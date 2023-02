aux icônes du cinéma backcountry - faites-les s'affronter en un contre un sur les pistes les plus emblématiques d'Amérique du Nord et vous obtiendrez le meilleur contest de snowboard jamais organisé :

Pour la troisième année consécutive, le Natural Selection Tour s'apprête à marquer l'histoire de la discipline avec l'introduction d'un nouveau format de Duels. Douze snowboardeurs affronteront les meilleurs riders des années précédentes sur un spot non communiqué et choisi par ces derniers. Chaque vainqueur se rendra ensuite à Revelstoke, en Colombie britannique, au Canada, avant la grande finale qui se déroulera à Valdez, en Alaska.

invite un groupe de snowboarders à le rejoindre dans sa montagne natale de Jackson Hole, dans le Wyoming, aux États-Unis. Il y organise une compétition qui se déroule sur un terrain naturel et dont seule la créativité est jugée. Le concept revient sur le devant de la scène en 2012 avec le Red Bull Super Natural et à nouveau lors du Red Bull Ultra Natural de 2013.

. Les éditions de 2021 et 2022 se sont déroulées en trois phases, où les meilleurs athlètes de la discipline se sont affrontés en un contre un.

Puis, près de dix ans plus tard,

Lors de la première étape de cette toute nouvelle édition, douze snowboardeurs "attaquants" se mesureront à des riders "défenseurs". Chaque duo s'affrontera sur un sport choisi par les défenseurs. Les performances seront retransmises en direct et jugées. Le vainqueur passera ensuite à l'étape suivante à Revelstoke, en Colombie-Britannique.

Lors des étapes 2 et 3, les qualifiés réaliseront deux runs de quart de finale. La meilleure performance sera prise en compte. Puis, les quatre meilleurs riders s'affronteront en demi-finales en un contre un. Enfin, les deux derniers se rencontreront en finale. Les femmes qualifiées effectueront de leurs côtés deux descentes en demi-finale. Celles ayant obtenu les meilleurs résultats iront en finale.

