La deuxième erreur que font beaucoup de nageurs débutants, c'est de garder les bras complètement pliés lorsqu’ils sont sur le retour aérien ce qui les bloquent complètement dans leur mouvement. Les bras doivent être le plus tendus possible pour revenir beaucoup plus facilement."

En papillon, les bras doivent rester tendus © Red Bull Content Pool

03 Maîtriser l'ondulation

"La troisième erreur que l’on voit trop fréquemment, c’est l’ondulation. La plupart des nageurs utilisent mal leur pieds pour avancer : ils plient les genoux et battent des pieds en même temps, ce qui est une grave erreur puisque la nage papillon fonctionne sur le principe de l'ondulation, un mouvement qui part non pas des jambes mais du milieu du dos. Pour parvenir à onduler, il faut fléchir légèrement les genoux mais surtout lever les fesses pour venir accompagner le mouvement et fouetter l’eau avec ses pieds simultanément, un peu à la manière d'un mouvement de sirène. Un mouvement qui doit être le plus fluide possible pour avancer correctement."

Décomposer pour mieux coordonner la nage

Ce n’est pas une surprise, le papillon est l’une des nages les plus techniques. Son apprentissage doit donc se faire en décomposant ces différentes étapes. "Pour un apprentissage optimal, on apprend d’abord aux nageurs à maîtriser l’ondulation. Une fois que ce mouvement est maîtriser vient le travail du retour de bras et de respiration."

Vous avez désormais toutes les clés en main pour maîtriser parfaitement la nage papillon. Alors rendez-vous sur Strava du 21 juin au 20 juillet pour cumuler vos heures de natation (ou autres) et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu dans le cadre du Red Bull Chrono Challenge !

