NBA 2K21 MyTeam : La saison 5 est là !

La saison 4 de NBA 2K21 MyTeam est derrière nous. Elle a essentiellement été marquée par l’arrivée de la première carte 98, Kawhi Leonard, le grand nombre de cartes Opale 97, la frustration incarnée par l'orthodontiste Terry Dischinger, excellente carte 96 que beaucoup n’ont pas eu la chance d’avoir malgré les centaines de parties, et la seconde série de cartes Rétro avec Michael Jordan notamment. Place maintenant à la suite, car MyTeam ne prend pas de pause, sauf à la fin, quand il s’agira de tout abandonner pour se lancer dans le jeu suivant (monde cruel).

Michael Jordan © 2K

Une saison amputée de 10 jours

Cette saison 5 sera plus courte que les précédentes : 35 jours au lieu de 45. Mais que les joueurs visant le niveau 40 se rassurent (un peu), l’acquisition de l’expérience requise pour les niveaux est adaptée en conséquence. On gagne ainsi bien plus d’xp dès le début et la montée en niveau est bien plus rapide au lancement.

LeBron évolution et l'Amiral en récompense niveau 40 © 2K

De nouvelles récompenses

Ce qui intéresse surtout les joueurs, lors de l’arrivée d’une nouvelle saison, ce sont les récompenses, et notamment la plus prestigieuse, celle du niveau 40.

Cette fois, il s’agit d’une carte 98 de David Robinson, iconique joueur des Spurs. Un choix qui a déçu la communauté, l’Amiral n’étant pas le plus populaire des pivots sur le jeu. Mais il s’agit là d’une question de goût. Intéressons nous plutôt à sa note : 98, comme Kawhi lors de la saison précédente, comme Shaq sorti le jour du lancement de la saison 5, comme Tony Parker arrivé dans un super pack (obtenable contre des euros uniquement…).

D’ordinaire, la récompense de niveau 40 est une carte craquée, censée être au-dessus de la méta. Cela cache-t-il quelque chose ? Un up surprise, comme le passage du joueur en 99 avant la fin de la saison et si les joueurs grondent ? Rappelons que Dischinger 96 avait d’aussi bonnes stats que Kawhi 98 et que 2K a rapidement réagi en améliorant drastiquement la carte du joueur des Clippers. On peut donc imaginer une mise à jour bienvenue pour l’Amiral.

Joe Harris © 2K

Pour ceux qui n’ont pas le temps d’aller jusqu’au niveau 40, la récompense du niveau 33 peut être un objectif intéressant. Cette fois, il s’agit de Mark Price 96, un meneur de jeu petit modèle, très peu joué car bien trop petit justement. Les cartes rewards accessibles dans les niveaux précédents sont sympathiques : Daequan Cook 83 est très fort vu sa note, Hamidou Diallo 86 l’est tout autant et Joe Harris a enfin une carte cool. Sans parler d’Amar’e Stoudemire et Buddy Hield, plus anecdotiques.

Notons une mise à jour du très coûteux système d’échange, ainsi que des récompenses traditionnelles en multijoueur. Côté 3v3, Peja Stojakovic 97 vous attendra après 1000 victoires en 3v3 alors que le meneur Don Ohl vous attendra dans le coffre, si vous avez de la chance.

Les récompenses multijoueur. © 2K

Une plus grande place à l’évolution

Le système de cartes évolutives, arrivé dans 2K20, a été repris dans 2K21 avant de disparaître pendant des mois. 2K corrige le tir avec un nombre toujours plus grand de cartes pouvant être évoluées. C’était notamment le cas de Kenyon Martin en fin de saison 4 ou de Tom Chambers dont l’améthyste pouvait devenir une excellente carte Diamant. Dans cette saison 5, notons que cela concerne la carte du Français Luwawu-Cabarrot qui peut passer de Rubis à Diamant. C’est aussi le cas de LeBron James avec une carte offerte à tous pouvant passer de Saphir à Diamant avec des stats différentes selon vos choix. Notez qu’il s’agit là de la treizième carte de LeBron sur MyTeam depuis la sortie de 2K21 ! Le joueur est populaire et il est bien présent.

Dejounte Murray © 2K

Un peu de neuf côté jetons

Les récompenses via jetons (tokens) s’offrent un petit lifting avec une carte Opale, Moses Malone, excellente mais très coûteuse (750 tokens). Côté cartes Diamant Rose, c’est un peu surprenant, mais il n’y en a aussi qu’une seule, Kiki Vandeweghe 95. On pouvait espérer davantage pour améliorer le choix, notamment avec des cartes 96. Deux joueurs Diamant sont ajoutés (93 encore, et non 94) ainsi qu’une Améthyste de Dejounte Murray qui n’avait pas encore eu de carte en dehors des classiques liées aux saisons NBA.

Timothé Luwawu-Cabarrot © 2K

Place aux Français !

Une série de cartes 100% joueurs français a été mise en vente dans un super pack Idols. On y retrouve TP, Doumbouya et Hayes. Notez qu’en recyclant les cartes des deux derniers cités, dans l'Échange, vous pouvez obtenir Evan Fournier 96. Problème : il faut que cela soit des cartes “originales”, c'est-à-dire non achetées aux enchères, donc obtenues dans des paquets qui ne s’obtiennent que contre des piécettes, des vraies. Face à la gronde des joueurs, 2K a immédiatement proposé de gagner Sekou Doumbouya et Killian Hayes en 3v3 Online, au dernier palier. Pas évident mais c’est déjà ça !

Une autre carte s’obtient en battant une équipe tricolore comprenant TP 98 ou encore l’excellente carte glitched de Rudy Gobert. Il s’agit de Timothé Luwawu-Cabarrot, le joueur des Nets qui a le plaisir de jouer au côté du Big Three Irving - Harden - Durant.

La série de cartes Age of Heroes

2K essaie de donner un thème à chacune de ses saisons, et de ses packs, même si cela reste tout de même peu évident à cerner. Cette saison 5, appelée Age of Heroes donc, a une série phare comprenant des cartes dessinées en mode comics. Les premières cartes dévoilées sont vraiment jolies. On y retrouve d’un côté les anciennes gloires, comme le Saint Patron Jordan, et de l’autre les jeunes pousses, les joueurs actuels comme Curry ou Zion. Ces cartes s'obtiennent via des défis XP, des matchs à remporter, des locker codes (probablement, on croise les doigts) mais aussi avec l’achat de cartes. Notez qu’une version non dessinée de la carte sera également présente dans les paquets. C’est le cas par exemple pour la carte 97 de Luka Doncic, dans la série Quantum et dans la série Age of Heroes. Pourquoi ? Mystère, mais attention, les défis XP liés à la carte non dessinée ne peuvent se faire avec la carte Age of Heroes.

Zion Williamson © 2K

Ce que l’on peut attendre de cette saison (et espérer !)

Cette saison 5 va tomber en plein dans le All-Star week-end. 2K a déjà prévenu : ils vont célébrer l’événement. On peut donc s’attendre à des cartes Moment pour le MVP, le meilleur dunker, le tireur à trois points, les plus performants, comme l’année passée. Et pourquoi pas une série Rétro sur le thème des All-Star précédents ? En voilà une bonne idée (qui ferait vendre moult paquets). Et puisqu’on parle Rétro, difficile d’imaginer l’absence d’une troisième série lors de cette saison, tant les deux précédentes ont eu du succès chez les joueurs. Espérons aussi pluie de cartes Moment pour des joueurs que l’on voit rarement dans les packs. Nous avons récemment eu Terry Rozier III mais on en veut bien d’autres. Mais surtout : deux grosses cartes Opale pour les deux phénomènes de la NBA en ce début de saison, le Joker Nikola Jokic et Joel Embiid. Ils nous régalent sur les parquets, espérons la même sur MyTeam.