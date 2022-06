NBA 2K22 MyTeam : La saison 7 des Héros

Dans la montée en XP on peut noter quelques nouveautés et essais. Il y a moins d’expérience à gagner avec des cartes achetées aux enchères, la saison privilégiant les cartes “propriétaire original” (que vous avez récupéré dans un paquet). Il n'y a dorénavant qu’un défi par couleur de cartes. La formule faire X points, X rebonds, X passes, X contres, était plus sympa et poussait à découvrir un maximum de cartes. Là, une seule par couleurs et c’est plié. Autre petite nouveauté au niveau de la sortie des cartes maintenant. Certaines cartes d’un set ne sont pas vendues dans les paquets mais s’obtiennent avec un locker code ou en les gagnant en multijoueur. Des défis spécifiques leur sont attribués. Ainsi, lors de la sortie des cartes Hero et Invincible de

Stephen Curry

, son père Dell et son frère Seth ont eu leur carte Opale via locker code. On peut les vendre aux enchères, ce qui permet ainsi à ceux qui ne les ont pas eu d’en profiter tout de même contre des crédits bien évidemment.