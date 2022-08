MyTeam : les anecdotes pour conclure NBA 2K22

Alors que le G.O.A.T. absolu du basketball sera à l’honneur de l’édition ultime de NBA 2K23 (numéro 23 oblige), il a eu trois fabuleuses cartes cette année qui ont permis à Jordan de marquer les esprits. Et cela change ! D’ordinaire, avec une taille et une puissance inférieures à T-Mac, Carter et les géants débarquants sur son poste avec les Out of Position (Giannis ou KD notamment), Michael Jordan s’en sortait moyennement bien sur MyTeam : cartes prestigieuses et donc coûteuses mais peu méta, peu jouées dans les meilleures équipes. 2K22 a changé la donne. La première carte sensation de MJ fut sa version Out of Position qui lui permet de jouer meneur, une version fabuleuse, surtout badgée, qui est restée très longtemps dans le top 5 des cartes aux côtés de la Power Within de Doncic. Malgré un 94 à trois points, His Airness rentre tout ou presque à distance et est intenable dans la raquette, sans parler d’une excellente défense. Sa seconde carte Invincible (meneur / arrière) est un upgrade de la Out of Position et est considérée comme une des trois meilleures cartes du jeu dans ce secteur avec Doncic Mystic et Kawhi Invincible meneur. Ajoutons enfin l’étonnante carte Zero Gravity, qui ne vaut rien aux enchères (moins de 5000 MT) et qui également monstrueuse côté arrière / ailier. Bref, 2022, c’était le grand millésime du Patron.