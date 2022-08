NBA 2K22 MyTeam : anecdotes spécial playoffs !

01 Stephen Curry, le triple MVP de la saison

Auteur d’une saison exceptionnelle, où il est devenu le meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la NBA, détrônant Ray Allen, Stephen Curry l’a fini en beauté avec un nouveau de titre de champion. Individuellement, il a marqué les esprits également en remportant trois titres de MVP sur cet exercice : MVP du All-Star Game, premier MVP de la finale de la conférence Ouest (après la finale de conf face aux Mavericks), le fameux trophée Magic Johnson, mais aussi et surtout MVP des finales, un prix qui lui manquait. Il n’a raté que le plus prestigieux des titres de MVP, celui de la saison régulière, récupéré dans son écurie en Serbie par Nikola Jokic (une scène très cocasse).

Le palmarès de Steph Curry est donc dingue : 4 titres NBA, 2 fois MVP, 2 fois meilleur marqueur, 8 fois All-Star, 8 fois dans la First Team d’une saison NBA. Curry a écrit son histoire avec énormément de talent.

Notons que lors des finales, il a aussi marqué les esprits en claquant un match à plus de 40 points, écoeurant les Celtics. À 34 ans, il est devenu le troisième plus vieux joueur à réaliser une telle performance derrière Michael Jordan et LeBron James (tous les deux à 35 ans).

02 Al Horford met fin à la malédiction

Personne ne croyait au retour en grâce de l’ailier fort Al Horford qui a retrouvé sa place aux Celtics après des années d’errance. Il a même fait mieux, en composant un duo d’intérieurs excellent avec Robert Williams, un des meilleurs de la ligue. En atteignant la finale face aux Warriors, Horford, très précieux dans les playoffs, a surtout cassé une improbable malédiction. Après s’être cassé les dents à trois reprises en finale de conférence face aux Cavs de LeBron, Horford a mis un terme à … 141 matchs de playoffs sans atteindre la grande finale. Du jamais vu ! Il laisse le titre de “j’ai vraiment pas de bol” à Paul Millsap et ses 130 matchs. Il méritait bien une carte Antimatière offerte avec les défis playoffs. Horford, un grand monsieur de l’exercice 2021-2022. Mérité !

03 Jayson Tatum, roi précoce

Vainqueur du premier prix Larry Bird MVP pour sa performance en finale de la conférence Ouest, Jayson Tatum a encore plus impressionné. Celui que l’on compare régulièrement à Kevin Durant ne cesse de progresser et d’assumer un rôle de leader dans des Celtics vraiment séduisants. On oublie souvent qu’il est très jeune puisqu’il n’a pas encore 25 ans. Lors de cette campagne, il est devenu le joueur de moins de 25 ans à avoir joué le plus de matchs de playoffs, détrônant LeBron James et ses 61 matchs… Il a été aussi fabuleux aux points et aux passes décisives sur ces matchs mais s’il est passé à travers certains matchs l’opposant aux Warriors. Tatum a déjà tout d’un grand.

04 Jaylen Brown à 100%

Au moment de l’écriture de cet article, de nombreuses rumeurs annoncent un possible trade entre les Celtics et les Nets pour la venue de Kevin Durant à Boston. Jaylen Brown est concerné par toutes ces rumeurs, comme Marcus Smart d’ailleurs. C’est fort dommage car les deux joueurs ont été remarquables cette saison et ont joué un rôle absolument déterminant dans la folle seconde partie d’année des Celtics. Preuve du talent de Brown : il a réalisé une perf folle contre Miami en finale de conférence puisqu’il est devenu le premier joueur a marqué 40 points à 100% de réussite à 2 points depuis la saison 1954-1955. Un truc qu’on ne voit donc pas souvent ! Espérons pour lui qu’il n'atterisse pas à Brooklyn où il pourrait retrouver un joueur qu’il déteste, Kyrie Irving, avec qui cela s’était très mal passé lorsque les deux jouaient ensemble à Boston…

05 Luka Doncic réécrit l’histoire des Mavs

On pourrait en écrire des tonnes sur Doncic et sa saison encore une fois complètement épatante. Même si les Mavs avaient du talent à revendre (Brunson, Finney-Smith), on ne voyait que le petit phénomène slovène qui devrait prendre le contrôle de la ligue après le départ des icônes LeBron, Curry et Durant. C’est écrit. Il est le grand artisan de la belle saison de Dallas et c’est l’occasion d’une petite anecdote à leur sujet : la dernière fois qu’ils ont remporté une série en playoffs, c’était avec le grand Nowitzki. Doncic n’avait alors que 12 ans et LeBron courait après sa première bague. Décidément, ce Slovène change tout. Sachez que vous pouvez avoir une ribambelle de cartes sur Luka depuis la sortie d’une série de la saison 8 avec deux cartes end game, une invincible et l’excellente carte Mystic considérée comme la meilleure pour un meneur sur le jeu.

06 Victor Oladipo

Qu’il est loin le temps où le joueur / rappeur Victor Oladipo était un franchise player chez les Pacers et une des grandes stars médiatiques de la ligue. Des transferts, un melon un peu gros, des blessures et le voilà à présent à jouer les seconds couteaux à Miami. Mais Oladipo en a encore sous le capot. Lors de la Game 4 face aux Celtics, il était sur le banc, comme très souvent, mais il s’est fait remarquer. Alors que le 5 majeur a pris l’eau, Oladipo a marqué 23 points, contre 18 pour l’intégralité des 5 joueurs alignés au début de la rencontre ! C’est tout simplement la première fois dans l’histoire des playoffs qu’un remplaçant score plus que tous les joueurs titulaires combinés.

07 Warriors, le come back exceptionnel

Depuis le départ de Kevin Durant et les blessures des splash brothers, surtout celles de Klay, les Warriors buvaient la tasse, enchaînant 2 saisons catastrophiques après le titre perdu face aux Raptors. Personne ne les voyait aussi bon cette année, même si après coup, beaucoup diront le contraire. Il faut dire que statistiquement, ce qu’on fait les joueurs de Steve Kerr est rare, très rare. Depuis la NBA a avalé l’ABA (années 70), seules 8 équipes absentes des playoffs l’année précédente sont allées en grande finale dans la foulée. Ce fut le cas des Blazers de Bill Walton en 1977, avec le titre en prime, mais aussi des deux finalistes de 2020 (Lakers et Heat) ou des Suns en 2021. En s’imposant face aux Celtics, les Warriors font partie des 4 équipes à avoir gagné le titre après une saison blanc dans le fond de la cave. Chapeau. Celà justifie bien que tout l’effectif, ou presque, dispose d’une carte Playoffs, dont beaucoup d’Antimatière.

08 Le drame de trop pour Steve Kerr

Terminons cet article par un sujet d’une tristesse absolue mais qui a marqué pendant ces playoffs. Le 22 mai, après la défaite de ses Warriors face aux Mavericks, le coach Steve Kerr n’avait pas du tout la tête au basket en conférence de presse. Les Etats-Unis étaient endeuillés par l’atroce massacre dans l’école primaire d’Ulvade au Texas coûtant la vie de 19 jeunes enfants et 2 enseignantes. Au micro, Kerr n’a pas caché son émotion, ses larmes et sa rage. Une rage très poignante et un message si fort qu’il a fait le tour du monde.

Steve Kerr s’est toujours engagé concernant les problèmes sociétaux qui provoquent tant de souffrance dans son pays. Par conviction et par son passé. Alors qu’il avait 18 ans, en 1984, son père, Malcolm Kerr, président de l’Université américaine de Beyrouth, est assassiné par balles par des terroristes au Liban. Cet événement tragique l’a notamment rapproché de Michael Jordan qui a connu un drame similaire le 23 juillet 1993, son père ayant été abattu sur une petite route en Caroline du Nord.

Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles anecdotes sur les joueurs que vous utilisez régulièrement sur MyTeam.

