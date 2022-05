NBA 2K22 MyTeam : des anecdotes avec LeBron en guest

Après un premier épisode acclamé par la critique internationale et une suite portée aux nues (on peut se faire plaisir), découvrez le troisième volet de la saga littéraire des anecdotes à la carte sur NBA 2K. Le principe est simple : 8 cartes de MyTeam et autant d’anecdotes qui se cachent derrière les joueurs concernés. Avec King LeBron cette fois-ci. C’est parti !

David Thompson © 2K

David Thompson, l’idôle de Michael Jordan

Trop méconnu du grand public, l’ancien arrière des Nuggets David Thompson a eu une très bonne carte 98 dans la série Zero Gravity et une anecdote célèbre le concerne lui et le GOAT. Alors au sommet de sa gloire, Michael Jordan remplissait toutes les salles de la NBA, à Chicago comme ailleurs. Il était source d’admiration, y compris des anciens joueurs. C’était le cas de David Thompson qui a emmené ses enfants voir His Airness et ses Bulls. À la fin de la rencontre, le chanceux a pu accéder aux couloirs proches des vestiaires (la moindre des choses quand on voit sa carrière…) et rencontrer MJ. Comme un gosse devant la légende, presque incapable de lui parler, Thompson a eu une sacrée surprise : Michael Jordan s’est tourné vers sa fille, impressionnée, et lui a dit “Ton père est mon idôle”. La claque ! Et rien de bien étonnant. Comme tout basketteur, Jordan s’est inspiré du jeu d’anciennes gloires à son poste et a souvent déclaré que les deux joueurs les plus influents le concernant étaient Julius Erving et David Thompson. Imaginez les étoiles dans les yeux de son enfant…

Udonis Haslem © 2K

Udonis Haslem, de Châlon à Miami

Reward 93 de la saison 6, Udonis Haslem a un truc très particulier : né en 1980, âgé de 41 ans, il joue toujours, pour le Heat, la franchise de sa vie avec qu’il a gagné plusieurs titres avec LeBron, Wade, Bosh, Ray Allen.... Il en a vu passer depuis 19 saisons à Miami, un record de longévité pour la franchise où il détient le record de rebonds. S’il joue peu, il est très écouté et apprécié dans le vestiaire. Il est aussi capable d’oser la voix quand la machine s'enraye. Nous l’avons vu cette année en venir aux mains avec Jimmy Butler quand ce dernier s’est énervé sur le coach. Mais personne n’imaginait pareille carrière. Il faut dire qu’Haslem n’a jamais été drafté… et qu’il a débuté sa carrière pro en France à Châlon-sur-Saône en 2002. Une fierté pour le club français et un sacré écart niveau climat et mode de vie entre la Saône-et-Loire et la Floride.

Norm Nixon dans Winning Time © HBO

Norm Nixon de père en fils

Cette année, la chaîne réputée HBO a diffusé une série sur le basketball qui a fait grand bruit : Winning Time, récit souvent romancé mais très intéressant sur les Lakers de Magic et Kareem. On y retrouve beaucoup de joueurs de l’époque, incarnés par des acteurs, dont Norm Nixon qui jouait aux Lakers à ce moment-là. Et qui interprète le rôle de Nixon ? Nixon. Mais son fils, DeVaugh Nixon, qui est acteur de carrière. Il est notamment apparu dans Terminator 2 et Bodyguard, avant d’enchaîner dans de nombreuses séries dont la production Marvel Runaways et plus récemment Snowfall. Sur MyTeam, Norm Nixon n’a pas encore eu de carte haut de gamme.

Jerry West incarné par Jason Clarke © HBO

Jerry West n’est pas content

Restons sur Winning Time et parlons de Jerry West, le monsieur logo de la NBA. L’ancien meneur star de Los Angeles, qui a une carte 96 NBA 75 avant sa future carte Invincible, apparaît lui aussi dans la série de HBO. Il est incarné par un acteur bien connu, Jason Clarke, à la solide carrière cinématographique (Zero Dark Thirty, Everest, HHhH, et le très bon Les Homme sans loi avec Tom Hardy). Et il n’a pas du tout aimé. Jerry West s’est en effet publiquement plaint du portrait que la série dépeignait de lui lorsqu’il était manager des Lakers, celui d’un homme cruel, alcoolique et ingérable. Sa famille en a fait de même, réclamant des dommages et intérêts au diffuseur qui a répondu en assumant totalement. Pour HBO, Winning Time a sa part de fiction et l'œuvre doit être respectée ainsi. Il est vrai que West n’était pas réputé pour être la crème des crèmes mais il a su trouver plusieurs soutiens dans la NBA suite à ses plaintes publiques, à commencer par celui de Monsieur Kareem Abdul-Jabbar qui juge West très caricatural dans la série. Cela va t-il aller devant les tribunaux ? Mystère.

Marcus Smart © 2K

Marcus Smart, le meilleur défenseur de l’année

Alors que beaucoup imaginaient un nouveau titre de Defensive Player of the Year pour notre frenchie Rudy Gobert, malgré les récentes polémiques sur son utilisation au Jazz, c’est finalement Mikal Bridges de Phoenix et surtout Marcus Smart de Boston qui lui ont volé la vedette. Le titre est revenu au meneur des Celtics et ça n’est pas passé inaperçu. D’ordinaire, on le donne à un géant qui domine outrageusement sa raquette. Cette fois, on l’a donné au dépositaire du jeu de Boston, qui a parfaitement remplacé le décevant Kemba Walker. Marcus Smart a reçu son prix, dans le gymnase d'entraînement de son équipe par Gary Payton.

Mais pourquoi ? Car The Glove, l’ancienne star de Seattle, était le dernier meneur à avoir réussi cet exploit, en … 1996 ! C’est vous dire que c’est loin d’être courant. Dans MyTeam, Marcus Smart a eu une très belle carte Moments 99, avec des stats en défense de ouf, le rendant très compétitif si vous cherchez un meneur lourd dans ce domaine.

LeBron James tombe les records

Les Lakers ont vécu une saison en enfer. Russell Westbrook n’a rien apporté de positif à l’équipe. Il en va de même pour les recrues Nunn, Melo, Monk, Howard, Ellington… Une équipe montée à la va-vite qui n’a rien pu faire face à de vrais collectifs bien huilés, surtout qu’Anthony Davis a passé une partie de l’année à l’infirmerie et que LeBron a raté plusieurs matchs. Favoris pour beaucoup (sans raison), les Lakers n’ont même pas atteint les playoffs. Enorme échec, énorme point noir dans la carrière du King qui semblait plutôt jouer pour lui et ses records que pour l’équipe. Et des records, il en a fait tomber cette année. À 37 ans, il a rejoint Jordan en ayant passé tout un match sur le parquet et en le finissant avec plus de 40 points ! Il a aussi réalisé plus de 10 matchs à la suite à plus de 25 points minimum, détrônant Jordan. Il est aussi devenu le joueur marquant le plus de points lors d’un match d’ouverture de saison.

Et puisqu’on parle de points, il a dépassé le nombre atteint par Karl Malone et est devenu le second meilleur scoreur de l’histoire de la NBA derrière Kareem qu’il devrait rattraper l’année prochaine si tout va bien. Rappelons qu’il est déjà le meilleur marqueur all-time en playoffs. Le tout en 19 saisons, un nombre hallucinant aussi (mais pas un record cette fois). Sur MyTeam, LeBron James a eu de nombreuses cartes cette saison, mais pour le moment aucune ne rentre vraiment dans la méta, chose surprenante. Il faut dire qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, le King n’a pas encore eu de carte Out of Position lui permettant de jouer meneur. Et un LeBron poste 1, ça fait sacrément des dégâts. Sa carte Invincible, puis sa G.O.A.T. devraient avoir des fans !

LeBron James dans 2K21 © 2K

LeBron James aux Razzies

Vous vous souvenez de la série de cartes Space Jam 2 qui avait débarqué sur 2K21 à l’occasion de la sortie du film ? LeBron y avait une excellente carte 99 au look du film, tout comme Klay Thompson ou Damian Lillard. Devant assurer la promotion (en dehors du jeu bien évidemment), LeBron avait refusé les J.O. le justifiant ainsi, s’attirant les foudres des spécialistes et des Américains. Pour un résultat médiocre : dans les salles, le film a connu un succès très limité et il s’est fait descendre par la presse et le public. Il faut dire qu’il avait plus d’un catalogue pour les œuvres Warner qu’une suite digne du premier film avec MJ (qui ne cassait déjà pas trois pattes à un canard, mais qui sentait bien moins le produit ultra commercial). En dehors d’une vanne sur Michael Jordan / Michael B.Jordan, on en a rien retiré. Quant à la prestation de LeBron, elle n’a pas été saluée. Pire, il a même récemment gagné un Razzie Awards pour son rôle, les Oscars du cinéma poubelle : il a obtenu le prix de pire acteur de l’année. Dur. Il aurait peut-être mieux fait d’aller chercher sa médaille d’Or aux Jeux Olympiques de Tokyo…

Bob Lanier © 2K

Hommage à Bob Lanier

Terminons cet article par une note bien moins joyeuse, en rendant hommage à Bob Lanier, appelé “The Big Dobber”, décédé le 11 mai 2022 à l’âge de 73 ans. Icône des Pistons qui ont retiré son numéro 16, 8 fois All-Star, il a également coaché les Warriors pendant une saison. Outre son immense talent, il était réputé pour la taille disproportionnée de ses chaussures puisqu’il mettait du… 57 ! Les joueurs de MyTeam le connaissaient bien. Bob Lanier fut le premier concerné par le Grand Prix de l’Ascension, mode mis en place dans 2K21, une excellente carte 95 qui a aidé beaucoup de joueurs. RIP Légende.

