My Last Two Winters : dans la tête de Naxto González

, qui trace sa propre voie depuis ses premières vagues. Non content d'être l'un des meilleurs riders de bigwave du monde, le jeune Espagnol écume aussi les point/beach breaks aux quatre coins des sept mers. Enfin, a priori. Cliquez donc sur le player en haut de l'article pour en savoir plus sur cette créature exceptionnelle.

, nous plongeons en effet dans le cerveau et l'esprit des tauliers du surf de grosses vagues internationaux... et le premier d'entre eux n'est autre que Natxo, déterminé à surfer tous les plus gros swells du globe, de Mundaka, chez lui, au Maroc.

Les choses se gâtent toutefois pour Naxto au Mexique, où il fait face à sa propre finitude et un tourbillon d'émotions. S'il ne remet pas sa passion en question, il sait qu'il fait aussi partie de la caste des riders qui doivent apprendre à connaître leur limites... et savoir quand il vaut mieux ne pas se jeter à l'eau. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ne pas surfer demande parfois plus de courage que le contraire.

Suite à ces aventures mexicaines, Naxto achève son périple sur les côtes du vieux continent, et plus spécifiquement à Nazaré, capitale mondiale des murs d'eau.

