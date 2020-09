Les cartes G.O.A.T. pour les gouverner tous

, pour Greatest Of All Time, incarnent les cartes ultimes de

Quel est le meilleur 5 sur MyTeam pour les pros… et pour les joueurs plus occasionnels ? On vous dit tout !

Quel est le meilleur 5 sur MyTeam pour les pros… et pour les joueurs plus occasionnels ? On vous dit tout !

Un 5 majeur légendaire

La Dream Team possible de My Team sur 2K20

rassemble la crême de la crème, les meilleurs à chaque poste avec une petite subtilité pour l’ailier fort. On commence bien évidemment par le meilleur meneur de tous les temps, le Magic Earvin Johnson, qui avait tout pour lui, de sa grand taille à sa lecture du jeu, en plus d’être toujours adorable. Sur MyTeam, c’est pareil. Sa carte G.O.A.T. en fait le meneur indispensable.

Notre 5 Majeur rassemble la crême de la crème, les meilleurs à chaque poste avec une petite subtilité pour l’ailier fort. On commence bien évidemment par le meilleur meneur de tous les temps, le Magic Earvin Johnson, qui avait tout pour lui, de sa grand taille à sa lecture du jeu, en plus d’être toujours adorable. Sur MyTeam, c’est pareil. Sa carte G.O.A.T. en fait le meneur indispensable.

Notre 5 Majeur rassemble la crême de la crème, les meilleurs à chaque poste avec une petite subtilité pour l’ailier fort. On commence bien évidemment par le meilleur meneur de tous les temps, le Magic Earvin Johnson, qui avait tout pour lui, de sa grand taille à sa lecture du jeu, en plus d’être toujours adorable. Sur MyTeam, c’est pareil. Sa carte G.O.A.T. en fait le meneur indispensable.

, les deux joueurs qui se disputent le titre de meilleur joueur de l’histoire dans le coeur des fans (spoiler alert : c’est Michael). L’icône des Bulls n’est pas le premier choix des joueurs de MyTeam, qui lui préfèrent souvent McGrady plus spectaculaire, mais MJ en G.O.A.T. est monstrueux, permettant en plus à Pippen Opale de passer G.O.A.T. avec le

LeBron James G.O.A.T. est la version Lakers de l’ancien joueur des Cavs et du Heat : il est plus lent mais plus mastoque. Ce qu’il perd en vitesse, il le gagne très largement en puissance, le transformant en machine de guerre. C’est certainement sa version la plus agréable à jouer, d’autant qu’il a une belle adresse au shoot. Souvent, LeBron est utilisé en meneur par les joueurs. Il dispose donc d’une seconde carte G.O.A.T. à ce poste, tout comme Giannis.

LeBron James G.O.A.T. est la version Lakers de l’ancien joueur des Cavs et du Heat : il est plus lent mais plus mastoque. Ce qu’il perd en vitesse, il le gagne très largement en puissance, le transformant en machine de guerre. C’est certainement sa version la plus agréable à jouer, d’autant qu’il a une belle adresse au shoot. Souvent, LeBron est utilisé en meneur par les joueurs. Il dispose donc d’une seconde carte G.O.A.T. à ce poste, tout comme Giannis.

LeBron James G.O.A.T. est la version Lakers de l’ancien joueur des Cavs et du Heat : il est plus lent mais plus mastoque. Ce qu’il perd en vitesse, il le gagne très largement en puissance, le transformant en machine de guerre. C’est certainement sa version la plus agréable à jouer, d’autant qu’il a une belle adresse au shoot. Souvent, LeBron est utilisé en meneur par les joueurs. Il dispose donc d’une seconde carte G.O.A.T. à ce poste, tout comme Giannis.

Notre 5 comprend deux pivots historiques, rien que ça. Il faut dire qu’ils sont nombreux à être très forts sur le jeu et faire un choix s’avère diablement difficile. Imaginez, le plus grand défenseur de tous les temps, Monsieur Bill Russell est sur le banc… C’est Wilt Chamberlain, qui évoluait parfois en ailier fort, et Kareem Abdul-Jabbar, deux légendes absolues de la NBA, qui sont donc dans notre 5 Majeur. Sur MyTeam, en G.O.A.T., Wilt est une machine à l’assaut du panier adverse, là où Kareem est une assurance dans votre raquette ou au rebond offensif.

Notre 5 comprend deux pivots historiques, rien que ça. Il faut dire qu’ils sont nombreux à être très forts sur le jeu et faire un choix s’avère diablement difficile. Imaginez, le plus grand défenseur de tous les temps, Monsieur Bill Russell est sur le banc… C’est Wilt Chamberlain, qui évoluait parfois en ailier fort, et Kareem Abdul-Jabbar, deux légendes absolues de la NBA, qui sont donc dans notre 5 Majeur. Sur MyTeam, en G.O.A.T., Wilt est une machine à l’assaut du panier adverse, là où Kareem est une assurance dans votre raquette ou au rebond offensif.

Notre 5 comprend deux pivots historiques, rien que ça. Il faut dire qu’ils sont nombreux à être très forts sur le jeu et faire un choix s’avère diablement difficile. Imaginez, le plus grand défenseur de tous les temps, Monsieur Bill Russell est sur le banc… C’est Wilt Chamberlain, qui évoluait parfois en ailier fort, et Kareem Abdul-Jabbar, deux légendes absolues de la NBA, qui sont donc dans notre 5 Majeur. Sur MyTeam, en G.O.A.T., Wilt est une machine à l’assaut du panier adverse, là où Kareem est une assurance dans votre raquette ou au rebond offensif.

Un banc XXL