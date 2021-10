NBA 2K22 : Du neuf dans MyTeam

Si on peut reprocher aux jeux de sport actuels d’oser rarement le ravalement de façade, on peut saluer NBA 2K pour le lot de petites (et moins petites) nouveautés apportées à son mode de jeu à cartes collectionnables MyTeam . Pourtant, on semblait honnêtement se diriger vers un copié/collé entre les deux versions, avec 2K21 coincé graphiquement entre deux générations de consoles, et 2K22 qui se dessine next gen. C’était l’occasion de peaufiner le système de saisons sans trop se fouler. Finalement, sans déplacer tous les meubles et brusquer le joueur habitué, 2K n’a pas cédé à la facilité.

La saison 1 © 2K

Quoi de neuf docteur ?

Oui le titre de ce paragraphe peut faire écho en vous à l’affreux Space Jam Nouvel Ere, film qui a changé à jamais votre image de LeBron James. Navré, sincèrement navré. Mais trève de blabla et parlons de ces changements . Ce qui est intéressant, c’est que les plus visibles, les plus mis en avant, ne sont pas ceux qui changent le plus l’expérience du joueur.

Il y a d’abord l’ajout phare, le mode Draf t, malheureusement 100% multijoueur, qui vous propose de composer votre équipe avec des picks et d’affronter des adversaires. Petit élément intéressant : ce mode permet de réaliser des défis XP avec des cartes que vous n’avez pas dans votre collection, mais que vous avez pick dans la draft. Ça c’est cool. L’ajout d’un mode similaire en solo et c’est parfait.

Nouvelle présentation des équipes sur le terrain © 2K

Pour pousser les joueurs vers le Triple Menace Online qui n’épargne pas les noobs (présent !), le mode Les 100 est là. Là encore, cela fait peut-être écho en vous à la série The 100 qui s’est perdue dans les limbes, la faute à des scénaristes perchés. Navré, sincèrement navré. Le principe de ce mode est de tenir le plus de matchs 3v3 possibles avant d’encaisser 100 points cumulés. La meilleure défense, c’est … la défense.

Les joueurs, jamais contents, ingrats, pas gentils (présent !), se plaignaient d’un trop faible nombre de matchs en solo. Ça n’est plus le cas. Signature, défis compétences, Pleins Feux , match moment, etc etc… Il y en a bien davantage, d’autant qu’est arrivé un mode sympa appelé “match improvisé” qui vous propose d’affronter une équipe random d’un niveau équivalent à la votre. Notez, et c’est très cool, que vous n’êtes plus obligés de faire les défis d’une même série dans un ordre bien précis et qui pouvait, de fait, vous bloquer.

Les cartes du trésor

Parlons des joueurs maintenant. Le premier truc vraiment sympa est la Série 1 qui ne correspond pas aux effectifs de l’année passée mais à un medley de légendes de chaque franchise. On a Jordan en Gold, ok, mais on a Jordan d’entrée de jeu. La collection est tout de suite plus intéressante. On ne trouve plus de cartes Bronze et Argent, l’Or étant le bas du panier maintenant. Pas de trace des cartes En Feu également, ce qui est bien. Niveau récompenses contre jetons, il y a du neuf aussi. C’est discret mais fort sympa : à partir des cartes améthystes, vous ne devez en acheter qu’une pour passer au niveau suivant. Bonjour les économies de jetons. Au revoir les cartes achetées par dépit. Chaque carte peut être évaluée et avoir une note qui donne un bonus de MT. C’est pas radicalement ouf mais ça se prend, comme les versions Holo (grise) très rares des cartes qui se vendent très bien aux enchères. L’évolution est toujours là, mais semble moins usante que par le passé. On peut notamment faire évoluer un cinq majeur sympatoche en débutant le jeu (Trae, Mitchell, Tatum, Zion, Jokic).

Isiah Thomas © 2K

Côté personnalisation, les chaussures voient leur système complètement bouleversé. C’est vous maintenant qui choisissez les stats boostées via des cartes capacité. C’est sympa et ça permet de vendre ces cartes aux enchères, de devenir riche et de ne pas rouler en Lamborghini car votre richesse ne sera que fictive. Les tenues s’obtiennent en récompense et non dans les paquets, ce qui est très cool, comme les logos mais aussi les stades et les parquets (les deux sont différenciés). Niveau tenue, il y a un petit changement qui fait sacrément plaisir : on peut équiper un maillot extérieur (toujours les plus beaux) à domicile et inversement. Attention néanmoins au retour de bâton : si vous avez le maillot noir des Blazers et votre adversaire le noir du Heat, GL HF pour piger quelque chose au match.

Les cartes Token plus accessibles © 2K

“Y’a plus d’saisons mon bon monsieur”

Si justement, il y en a encore. Introduites dans 2K21 , les saisons font leur logique retour puisqu’elles imposent totalement le rythme de vie du jeu. 2K a annoncé la couleur : elles seront au cœur de MyTeam toute l’année, chacune d’une durée de 40 jours, avec une accélération de l’intensité vers la fin 2021 avec l’ajout d’une grande nouveauté encore mystérieuse.

Le principe reste le même pour le moment : 40 niveaux, une récompense ultime au bout, des rewards à chaque palier, des défis à réaliser pour récolter l’XP nécessaire. Ces derniers ressemblent fortement à ce que l’on a vu par le passé : marquer des points, prendre des rebonds, faire des passes, réussir des trois points, avec des cartes spécifiques, de la Série 1 ou des sorties régulières, des défis quotidiens, hebdomadaires ou liés aux récompenses.

Dans l'Ascension, on ne repart plus d'en bas © 2K

Il y a néanmoins quelques changements intéressants, notamment concernant l’Ascension qui reprend là où vous en étiez lors de votre dernière tentative. Il faut toujours une part de chance mais le Grand Prix (la meilleure carte de ce mode de récompense aléatoire) apparaît comme moins accessible. Un petit ajout séduit immédiatement : un suivi de l’avancée des défis en plein match. Il y a également de nombreux défis qui ne disparaissent pas à la fin d’une saison, pour récupérer diverses récompenses comme les tenues.

Du neuf donc, parfois discret mais très appréciable et du bémol, forcément. Notamment sur la difficulté liée au nouveau gameplay, plus exigeant, qui va laisser les joueurs moyens (présent !) en PLS, notamment niveau shoot et dunk. C’est que nous allons être obligés de suer !

Melo, carte Reward level 40 © 2K

Retour sur la saison 1

C’est Carmelo Anthony , qui débute cette saison NBA sous le maillot des Lakers, qui avait l’honneur d’être la récompense ultime de la saison 1 appelée Call to Ball (en hommage à LaVar Ball et ses enfants certainement).

Parmi les éléments marquants de ces 40 premiers jours, évoquons le retour d’une série de cartes bien connues, les Signatures, comprenant deux cartes d’un même joueur, une sans et une avec un autographe. Rudy Gobert était de la partie. Les cartes Flash et Glitched sont aussi de retour. Celle du meneur des Pistons Isiah Thomas a fait sensation, rappelant John Stockton au début de 2K21. Les cartes du mardi, appelées Primetime, sortaient plus tardivement qu’à l’accoutumée, à 22 heures pour séduire davantage le marché américain (au détriment des Européens puisque les premières enchères se terminent à 2h du matin).

Vin Baker, récompense de saison 1 © 2K

Dans les derniers jours de la saison sont arrivées les toutes premières cartes Moments saluant la performance d’un joueur lors d’un match bien précis. Elles sont donc datées avec une photo du match en question (normalement). Le premier concerné fut Nemanja Bjelica qui a signé un très gros premier match avec les Warriors après avoir erré aux Kings. L’excellent rookie surprise, treizième pick, Kevin Duarte, a eu une carte Moments saphir offerte via un locker code.

Rodman et Jordan offerts dans la saison 2 © 2K

Place à la saison 2

Débutée le 22 octobre, la seconde saison porte le doux nom impérial de Build your Empire. On notera que le joueur récompense de niveau 40 est vachement plus grand que ne l’était Napoléon puisqu’il s’agit de Kevin Garnett, l’ancien des Celtics. C’est un choix plutôt étonnant puisqu’il ne fait pas partie des superstars préférées des joueurs de MyTeam. D’ailleurs combien sont-ils à aller chercher le niveau maximum ? Un sondage en jeu nous posait la question fin octobre et 17% ont reconnu avoir atteint le niveau 40 lors de la saison 1, 58% ne dépassant pas le niveau 30. Plus tard dans l’année, davantage de joueurs iront au bout (comme pour 2K21 avec Doncic), nos équipes étant plus fortes, le jeu plus accessible et l’XP coulant à flot.

Cette saison 2 marque l’arrivée de la seconde série de cartes standards, avec les effectifs de la saison 2021-2022. RussWest et Melo aux Lakers, DeRozan et Caruso aux Bulls, Evan aux Knicks, Patty aux Nets, Lowry au Heat. Et bien évidemment Ben Simmons aux Sixers et Kyrie Irving aux Nets… Sans oublier tous les rookies.

Une nouvelle flopée de cartes débarque aussi avec cette saison. Caron Butler dans l’Ascension, Ja Morant en Limited, des cartes Token, via l’échange… Sans oublier de nouvelles cartes Moments que l’on espère nombreuses dans 2K22, la série PrimeTime de retour, etc.

Pete Maravich dans la saison 2 © 2K

Build your Empire introduit une sympathique nouveauté côté défis. Lors de la sortie de la seconde série Signature, les défis liés à des cartes nominatives ont disparu. Pendant 7 jours top chrono, les joueurs peuvent utiliser les cartes de leur choix dans la série pour marquer X points, faire X rebonds, X passes, etc. On peut même en prendre 5 et se faire un match où toutes les actions comptent. Le plaisir y est bien plus grand. Les développeurs vont-ils garder ce système ? Espérons-le !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !