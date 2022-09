Le basket féminin dans NBA 2K23

Largement dans l’ombre de la NBA, en termes de mise en avant, d'audience, de merchandising, la WNBA se heurte encore aux boucliers sexistes qui voient dans le basket spectacle une affaire de bonhommes. Chose étonnante quand on sait qu’à l'origine, ce sport devait occuper ces dames dans les universités pendant que ces messieurs s’écharpaient au foot US ou au baseball. Il n’est pas rare aujourd’hui de voir des propos lunaires sur le niveau de la WNBA, des montages vidéo des pires loupés, en oubliant que Shaq fait la même chose avec les mecs. Car les boulettes, les chutes, les balles perdues et les shoots improbables n’ont pas de sexe. Peu importe, allons plus loin et regardons simplement les faits : la WNBA est en constant progrès. La ligue a son public, sait susciter l’effervescence (Seattle n’a plus de franchise NBA mais s’éclate avec sa très bonne équipe WNBA), soigne son image, met en valeur ses joueuses et franchises (maillots et logos modernes) et commence doucement à envoyer du stuff à travers le monde (avec de régulières ruptures de stock sur le NBA Store). Sans oublier ses stars qui se font un nom. Sue Bird , Diana Taurasi et Candace Parker sont connues de tous les grands amoureux du basket, Lauren Jackson est une icône en Australie. Taurasi et les jumelles Ogwumike étaient dans Space Jam 2. La Team USA féminine capte l’attention médiatique lors de chaque grande compétition. La saison en cours fait un bruit inhabituel grâce à Candace Parker qui porte Chicago du haut de ses 36 ans. Qu’en est-il sur NBA 2K ?