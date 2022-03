NBA 2K22, Trade deadline et All-Star Game

Harden et Simmons, stars de la trade deadline

Comme chaque saison NBA , les transferts de mi-saison régulière ont eu de lourdes conséquences sur la ligue, notamment lors de la clôture de cette grande fête, soirée appelée trade deadline où tout s’est accéléré, tout a été validé, avec son lot de surprises. Ces trades sont forcément visibles dans NBA 2K22 puisque les effectifs y sont modifiés, rendant certaines équipes plus attractives et d'autres moins. Sur MyTeam , c’est l’occasion pour l’éditeur de sortir de nouvelles cartes. Faisons le point !

Ben Simmons aux Nets © 2K

Le deal le plus important est incontestablement celui entre les Sixers, excellents depuis le début de la saison (merci Embiid) et les Nets blindés de stars mais complètement à la rue. Le problème de Brooklyn ? Les blessures, dont celle du patron Durant, le gros problème Irving qui n’a pas joué beaucoup à cause de son refus de se faire vacciner, une ambiance délétère. Un seul joueur tenait vraiment la baraque, James Harden , mais il était saoulé, notamment du comportement d’Irving, souvent difficile à cerner. L’ancien Rockets a donc fait une croix sur sa volonté de gagner un titre avec les Nets pour s’envoler direction Philadelphie avec Papy Millsap en échange de Ben Simmons , Seth Curry et Andre Drummond . Un trade win / win même si beaucoup y voient un avantage pour Brooklyn. Les Sixers ont une vraie chance de cartonner cette année si Maxey et Thybulle restent debout. Harden est un gros plus aux côtés d’Embiid qui est phénoménal. Pour les Nets, cela ne règle pas le problème KD / Irving, mais Simmons a les crocs après l’humiliation de sa fin d’aventure à Philly, et Seth Curry n’est pas un plot.

Simmons déjà dans MyTeam sous ses nouvelles couleurs © 2K

Notez que 2K n’a pas perdu de temps puisqu’une carte Simmons aux Nets est sortie quelques heures après le transfert, mais elle n’est pas aussi forte que les précédentes cartes du joueur. De plus, on sent que l’Australien a perdu beaucoup en popularité. Ses fails en playoffs, son boudin avec refus de jouer, ont sacrément terni son image. Sa carte ne vaut pas grand-chose aux enchères. Mais 2K a été sacrément réactif ! D’ailleurs dans les autres modes, les modifications d’effectifs ont été effectuées très vite aussi.

À l’Ouest, ce sont les Clippers qui ont frappé fort en récupérant Robert Covington et Norman Powell des Blazers, deux bons joueurs pour pallier à l’absence du fantomatique Kawhi Leonard. Paul George va se sentir moins seul. Mais la franchise qui a fait parler en Californie, c’est celle de Sacramento ! Les Kings ont lâché leur perle, le jeune Tyrese Haliburton, ainsi que le shooteur Buddy Hield, pour récupérer le double All-Star Domantias Sabonis notamment. Le trade a provoqué de nombreuses moqueries à l’encontre du staff des Kings mais il n’est pas si bête : Fox et Sabonis vont former un duo qui peut être très puissant. Haliburton, Hield, ainsi que Tristan Thompson sont partis dans un État moins ensoleillé, dans l’Indiana, où ils espèrent choper les playoffs avec les Pacers.

Sabonis aux Kings © 2K

Privés de Lillard, blessé, les Blazers ont décidé de plier les gaules, en lâchant C.J. McCollum aux Pelicans contre Bledsoe et Winslow. Oui, ça va jouer la dernière place de la conférence.

En vrac, signalons que Serge Ibaka est venu apporter son immense expérience aux Bucks, DiVincenzo est parti aux Kings. Les Celtics retrouvent Daniel Theis et récupèrent un très inspiré Derrick White qui a signé de supers débuts à Boston. Les Cavs ont fait très fort en récupérant Caris LeVert pour remplacer Rubio out. Terminons avec Washington qui a tenté l’audacieux et risqué pari Porzingis, contre Dinwiddie et Bertans. Ce dernier a évoqué une ambiance catastrophique dans la franchise de la capitale qui était prête à lâcher tout le monde à l’exception de Bradley Beal.

Porzingis aux Wizards © 2K

Sur MyTeam , tout cela va avoir des conséquences. La première et plus évidente est qu’il y aura une nouvelle série de cartes Effectifs avec les mises à jour. Harden chez les Sixers, Harrell chez les Hornets, Bol Bol aux Magic, Schröder aux Rockets, Richardson aux Spurs… Ensuite, on peut s’attendre à de nouvelles cartes Moments avec des joueurs concernés par ces mouvements, à condition qu’ils performent. Hâte d’avoir un Sabonis Kings !

Concernant les Lakers, mal en point cette saison, ils ont roupillé pendant la période de trades. Il faut bien se reposer de temps en temps. Il se murmure même que l’effectif actuel pourrait être reconduit la saison prochaine. Dans ces conditions, et même si AD revient, que Westbrook se réveille, on voit mal comment LeBron pourrait reconquérir un titre. Mais qui sait ?

Curry, héros du All-Star Game © 2K

Le All-Star très présent dans MyTeam

La grande fête annuelle du All-Star Game reprend des allures plus classiques en 2022 après deux saisons perturbées par le Covid. Il y avait du public notamment dans la salle de Cleveland, la ville du mythique J.R. Smith (et de LeBron James diront certains). La NBA a essayé de mettre les petits plats dans les grands, en invitant tous les joueurs encore en vie présents dans sa liste des 75 légendes de la ligue. On a ainsi vu des choses étonnantes : Garnett se contenir de ne pas en coller une à son ex coéquipier Ray Allen, qu’il considère comme un traître, Michael Jordan enlacer LeBron, etc etc. Sur le parquet, on a eu de tout : un nouveau format Rising Stars étrange mais pas désagréable, de même pour le Skill Challenge, la pire édition du Dunk Contest (idéale par contre pour vous aider à dormir), et le triomphe mérité de Karl-Anthony Towns au concours à 3 points (privé de Curry). Le match des étoiles a vu la victoire à l’arraché de la Team LeBron face à la Team Durant (sans Durant, blessé) avec un Stephen Curry royal. Le meneur des Warriors s’est fait cordialement huer par le public de l’Ohio, du fait de la rivalité passée entre son équipe et celle des Cavs. Steph leur a répondu de la meilleure des manières en claquant 50 points, dont 16 trois points (un record au All-Star Game). Il repart logiquement avec le trophée de Kobe Bryant de MVP du All-Star Game.

Les premières cartes Antimatière du jeu © 2K

L’événement s’est fait une sacrée place dans MyTeam , et disons le clairement, les développeurs n’ont pas été avares en contenu. Il y a d’abord eu une sortie de cartes en paquet sur le thème du All-Star Game, avec les trois premières Antimatière du jeu (Kobe, T-Mac et RussWest), ainsi que d’autres opales et pink diamond très solides. Leur abondance a fait chuter les prix du marché sur ces dernières. Il n’était pas impossible de choper Glen Rice 96 à 4000 ou 5000 MT. Un prix cadeau ! Alors oui, les Dark Matter coûtent un bras mais il faut savoir être patient ou avoir du bol dans les paquets. Notons que deux paquets All-Star Deluxe (comprenant une carte All-Star assurée) étaient offerts sur le week-end, par le biais d’un locker code et d’un défi. Sympa. Encore plus sympa : un locker code assurait aux joueurs l’obtention de Kyrie Irving Opale 100% gratos dans la popoche.

Kyrie Irving offert en Opale par 2K pendant la semaine du All-Star Game © 2K

Ajoutons à cela des récompenses gratos via deux séries de défis vraiment cools et toujours d’actualité : la première consiste à débloquer les ballons, parquets et tenues du All-Star Game 2022, une nouveauté ! Cerise sur le gâteau, ce n’est pas du tout prise de tête. La seconde est plus longue mais plus originale : vous débloquez des cartes rubis via des défis ordinaires, que vous devez ensuite évoluer pour en débloquer d’autres, plus fortes, jusqu’aux opales. Vous pouvez récupérer une quarantaine de joueurs ainsi, dont Bird, Griffin et Wilkins 97, Jamal Murray ou Paul Pierce 95. Le jeu vous propose deux solutions pour les faire évoluer : en jouant solo (une méthode bien plus longue) ou en multi (plus rapide et vous pouvez compter de temps en temps sur le fair-play des adversaires si vous galérez).

Les 9 cartes All-Star Moments © 2K

Enfin, après l’événement, 2K a sorti 9 cartes All–Star Moments comme à l’accoutumé. Des cartes que les collectionneurs aiment posséder puisqu’elles illustrent un temps fort de la saison. On y retrouve la première Opale 98, Stephen Curry, mais cinq Opales 97 : Obi Toppin qui a gagné le Dunk Contest, Towns pour le concours à 3 points, Garland et Allen pour leur première participation et enfin Mobley, rookie au Rising Stars. Trois autres Diamant Rose 96 mettent à l’honneur d’autres joueurs du Rising Stars : Cunningham, Tate et Achiuwa. Notez que Toppin, Jarrett Allen et Garland ne valent pas grand-chose aux enchères, vous pouvez donc choper des bons joueurs à bon prix. Cunningham vaut aussi le coup, à bas coût. Towns est une belle carte mais c’est celle d’Evan Mobley qui sort du lot et qui coûte bonbon.

Terminons cet article par une petite info qui n’a rien à faire là mais qui mérite tout de même d’être évoquée : récemment, 2K a sorti une carte Diamant Rose de Thurl Bailey, l’ancien joueur du Jazz. Un très bon joueur mais loin d’être bankable. A priori, rien de fou donc, mais dans les faits, une fois évoluée en Opale, elle fait partie des meilleures du jeu et pour un prix ridicule aux enchères (dans les 20000 MT). Sautez dessus !

