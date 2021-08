Les joueurs de la “bagarre du siècle” dans NBA 2K

en 2004. Beaucoup d’amoureux du basket se sont arrêtés sur la qualité du documentaire, proposant une lecture nouvelle, plus creusée, bénéfique de cette bagarre aux lourdes conséquences. Avant de se pencher sur ces acteurs dans

Le 10 août, la plateforme Netflix a dédié le premier épisode de sa nouvelle série documentaire sur le sport, Untold, a un des événements les plus célèbres de la NBA : la baston entre

Malice at the Palace

Les échanges de coups dans le sport, ça arrive malheureusement. Rares sont ceux qui ont marqué l’histoire. Le “Pacers - Pistons Brawl” (ou Malice at the Palace) fait exception. Rien n’indiquait pourtant, ce soir de novembre 2004, alors que la saison régulière n’en était qu’à ses débuts, que tout allait partir en sucette à ce point. Le contexte était chaud, certes, mais pas au point de prédire un tel KO. Les Pacers d’Indianapolis se déplaçaient dans le palace d’Auburn Hills à Detroit en espérant prendre une revanche symbolique sur les Pistons champions en titre, qui les avaient battus en finale de la conférence Est quelques mois avant. Le match opposait deux des meilleures équipes de la ligue, avec de sacrés joueurs sur le parquet. Des joueurs talentueux des deux côtés, mais des joueurs imprévisibles aussi au caractère explosif, avec en tête d’affiche Ron Artest, le successeur tout trouvé de Dennis Rodman au rayon talent pur, pure folie.

qui lui est alors rentré dedans. C’est le début de l’échange de coups, entre joueurs et staff dans un premier temps, puis avec le public lorsqu’une bière est lancée sur Artest. Ce dernier fonce dans les tribunes, se trompe de lanceur et le tabasse. Stephen Jackson vient aider son coéquipier attaqué par le public. Rasheed Wallace se joint au carnage. Jermaine O’Neal allonge un “fan” venu l’agresser sur le parquet. La sécurité est débordée, les joueurs difficilement évacués.

Sportivement, le match a tourné court. Les Pacers, pourtant privés de l’icône de la franchise Reggie (membre de la DreamTeam 92), ont roulé sur des Pistons encore en rodage. A quelques secondes de la fin du quatrième quart temps, Artest a fait une faute totalement inutile sur le très bouillant Ben Wallace qui lui est alors rentré dedans. C’est le début de l’échange de coups, entre joueurs et staff dans un premier temps, puis avec le public lorsqu’une bière est lancée sur Artest. Ce dernier fonce dans les tribunes, se trompe de lanceur et le tabasse. Stephen Jackson vient aider son coéquipier attaqué par le public. Rasheed Wallace se joint au carnage. Jermaine O’Neal allonge un “fan” venu l’agresser sur le parquet. La sécurité est débordée, les joueurs difficilement évacués.

Ces images, qui vont faire le tour du monde, ne sont pas belles, certes, mais elles vont aussi être l’occasion pour une frange des médias américains de s’acharner sur certains joueurs afro-américains, perçus comme des bad boys surpayés. David Stern, le boss de la NBA, va surréagir et coller des sanctions monstres, à Artest, Jackson, (Ben) Wallace et O’Neal (qui sera gracié par la justice). Le documentaire montre à quel point le traitement médiatique n’a pas été complet à l’époque, faussé, trompeur, injuste envers certains.

Mais surtout, cet affrontement à Auburn Hills a eu des conséquences sur le long terme en NBA. Par la suite les règles ont constamment évolué glissant vers un spectacle fuyant au maximum les contacts. Les duels hargneux entre Bulls de Jordan et Pistons de Thomas, c’était du passé. Le trash talking, grand spectacle de Bird ou Payton aussi. La folie des Wallace, de Artest, de Rodman, guère plus tolérée. Pour ne pas salir son image, la NBA a durci ses règles, parfois trop à l’excès, ce que beaucoup de vieux fans déplorent. C’est ainsi.

Ces Pacers et ces Pistons dans NBA 2K

La bagarre du siècle a donc eu de lourdes conséquences, notamment sur la carrière de ses acteurs. Comme on peut le voir dans le docu, O'Neal ne s'en est jamais remis, lui qui était promis au plus grand des avenirs NBA. L'événement a aussi sali leur image au point que beaucoup de ces joueurs ne font plus partie de ceux dont se souvient le grand public, de ceux que l'on met en avant.

Reggie Miller, Ron Artest et Rasheed Wallace n'apparaissent plus dans le jeu vidéo, refusant que leur image soit utilisée, estimant qu'ils ne touchent pas assez en retour ou par principe. Concernant Wallace, on peut même noter que son nom n'est jamais cité dans l'épisode de Netflix alors qu'il apparaît très souvent à l'écran. Comme s'il voulait que son nom s'efface de nos mémoires.

Pour diverses raisons, on peut tout de même constater que les joueurs présents ce soir-là, sont absents ou légèrement en retrait sur

. Stephen Jackson en a également deux, mais aucune sous le maillot d’Indiana. On peut constater qu’aucun des deux n’a de cartes 99, mais faut-il y voir un lien ? Probablement pas. Jackson en avait une dans 2K20, dans la série dessinée Spotlight Sim. O’Neal est mieux loti cette année, avec une 98, mais il ne fait pas partie des joueurs réclamés. La diffusion du reportage risque de changer les choses auprès des téléspectateurs également joueurs de

