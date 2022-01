Le Natural Selection Tour 2022 est lancé

le plus attendu de l'année est enfin de retour. Les 24 plus grands snowboarders de la planète s'affrontent

aux icônes du cinéma backcountry - faites-les s'affronter en un contre un sur les pistes les plus emblématiques d'Amérique du Nord et vous obtiendrez le meilleur contest de snowboard jamais organisé :

invite un groupe de snowboarders à le rejoindre dans sa montagne natale de Jackson Hole, dans le Wyoming, aux États-Unis. Il y organise une compétition qui se déroule sur un terrain naturel et dont seule la créativité est jugée. Le concept revient sur le devant de la scène en 2012 avec le Red Bull Super Natural et à nouveau lors du Red Bull Ultra Natural de 2013.

Deux riders s'affrontent et le vainqueur passe à l'étape suivante. Ce format de compétition est conçu pour opposer les vétérans aux petits nouveaux et les champions des X Games aux icônes du cinéma backcountry.

Le comité de nomination Natural Selection a sélectionné 24 des plus grands snowboardeurs, toute discipline confondues. Chaque rider a une grande expérience dans son domaine de prédilection et une approche unique du