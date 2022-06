Comment devenir l'Aquaman des piscines municipales

Quand vous descendez pour la première fois les marches de l’échelle qui vous emmène dans le bassin d’une piscine, un autre monde qui s’ouvre à vous. Un monde avec ses propres codes et ses règles sociales (bien souvent non-écrites.) Vous ne respirez plus de la même façon, vous agissez différemment et vous pouvez même changer de personnalité une fois dans l’eau.

Bravo, vous avez réussi à vous changer sans (trop) vous mouiller les pieds. Vous voici indemne de l’autre côté et prêt à nager. Mais ne criez pas victoire trop tôt. La possibilité de s’étaler au sol à pieds nus sur ce carrelage glissant n’est pas à négliger. Et plus vous vous approchez des bassins, plus le chemin qui y mène devient mouillé. Tomber devant tous ces inconnus en maillot de bain n’est définitivement pas la meilleure des idées.

Arrivé devant le bassin, vous observez discrètement les allers et venues des nageurs. La plus lente ligne d’eau est envahie d’enfants et de parents. Optimiste que vous êtes, vous pensez donc opter pour la plus rapide. Mais c’est là qu’un hors bord aux gros bras vous dépasse en pleine tentative de record du monde du 50 mètres nage libre. Le risque d’être coulé net par cette torpille est trop grand. Mieux vaut opter pour la ligne d’eau du milieu.

C’est bon, vous nagez, prenez du bon temps et appréciez enfin d’enchaîner tranquillement les longueurs. Problème, un autre nageur se cale dans votre ligne d’eau à votre hauteur. Inutile de le nier, vous savez que la course commence. Sans même l’avoir cherché, vous vous retrouvez dans une sorte de duel aquatique avec cet inconnu venu se mesurer à vous. D’ailleurs, il vous attend à la fin d’une longueur pour partir en même temps que vous… Il va falloir être fort et ne rien lâcher, c’est la course qui est lancée.

