Comment NBA 2K21 va s’adapter à la nouvelle saison NBA ?

Le calendrier de reprise est là

Les discussions furent longues et difficiles mais le calendrier de la nouvelle saison NBA est bouclé. Celle-ci débutera après la draft et la free agency, et après une semaine de matchs de présaison télévisés, le 22 décembre. La saison régulière comptera 72 matchs par équipe normalement, et sera divisée en deux parties. La première, allant jusqu’au 4 mars 2021, suivie du All-Star Week-end, plus tard que d’ordinaire ; la seconde allant du 11 mars au 16 mai avec dans ce laps de temps l’ajout des matchs potentiellement décalés pour raisons sanitaires ou autres. Déjà présent l’année dernière et très apprécié, le play-in fera son retour pour déterminer les deux dernières équipes de chaque conférence à aller en playoffs entre celles qui ont encore une chance de se qualifier. Les playoffs tant attendus se dérouleront du 22 mai au 22 juillet, ce qui permettra aux athlètes de s’envoler ensuite pour Tokyo et défendre leur pays aux J.O. Des jeux où la sélection américaine, vexée de la déroute au championnat du monde, risque d’être sacrément brutale puisque tous les plus grands noms sont déjà pré-sélectionnés et ont répondu à l’appel.