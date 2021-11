Les 75 meilleurs joueurs all time : les grands absents

À chaque liste élisant le gratin du gratin, il y a des mécontents. Ballon d’Or, All-Star Game, Oscars, Molières, bal de promo de la fin du lycée. Ça ne va jamais et souvent à raison. Trop de candidats, pas assez d’élus. La nouvelle liste dévoilée par la NBA ne déroge pas à la règle et fait sérieusement grincer des dents. On vous dit pourquoi et comment jouer les grands absents sur

Une chose est à noter : la cohérence assumée avec la liste précédente. Tous les 50 noms figurant dans la liste de 1996 sont de retour. Pas de retouche, même si certaines s'imposaient probablement, pour avoir une liste plus raccord avec 75 ans d’histoire. On efface pas un nom écrit précédemment. De fait, des légendes oubliées par les plus jeunes s’y trouvent, une bonne occasion de se les rappeler à nous. Même des joueurs absents de MyTeam qui laisse pourtant une grande place aux vieux de la vieille. Les 25 (26) places restantes concernaient donc des joueurs évoluant depuis 1996, et ça faisait sacrément du monde ! Forcément, il a fallu faire des choix, trancher dans le lard. Certains étaient évidents : Kobe, LeBron, Shaq, Duncan, Olajuwon, Nash. Certains, forcément, allaient encore être actifs sur les parquets, être retraités n’étant pas une condition. De fait, on peut compter 11 joueurs encore en activité dans la liste des 75 (et 11, ça fait beaucoup).

Voilà, c’est dit. Cela peut surprendre, surtout pour Carmelo Anthony, qui sera fort logiquement Hall of Fame, et qui fait partie des meilleurs scoreurs de l’histoire de la ligue (avec une carrière à rallonge, faut bien l’avouer). Mais l’ancienne star des Nuggets et des Knicks n’a aucune bague ni même titre de MVP. Il doit sa place à la longévité et ses quatre médailles d’or olympiques (gagnées avec une sélection qui roule très souvent sur le tournoi). Harden a également un palmarès vierge et un casier déjà chargé (sa prise de poids, non-respect du protocole sanitaire, son départ des Rockets…) qui joue contre lui. Certes, il est monstrueux mais est-ce suffisant pour qu’il fasse partie de la fête ? Bof. Y voir Paul Pierce ou Ray Allen (mais ça fait sacrément plaisir) n'était pas assuré à 100% et peut se discuter aussi.

Si tous ces noms reviennent plus ou moins souvent, ceux d’Anthony Davis et de Damian Lillard sont systématiques. Concernant AD, l’ex Pelicans est une machine, mais il arrive trop tôt dans cette prestigieuse liste. The Brow n’a que 28 ans, un titre NBA, une médaille d’or aux JO et un sacre mondial. C’est déjà très fort, mais il avait encore le temps d'écrire d’autres lignes à son palmarès avant de rejoindre la liste, privant ainsi un autre joueur retraité d’une reconnaissance méritée. D’autant qu’il est souvent blessé et qu’il a boudé un an aux Pels de manière lamentable.

