NBA 2K22 MyTeam : une saison 8 End Game avant 2K23

, il en pleut deux fois par semaine, le mardi et le samedi. Outre le fait d’avoir toutes les stats à fond, ces cartes offrent aussi les meilleures mécaniques de shoot, de dribble, de défense, et proposent parfois au joueur d’occuper une position qui n’est pas la sienne. Ainsi, Nikola Jokic, reward de niveau 40 cette saison, peut joueur meneur, pour le meilleur comme pour le pire. Ces cartes end game coûtent encore très chères mais sont objectivement les meilleures du jeu. Elles permettent aussi de dérégler le marché et de faire descendre considérablement le prix des Invincibles, même si elles n’en sont pas la seule raison.

La grosse innovation de cette saison 8 est de proposer deux fois par semaine la sortie de deux séries de cartes dédiées à un même joueur. L’idée divise, étonne mais permet d’avoir de très gros joueurs pour pas grand chose. Tout a commencé au lancement de cette saison avec 5 cartes Kobe Bryant et 7 cartes Shaquille O’Neal, toutes de niveau 99, dont de nouvelles Invincibles et une end game chacun. Ce fut ensuite au tour de Carmelo Anthony, LaMelo Ball, Giannis, Yao Ming, Tacko Fall, JR Smith, Kevin Durant, Tracy McGrady, Anthony Davis, Kawhi Leonard, le duo des patrons avec Michael Jordan et LeBron James, puis Ben Simmons accompagné de Kristaps Porzingis. D’autres suivront après l’écriture de cet article. Si on se lance dans des petits paris, mettons un billet sur Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar, Joel Embiid, Dwyane Wade ou Tim Duncan… Et pourquoi pas Klay Thompson qui a eu de bonnes cartes cette année ? Le cas Stephen Curry tique, la star des Warriors n’ayant jamais eu les faveurs des joueurs de MyTeam, du fait de son gabarit, de sa défense et de son manque de punch. Mais il est MVP des finales, champion en titre, auteur d’une saison folle, recordman absolu des tirs à 3 points, alors il mérite bien sa carte end game et sa mise à l’honneur. Il ne reste que 4 places avant la fin de la saison !

La grosse innovation de cette saison 8 est de proposer deux fois par semaine la sortie de deux séries de cartes dédiées à un même joueur. L’idée divise, étonne mais permet d’avoir de très gros joueurs pour pas grand chose. Tout a commencé au lancement de cette saison avec 5 cartes Kobe Bryant et 7 cartes Shaquille O’Neal, toutes de niveau 99, dont de nouvelles Invincibles et une end game chacun. Ce fut ensuite au tour de Carmelo Anthony, LaMelo Ball, Giannis, Yao Ming, Tacko Fall, JR Smith, Kevin Durant, Tracy McGrady, Anthony Davis, Kawhi Leonard, le duo des patrons avec Michael Jordan et LeBron James, puis Ben Simmons accompagné de Kristaps Porzingis. D’autres suivront après l’écriture de cet article. Si on se lance dans des petits paris, mettons un billet sur Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar, Joel Embiid, Dwyane Wade ou Tim Duncan… Et pourquoi pas Klay Thompson qui a eu de bonnes cartes cette année ? Le cas Stephen Curry tique, la star des Warriors n’ayant jamais eu les faveurs des joueurs de MyTeam, du fait de son gabarit, de sa défense et de son manque de punch. Mais il est MVP des finales, champion en titre, auteur d’une saison folle, recordman absolu des tirs à 3 points, alors il mérite bien sa carte end game et sa mise à l’honneur. Il ne reste que 4 places avant la fin de la saison !

La grosse innovation de cette saison 8 est de proposer deux fois par semaine la sortie de deux séries de cartes dédiées à un même joueur. L’idée divise, étonne mais permet d’avoir de très gros joueurs pour pas grand chose. Tout a commencé au lancement de cette saison avec 5 cartes Kobe Bryant et 7 cartes Shaquille O’Neal, toutes de niveau 99, dont de nouvelles Invincibles et une end game chacun. Ce fut ensuite au tour de Carmelo Anthony, LaMelo Ball, Giannis, Yao Ming, Tacko Fall, JR Smith, Kevin Durant, Tracy McGrady, Anthony Davis, Kawhi Leonard, le duo des patrons avec Michael Jordan et LeBron James, puis Ben Simmons accompagné de Kristaps Porzingis. D’autres suivront après l’écriture de cet article. Si on se lance dans des petits paris, mettons un billet sur Luka Doncic, Kareem Abdul-Jabbar, Joel Embiid, Dwyane Wade ou Tim Duncan… Et pourquoi pas Klay Thompson qui a eu de bonnes cartes cette année ? Le cas Stephen Curry tique, la star des Warriors n’ayant jamais eu les faveurs des joueurs de MyTeam, du fait de son gabarit, de sa défense et de son manque de punch. Mais il est MVP des finales, champion en titre, auteur d’une saison folle, recordman absolu des tirs à 3 points, alors il mérite bien sa carte end game et sa mise à l’honneur. Il ne reste que 4 places avant la fin de la saison !

Nous vous parlions plus haut d’une baisse des prix des Invincibles. Un élément logique renforcé par l’arrivée de certains joueurs tellement supérieurs qu’ils balayent les autres. C’est le cas essentiellement de Tacko Fall et Yao Ming dont toutes les nombreuses versions sorties cette saison sont supérieures à Shaq, Kareem, Wilt et autres pivots. Seul le regretté Mark Eaton fait de la résistance. De fait, on peut acheter l’excellente carte Invincible de Monsieur Abdul-Jabbar pour 150 000 MT, mais à quoi bon ? Tacko et Yao MT Anniversary à 10000 MT le laissent au vestiaire.

Nous vous parlions plus haut d’une baisse des prix des Invincibles. Un élément logique renforcé par l’arrivée de certains joueurs tellement supérieurs qu’ils balayent les autres. C’est le cas essentiellement de Tacko Fall et Yao Ming dont toutes les nombreuses versions sorties cette saison sont supérieures à Shaq, Kareem, Wilt et autres pivots. Seul le regretté Mark Eaton fait de la résistance. De fait, on peut acheter l’excellente carte Invincible de Monsieur Abdul-Jabbar pour 150 000 MT, mais à quoi bon ? Tacko et Yao MT Anniversary à 10000 MT le laissent au vestiaire.

Nous vous parlions plus haut d’une baisse des prix des Invincibles. Un élément logique renforcé par l’arrivée de certains joueurs tellement supérieurs qu’ils balayent les autres. C’est le cas essentiellement de Tacko Fall et Yao Ming dont toutes les nombreuses versions sorties cette saison sont supérieures à Shaq, Kareem, Wilt et autres pivots. Seul le regretté Mark Eaton fait de la résistance. De fait, on peut acheter l’excellente carte Invincible de Monsieur Abdul-Jabbar pour 150 000 MT, mais à quoi bon ? Tacko et Yao MT Anniversary à 10000 MT le laissent au vestiaire.