Manon Loschi s'impose à nouveau au Natural Selection Ski Alaska

Le Natural Selection Ski est la déclinaison ski du légendaire Natural Selection Tour, une série de compétitions de backcountry créée par Travis Rice qui révolutionne le ski de compétition depuis son expansion au ski en 2025. À mi-chemin entre le freeride big mountain classique (type Freeride World Tour) et le freestyle (slopestyle/backcountry), le Natural Selection Ski se distingue par son format unique : des runs longs sur terrain naturel vierge où les athlètes enchaînent figures techniques et choix de ligne audacieux, jugés sur la créativité, la difficulté et l'exécution.

Mère Nature a pris les commandes du YETI Natural Selection Ski Alaska, bousculant l'événement pendant une semaine riche en rebondissements. Ce qui devait initialement se dérouler sur les lignes mythiques de big mountain s'est transformé 24 heures avant le top départ : les athlètes ont finalement évolué sur un terrain complexe récompensant les choix de ligne et la précision technique.

Malgré ce changement de venue en dernière minute, les 12 athlètes invités ont fait parler toute leur polyvalence pour délivrer une série d'événements mémorables marqués par l'adaptation, la créativité et un niveau d'exécution exceptionnel.

Si vous préférez éviter les spoilers, revivez l'intégralité de la compétition ci-dessous :

Finales Natural Selection Ski 2026 en Alaska Regardez les meilleurs skieurs de slopestyle et de freeride au monde s’affronter lors du Natural Selection Ski 2026 sur les terrains mythiques de l’Alaska.

01 Refonte totale du Natural selection ski2026 en Alaska

Markus Eder a aidé à repérer un nouvel emplacement pour la finale en Alaska © Chad Chomlack/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

Initialement prévue à Valdez, l'édition 2026 a dû faire face à un manteau neigeux bas et imprévisible, créant des conditions dangereuses et instables. Les organisateurs ont donc dû trouver un nouveau spot, et vite. Travis Rice, cofondateur du Natural Selection Tour, et le compétiteur Markus Eder ont réussi à identifier un nouveau lieu : une face alpine vierge et vallonnée offrant des aspects plus sûrs et des modules naturels adaptés à la compétition.

Avec une seule journée restante dans la fenêtre météo, les équipes ont construit une zone de compétition entière de zéro. Ce changement a transformé l'épreuve : d'un terrain de big mountain exposé, elle est devenue un environnement vallonné, riche en modules naturels, exigeant un enchaînement constant de tricks et une adaptation immédiate de chaque athlète.

02 Un format hybride émerge en temps réel

Ce qui s'est passé sur la montagne a marqué une rupture avec le spine riding traditionnel du big mountain. Suivis par des drones lancés à grande vitesse, les skieurs ont enchaîné les modules naturels avec des tricks techniques tout au long de leurs descentes : double backflips, double corks et combinaisons continues sur l'intégralité des runs.

Le jury s'est installé sur la montagne, au sein d'une arène construite dans la neige. Les scores étaient basés sur la créativité, la prise de risque, la difficulté, l'exécution et l'impression générale. Le panel de juges comprenait le légendaire skieur de backcountry Sage Cattabriga-Alosa et la skieuse freestyle Grete Eliassen.

03 Le sang-froid, clé de la finale femmes

Manon Loschi à fond dans la puff de l'Alaska © Leslie Hittmeier/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

Avec quatre skieuses de classe mondiale en lice pour le titre, la compétition s'annonçait relevée. C'est finalement la tenante du titre Manon Loschi qui l'a emporté grâce à un run posé et fluide, centré sur la constance et le contrôle.

L'athlète française a placé un double backflip sur un gros hit en début de run, maintenu sa vitesse dans les modules centraux, et conclu par un 360 clean pour décrocher la victoire dans un format où chaque réception et chaque trick comptaient.

« Avec un terrain comme ça, ma stratégie était de prendre du plaisir, mais de rester calculée », explique Loschi. « Je voulais montrer du ski solide, mais ne pas aller à 100 % et risquer la chute. C'était une question d'équilibre : prendre assez de risques pour me qualifier tout en skiant propre. J'étais probablement à 50-60 % en qualifs, pour assurer un run et construire à partir de là. »

04 Une exécution de haut niveau définit le bracket hommes

Côté hommes, huit athlètes ont dû s'adapter au nouveau format et au terrain très freestyle. Au final, c'est Colby Stevenson qui a le mieux su enchaîner les tricks de haute difficulté du sommet jusqu'en bas, s'adjugeant une victoire mémorable.

Finn Bilous a pris la troisième place en Alaska © Chad Chomlack/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

« C'est énorme. C'est tout ce dont j'ai pu rêver », déclare Stevenson. « Je suis hyper heureux que tout se soit aligné. C'était une session épique avec tout le monde, une ambiance complètement différente de toutes les autres compétitions. On se nourrissait de l'énergie des uns et des autres. »

Le run victorieux de l'Américain est arrivé dès sa première tentative en finale et s'est construit autour de huit tricks exécutés parfaitement. C'est toutefois son premier trick près du sommet du parcours, un double cork 1080 blunt grab, qui lui a non seulement permis de sécuriser la victoire, mais lui a également valu le BOA Dialed In Award pour l'un des moments forts de l'événement.

Après ce trick monumental, il a conservé sa vitesse sur le reste du parcours, enchaînant rotations, flips et transitions sur modules naturels pour composer un run gagnant défini par une exécution irréprochable sous pression.

05 Résultats du YETI Natural Selection Ski Alaska

Résultats féminins 1 France 2 France 3 Suisse Classement Nom Nationalité 1 France 2 France 3 Suisse

Résultats masculins 1 États-Unis 2 Italie 3 Nouvelle-Zélande Classement Nom Nationalité 1 États-Unis 2 Italie 3 Nouvelle-Zélande

06 FAQ : Tout savoir sur le Natural Selection Ski

Qui a créé le Natural Selection Ski ?

Le Natural Selection Tour a été créé par Travis Rice, légende du snowboard et cofondateur du concept, en 2020. Après quatre saisons dédiées au snowboard, le format s'ouvre officiellement au ski en avril 2025 avec la première édition du YETI Natural Selection Ski en Alaska.

Quelle est la différence entre Natural Selection Ski et Freeride World Tour ?

Le Natural Selection Ski se positionne à mi-chemin entre le big mountain pur (FWT) et le freestyle. Contrairement au Freeride World Tour qui privilégie l'engagement en terrain exposé avec peu de tricks, le NST Ski valorise autant les choix de ligne que l'exécution de tricks techniques (rotations, flips, doubles corks) sur des modules naturels. Le format est également différent : bracket à élimination directe vs classement cumulatif.

Comment sont sélectionnés les athlètes du Natural Selection Ski ?

Les athlètes ne s'inscrivent pas : ils sont invités par un comité consultatif composé des plus grandes légendes du ski mondial : Candide Thovex, Markus Eder, Mike Douglas, Chris Benchetler, Michelle Parker et Kristi Leskinen. Seuls 12 riders (8 hommes, 4 femmes) sont sélectionnés pour chaque édition, représentant l'élite absolue du freeski.

Où se déroulent les compétitions Natural Selection Ski ?

Le Natural Selection Tour se déroule sur plusieurs spots emblématiques mondiaux reconnus pour leur terrain naturel exceptionnel :

Alaska (États-Unis) - Terrain alpin big mountain

Colombie-Britannique (Canada) - Backcountry profond

Myōkō (Japon) - Powder légendaire

Powder Mountain (États-Unis) - Super Sessions

Quels sont les critères de jugement ?

Les juges évaluent chaque run selon cinq critères :

Créativité - Originalité dans l'utilisation du terrain Prise de risque - Niveau d'engagement Difficulté technique - Complexité des tricks Exécution - Propreté et fluidité Impression générale - Style et impact visuel

Où regarder le Natural Selection Ski ?

Toutes les compétitions du Natural Selection Tour sont diffusées en direct et en replay sur Red Bull TV , et sur la chaîne YouTube Red Bull Snow , avec une production cinématographique de haute qualité (drones, angles multiples).

Quand a lieu la prochaine édition ?

Le calendrier du Natural Selection Tour évolue chaque année en fonction des conditions météorologiques optimales. Consultez la page officielle de l'événement pour connaître les dates des prochaines éditions.