S'il restait encore le moindre doute sur la capacité de Travis Rice à pouvoir réaliser la compétition de snowboard la plus ambitieuse de tous les temps, il a probablement été enfoui sous les mètres de poudreuse des pistes de Jackson Hole, où s'est déroulée la première étape du Natural Selection Tour .

Jeudi 3 février 2021, 24 des meilleurs snowboardeurs du monde commençaient à s'affronter dans des conditions de glisse absolument parfaites. Cinq jours plus tard, la Française Marion Haerty, triple championne du monde de freeride, décrochait la deuxième place de cette première étape de ce nouveau contest de backcountry. Retour rapide.

Vous avez manqué quelque chose ? Vous pouvez revoir chaque seconde de la deuxième journée ci-dessous et revivre les moments forts de la première journée dans la vidéo en haut de l'article :

Natural Selection Tour 2021 : le replay du jour 2

Rice et McMorris: G.O.A.T. vs. G.O.A.T.

Les quarts de finale ont été le théâtre de l'un des plus grands chocs de la compétition : Travis Rice contre Mark McMorris . Une bataille unique, où se sont affrontés le plus grand freestyler backcountry de tous les temps, fondateur de l'événement, et McMorris, qui, après avoir remporté tous les titres imaginables, est aujourd'hui le meilleur snowboardeur du monde (d'après le classement non-officiel du Natural Selection Tour).

Malgré son palmarès, Rice s'était montré, à juste titre, prudent sur ce duel : "C'est l'un des tirages les plus difficiles que je pouvais avoir."

Grâce à son expérience et sa connaissance du terrain, Rice a tracé les lignes les plus innovantes, mais son 900 final a été posé de façon un peu bancale. McMorris, quant à lui, a plaqué ses figures plus proprement et pris une longueur d'avance.

Lors du deuxième run, Rice savait que son duel avec le meilleur rider de slopestyle du monde serait ultra-serré. Il a alors tout donné sur le dernier saut, réussissant parfaitement un Double Backflip. Un trick impressionnant, mais pas suffisant pour passer en demi-finale selon les juges.

McMorris, vainqueur de l'étape de Jackson Hole du Natural Selection Tour © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

Le cauchemar des juges

Juger le snowboard n'est jamais facile. Mais évaluer une compétition de snowboard qui se déroule en terrain naturel et permet aux riders d'improviser en toute liberté, comme on l'a vu à Jackson Hole, c'est mission impossible. Ou presque.

Pour simplifier les choses, Rice a choisi un système de face à face où deux coureurs font chacun deux runs notés. Au moment des quarts de finales, le coureur ayant obtenu le meilleur score lors d'un unique run passe au tour suivant. En demi-finale et en finale, si les deux coureurs sont à égalité, il y a une troisième et dernière manche pour les départager.

D.A.V.E. : Difficulté, Amplitude, Variété, Exécution. Voici les quatre critères que les juges ont dû prendre en compte pour noter chaque performance. Contrairement à une compétition de halfpipe ou de slopestyle ordinaire, où la moindre erreur est souvent fatale, les juges du Natural Selection sont prêts à pardonner une erreur si le niveau global est assez élevé.

Pat Moore shows his style © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool 01 / 06

Ce qui a d’ailleurs été favorable à Mikkel Bang pendants les quarts de finale. Victime de deux chutes, il est quand même parvenu à éliminer Pat Moore, qui avait fait un sans faute.

Avec McMorris en tête après la première manche, Bang a tout donné pour son deuxième run et placé le trick le plus impressionnant de la journée : un Nose Tap 360 sur le bord d'une falaise. McMorris a bien évidemment répondu par un run ultra propre et technique. Mais si tout a été parfaitement exécuté, il s'est contenté de suivre la ligne habituelle. Les juges ont alors dû choisir entre la prise de risque et l'exécution... avant de trancher en faveur de la seconde.

Mark McMorris, vaiqueur de cette première étape © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool/Natural Selection

Les finales

Après un parcours parfait, Marion Haerty, triple championne du Freeride World Tour, s'est hissée jusqu'en finale, au cours de laquelle elle n'a pas réussi à battre Zoi Sadowski-Synnott, véritable talent brut de 19 ans. La Française, pure freerideuse applaudie pour ses runs rapides et solides, a péché côté freestyle. Mais on parle, après tout, d'une compét de backcountry, ce qui rend sa performance d'autant plus admirable.

La rookie sur le podium © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection

Puis est arrivée la finale masculine opposant McMorris et l'Américain Ben Ferguson .

Après avoir décidé de quitter la piste pour la poudreuse, Ferguson, l'un des meilleurs riders de halfpipe au monde, est très vite devenu l'un des riders backcountry les plus complets au monde. Pendant cette première étape, il est celui qui a obtenu le plus gros score (93). Alors si quelqu'un pouvait battre McMorris pendant cette finale, c'était bien lui.

Mentalement, McMorris est le snowboardeur le plus coriace du monde. En témoignent sa médaille olympique, remportée avec une côte cassée, et son retour impressionnant après une grosse blessure.

Ferguson est passé le premier. Que ce soit parce qu'il a perdu patience ou de à cause de la fatigue, il a chuté assez tôt, laissant alors un boulevard à Mark McMorris. Un homme qui a, lui aussi, chuté quelques fois, mais s'est finalement imposé lors de la finale de la première étape de cette compétition. La meilleure à laquelle il ait participé ? "C'est la véritable essence du snowboard : du freeride et des éléments de freestyle", répond-il. Et nous sommes plutôt d'accord, Mark.

Ben Ferguson termine deuxième © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection