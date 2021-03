NBA 2K21 MyTeam : La saison 6 et la trade deadline

La saison 5 des héros

a un statut incontestable sur le jeu, même si son gameplay ne le rend pas spécialement populaire chez les joueurs (et encore moins chez les pros). On pensait que les cartes 99 arriveraient plus tard, il n’en a rien été. À l’aube de la saison 6, Robinson n’était même pas le meilleur pivot, beaucoup lui préférant Jokic Glitched 97. Depuis, Kareem 99 est venu l’enfoncer un peu plus.

En cours de saison, celle-ci a été prolongée d’une semaine, alors qu’initialement elle devait être plus courte que les précédentes. Pour l’XP, beaucoup de nouveautés : des séries de défis pour débloquer des cartes Héros, dont certains obligeant de jouer en multijoueur, ce qui n’a pas fait plaisir aux joueurs allergiques à ce mode de jeu. Néanmoins, la montée en niveau s’est avérée plus intéressante et innovante, une bonne chose pour la suite même si la saison 6 semble suivre le modèle des quatre premières saisons. Les développeurs ont ajouté des spotlights avec de nombreuses cartes à débloquer (dont une ou deux vraiment intéressantes, comme le regretté Wes Unseld), mais également une difficulté rendant l’affaire bien trop ardue pour les novices.

Cette saison 5 s’est donc terminée avec 4 cartes 99 (MJ, Zion, Rose et Garnett) ainsi qu’une flopée de cartes Opale (97-98) dont le prix baisse pour certaines, pas du tout pour d’autres. Le meneur le plus intéressant est Doncic 97, talonné par Magic 97. Bird 98 est une excellente carte, Wiggins 96 ou Pippen 97 aussi, à la différence de Curry 98, bien moins appréciée que sa carte rétro 94. Et puisque l’on parle Rétro, la troisième série est venue confirmer la popularité de ces éditions, reprenant des cartes des précédents

La saison 6 de l’Agent Smith

La nouveauté phare : le Glitched Market

. Le finaliste du tournoi majeur 2K à 250000 dollars racontait en interview qu’il avait obtenu Terry Dischinger au bout de 2356 victoires… La chance, on l’a ou on l’a pas. Néanmoins, c’est très malin car ça incite un peu plus à jouer, d’autant que les récompenses sont très sympas. Une nouveauté à conserver, même si le thème de la saison est le Glitched !

Prévisions et attentes pour la suite de la saison 6

Inutile de vous dire que cette saison sera celle des cartes antimatière qui vont être de plus en plus nombreuses (et un petit peu moins chères). De grands noms devraient rapidement en obtenir une, dont des joueurs très populaires et incontournables qui vont faire exploser les prix, comme Durant, PG13, LeBron et bien évidemment Kobe. Joel Embiid, qui faisait une saison incroyable avant sa blessure, devrait aussi en avoir une rapidement, lui qui est plutôt discret pour l’instant sur

Trade deadline et conséquences sur MyTeam