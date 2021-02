NBA 2K21 : Où en est MyTeam ?

Le mode MyTeam de NBA 2K21 , apparaissant comme un medley des différentes idées des versions précédentes, continue son bonhomme de chemin avec la saison 4, succédant à l’intense Season of Giving qui a su occuper les joueurs en cette fin d’année 2020. Puisque le jeu est sorti depuis plusieurs mois maintenant, demandons un temps mort, avant de nous plonger dans la saison 4, pour regarder posément ce que les joueurs ont eu dans leur assiette.

La saison 4 © 2K

Au rythme effréné des saisons

Reprenant le principe de nombreux autres jeux, MyTeam est réglé comme du papier à musique au rythme des saisons, d’une durée de 45 jours. C’était l’une des nouveautés de cette édition et force est de constater qu’elle écrase toutes les autres. La saison est devenue le cœur du jeu, l’occupation première des joueurs, laissant même peu de place au reste. Pendant cette période, chaque joueur a 40 niveaux à gravir en collectant de l’expérience par différents biais : atteindre des objectifs avec les nouvelles cartes (ce qui les rend toutes utiles et donc intéressantes à l’achat, ce qui, d’un point de vue business plan, est loin d’être anodin), les différents modes solo et multi, reproduire les performances effectuées réellement par les joueurs de la NBA... Tout y passe, faire des rebonds avec les pivots, balancer des shoots du parking avec les meilleures gâchettes de la ligue, jouer 100 matchs en 3v3, enchaîner des matchs en Illimité, s’adonner le week-end au Limited… Bref, une flopée d’objectifs pour une récompense ultime de saison, une carte craquée au moment de sa sortie : Stephen Curry (S1), Blake Griffin (S2), Dwyane Wade (S3) et la future 98 de Kawhi Leonard (S4). À chaque niveau, sa récompense, plus ou moins intéressante, avec des joueurs, des insignes et la fameuse Ascension qui permet, si on a du bol, d’attraper une carte rare (Bill Walton 97 pour la saison 4). Atteindre le sommet de la saison demande du temps, beaucoup de temps mais a le mérite de toujours donner un but aux joueurs, ce que l’on pouvait reprocher à NBA 2K20.

Missing img placeholder © Red Bull

Les Spotlights accessibles

Puisque l’on parle de la précédente édition du jeu, attardons nous un instant sur les Spotlights jugés fort hardus par les joueurs casuals l’année dernière. Cette fois, ça n’est pas le cas. Depuis deux saisons, les Spotlights (10 matchs sur une thématique) proposent d’alterner matchs en 3v3 et en 5v5 avec des consignes strictes mais réalisables. La difficulté y est en Pro (pour le moment), ce qui permet à tous d’en profiter sans se saigner. C’est même l’endroit idéal pour s’amuser franchement. Une carte Améthyste est offerte lorsque les 10 matchs sont pliés. En fin de saison, si tous les Spotlights ont été effectués, les joueurs obtiennent une autre carte, d’un niveau plus élevé, en récompense (Vlade Divac 94 pour la saison 3 par exemple).

Missing img placeholder © Red Bull

Passage quasi-obligatoire au multi

Un des grands travers de l’introduction des saisons, c’est que de nombreux objectifs sont à réaliser en multijoueur. Exemple : faire 25 passes décisives en multi avec Machin pour récupérer 300 XP. Là où c’est un problème, c’est que les joueurs solo, trop mauvais pour se frotter aux autres ou n’aimant simplement pas ça (pas de honte, c’est le cas de votre serviteur), sont sur la paille ou doivent céder. Sans les objectifs multi, vous pouvez oublier la récompense du niveau 40, ainsi que d’autres excellentes cartes accessibles uniquement en dominant d’autres joueurs.

Un nouveau mode multi, dit Limited, avec des conditions strictes pour former votre équipe, arrive chaque week-end et anime ce temps de repos bien mérité après une semaine de travail épuisante. On y attrape une bague, une par week-end, et la collecte de toutes celles de la saison vous assure une belle récompense (RussWest 97 pour la saison 4). Pour les joueurs casuals, c’est surtout synonyme de souffrance et d’obligation de monter sévèrement son niveau de jeu, sous peine de faire une croix dessus. Mais si on a envie de rester nul ?! Est-ce un mal ?

Damian Lillard, la récompense des 2000 cartes © 2K

Un changement pour les cartes Opales

Les cartes Opales, Saint Graal de MyTeam, ont connu une modification de taille : par le passé, cela voulait dire que le joueur NBA avait une note de 99, le summum. Dans NBA 2K21, les cartes Opales commencent à la note de 97. On en compte déjà plusieurs, très fortes majoritairement (comme Anthony Davis aux Lakers, complètement craqué, Damian Lillard si vous possédez 2000 cartes différentes, LeBron James Inferno). Les cartes Opales concernent donc maintenant les joueurs 97 et 98 avant l’arrivée d’une nouvelle catégorie de cartes spécifiques aux joueurs 99 (pour mars - avril). En soi, cela n’est guère important, si ce n’est pour le marché des jetons…

L'ascension au petit bonheur la chance © 2K

Un marché des jetons moyen bof

Les jetons, ou tokens comme disent les joueurs, sont une monnaie alternative aux VC (obtenus contre des euros) et MT (crédits utilisables notamment pour les enchères). Ils permettent d’acheter des cartes bien spécifiques. 15 jetons pour une carte Rubis, 60 pour une carte Diamant, etc. Dans 2K21, le Token Market rencontre les mêmes travers que pour l’édition précédente : peu d’ajouts (aucune améthyste avec l’arrivée de la saison 4 par exemple) et des cartes franchement pas terribles, déjà dépassées pour la plupart des utilisateurs quand ils y ont enfin accès. C’est franchement dommage. Mais voilà qu’un autre problème est venu s’ajouter : la modification des cartes Opales. Sur 2K20, une carte Opale coûtait 750 tokens, un bras, que l’on cédait bien volontier car il n’y avait pas mieux qu’une carte 99. Sur 2K21, ce sont des cartes 97 à présent… et elles coûtent également 750 jetons ! Six fois plus cher qu’une 97 sur le précédent jeu. Quel va être le prix des cartes 99 à venir alors ? Peut-être le même puisqu’il n’y a pas d’emplacement prévu (pour le moment) pour une nouvelle catégorie. Espérons-le. On peut aussi imaginer que les développeurs vont faire pleuvoir les tokens pour permettre aux joueurs de se les offrir. Les 3 premières Opales Tokens sont arrivées avec la saison 4 et elles font rêver : le plus grand défenseur de tous les temps, Monsieur Bill Russell, la légende des Warriors Rick Barry et l’intenable meneur des Sonics Gary Payton.

Missing img placeholder © Red Bull

C’était bien les fêtes ?

La saison 3 a été marquée par les fêtes de fin d’année que 2K a célébrées avec une série de cartes appelée Season of Giving. Certaines cartes étaient offertes, comme un excellent Ja Morant 92, ou Richard Jefferson 95, par le biais notamment de Locker Codes sur les réseaux sociaux. D’autres étaient à obtenir en réalisant des objectifs plus ou moins difficiles, ou en jouant en multi. Deux cartes Opales étaient accessibles en récompense ultime si vous récoltiez un certain nombre de ces cartes Season of Giving, Chris Webber 97 et Baron Davis 97. Le modèle était intéressant, il faut bien l’avouer (surtout les cartes en cadeau, c’est bien les cadeaux) et on espère revoir cela au cours de l’année ou sur 2K22.

Missing img placeholder © Red Bull

Quoi de neuf dans la Saison 4 ?

Le quatrième chapitre de cette année MyTeam a commencé avec la sortie d’une série de cartes Flash particulièrement marquante avec trois glitched (des cartes où les performances des joueurs sont buguées, anormales) : un Markelle Fultz énorme pour une note de 89, un Isaiah Thomas capable de mettre des posters à Embiid du haut de son 1m40 et un Boogie, DeMarcus Cousins, rapide, bon shooteur, énorme défenseur. Ajoutez à celà la première carte Opale 97, Jimmy Butler, accessible via les paquets et donc, par ricochet, la salle des enchères, et un énorme Rudy Fernandez, sans aucun doute une des meilleures cartes 94. Outre les cartes Flash, cette saison sera marquée par la première partie de la série Idols II, et la Throwback Moments, deux séries un peu fourre-tout où l’on retrouvera des cartes 96 et 97 pour les meilleures. Anthony Davis 97 est le premier Idols de la saison, et est absolument monstrueux (comme son prix).

Les premières cartes de la saison 4 © 2K

Cette saison, dont la récompense ultime est la première carte 98 du jeu (Kawhi Leonard), correspond aussi au lancement de la vraie saison régulière de la NBA, l’occasion pour 2K de sortir les effectifs actualisés, ce qui était attendu, mais aussi de marquer le retour des cartes Moments (pour saluer des perfs bien spécifiques de certains joueurs NBA) et les cartes En Feu.

Les cartes Inferno © 2K

On peut légitimement imaginer, dans un mois, lorsque la saison se clôturera, que les cartes 96 et 97 auront largement investi vos équipes. En espérant y retrouver aussi de nouvelles cartes Rétro, une des nouveautés de l’année. Le principe est simple, et malin comme cochon : 2K sort des cartes des anciennes éditions du jeu, depuis 2k16, avec le visuel de l’époque, histoire de jouer sur la fibre nostalgie. La première fournée avait été généreuse, comprenant notamment un des musts have actuels du jeu, la 94 de Kirilenko.