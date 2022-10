MyTeam : les anecdotes derrière vos cartes NBA 2K23

Nouveau NBA 2K , nouvelle édition de MyTeam … nouvelle série d’articles sur des infos, des trucs cocasses, des stats qui concernent les joueurs que vous aimez jouer (ou non) sur le mode phare du jeu de basket de 2K. Comme l’année passée ! C’est parti !

01 Kevin Durant n’est pas content

Kevin Durant © 2K

La star des Nets a eu un été très agité avec une volonté de quitter Brooklyn, l’absence de proposition sérieuse sur le bureau de ses dirigeants, un coup de pression pour faire virer Steve Nash, pour, au final, reprendre de la saison régulière comme si de rien n’était. S’il était très occupé, et sûrement préoccupé, KD n’a tout de même pas perdu l’habitude de se plaindre et notamment contre 2K ! Non pas que sa carte MyTeam ci-dessus lui déplaise (elle est d’ailleurs très cool pour 30 tokens seulement), mais pour sa note globale dans le jeu. Il a récolté un très solide 96, comme Curry, LeBron, Jokic et Embiid, ce qui est fort généreux quand on s’est fait sortir aussi salement des playoffs par les Celtics. Seul Giannis est devant lui avec 99.

Néanmoins, comme pour 2K22, KD s’est plaint en réclamant un … 99. Rien que ça. Du coup, l’ancien des Warriors s’est méchamment fait troller sur Twitter. Logique.

02 Steve Kerr dans l’oeil de Jordan

Steve Kerr © 2K

La saison de MyTeam faisant la part belle aux Bulls, l’ancien meneur Steve Kerr a eu une carte reward Emeraude. Dans la vraie vie, “IRL” comme on dit, celui qui est coach champion des Warriors a eu une pré-saison elle aussi agitée à cause d’une violente bagarre entre Jordan Poole et Draymond Green. Personne n’en aurait parlé, mais la vidéo de l’accrochage a été achetée par la presse et a fait les gros titres. On y voyait Poole pousser un Draymond énervé qui lui a alors envoyé une immense droite qui aurait probablement mis le commun des mortels dans le coma. En conférence de presse, Steve Kerr a minimisé l’incident expliquant que cela arrive de temps en temps, mais que cela reste dans les secrets du vestiaire, chose qui a été confirmée par tous les professionnels (même si la violence, c’est très mal hein). Une anecdote sur Kerr est alors ressortie, faisant sourire les analystes NBA. En 1995, en pleine préparation de la saison, le meneur s’est un peu chauffé avec Monsieur Michael Jordan, son coéquipier, l’a poussé et s’est retrouvé avec la main du G.O.A.T. dans l'œil. Ne nous demandez pas comment, il n’y aura pas de reconstitution. Une mésaventure sans conséquence puisque Kerr et MJ ont gagné trois titres ensemble dans la foulée. Espérons pour la DubNation un scénario similaire pour Poole (qui va bien et a chopé une belle prolongation de contrat) et Green (qui devrait néanmoins partir l’été prochain).

03 Le craquage de Sprewell

Latrell Sprewell © 2K

Restons chez les bad boys et Golden State avec un sacré numéro : Latrell Sprewell . Il a récemment eu une excellente carte Shades Of, particulièrement agréable à utiliser. Agréable, ça n’était pas le premier mot qui venait à l’esprit en évoquant ce joueur aussi génial qu’ingérable. Exemple ? En décembre 1997, alors que son équipe des Warriors piétine, l’arrière a tout simplement… étranglé son coach PJ Carlesimo, sauvé par l’intervention des autres joueurs. L’affaire a fait grand bruit. Il y a eu un procès. David Stern a été implacable et a suspendu toute la saison le joueur qui a été viré des Warriors sans salaire, avant de retrouver une place chez les Knicks un an plus tard. Un vrai gâchis.

04 LaMarcus Aldridge est revenu

LaMarcus Aldridge © 2K

Continuons avec un élément bien plus joyeux. Une histoire qui commence mal et prend une tournure inespérée. En rejoignant les Nets de KD en 2021, LaMarcus Aldridge espérait laisser derrière lui une mauvaise période aux Spurs et retrouver son niveau des Blazers. Il avait bien commencé avant d’annoncer subitement un arrêt pur et simple de sa carrière à cause d’un problème cardiaque. Tout le monde était dépité. Mais voilà, après moult examens, LaMarcus a eu le feu vert des médecins et de la ligue pour revenir sur sa décision et retrouver le chemin des parquets. En septembre 2021, il a donc signé pour une nouvelle saison avec Brooklyn, sans connaître de succès et sans franchement briller, mais en retrouvant le plaisir de jouer au basket. Il est actuellement sans franchise mais n’a pas annoncé sa retraite. Nous le reverrons peut-être, lui qui pourrait faire grand bien dans la rotation d’un contender par exemple.

Spud Webb avait tout d’un grand

Spud Webb © 2K

Il y a beaucoup d’histoires qui entourent le concours de dunks au All-Star Game. Celle qui concerne Spud Webb et le Slam Dunk Contest de 1986 fait partie des plus mythiques. Cette année-là, alors qu’il est rookie, le joueur des Hawks se présente au concours aux côtés de son coéquipier et immense favori, l’expert en la matière Dominique Wilkins. Tout le monde ne parle que de ça et à la surprise générale, Webb l’emporte, acclamé par la foule. Pourquoi une telle effervescence ? Car Spud Webb a une particularité : le meneur ne mesure que 1m70 ! Clairement pas la taille des dunkers fous et pourtant il en était un. Voilà qui a suffit à lui faire un nom pour le reste de sa modeste carrière, et d’être un joueur annuellement présent dans MyTeam comme dans ce début de 2K23.

Russell Westbrook dans le dur

Russell Westbrook © 2K

Les trois prochaines anecdotes concernent les Lakers actuels, alors soyez prêt car tout ne va pas être rose.

Après une saison catastrophique où l’équipe de LeBron et AD n’a même pas décroché le play-in, l’équipe jaunâtre de Los Angeles a été peu active sur le marché des transferts malgré plusieurs moves. Un joueur était annoncé sur le départ : Russell Westbrook , décevant lors du dernier exercice et visiblement peu compatible avec le reste du roster. Pourtant il est resté, malgré les propos à peine cachés du King réclamant son départ contre l’arrivée d’un ailier ou d’un intérieur en béton. Le début de cette saison régulière n’améliore clairement pas la situation de RussWest… Solide défensivement, il enchaîne les grosses déconvenues offensives. Le 20 octobre, lors du derby de L.A. face aux Clippers, il a même signé une triste première… Zéro panier sur onze tentatives, premier match sans marquer de points depuis 2016… Quelle est loin l’époque des records de triple-doubles. Quelques jours après, face aux Blazers, il a loupé un 2 points cadeau à 30 secondes de la fin qui aurait pu changer l’issue du match (les Lakers ont perdu 104-106 face à un énorme Lillard). Alors la carte ci-dessus de Westbrook en jaune risque fort de ne plus être d’actualité. Il y a très peu de chance qu’il termine la saison aux côtés du King et de … Pat Beverley.

Pat Beverley, le troll des Lakers

Pat Beverley © 2K

Si les Lakers n’ont pas follement animé le marché de l’été, il y a tout de même eu des arrivées. Parmi elles, on retrouve donc ce fameux Beverley, trade par les Wolves au Jazz qui l’ont envoyé direct à Los Angeles sans lui laisser le temps de défaire ses valises. Beverley est un bon joueur et fait du bien aux Lakers, même si la vraie force extérieure de l’équipe est Lonnie Walker IV en ce début de saison. Là n’est pas le problème. Ce qui est plutôt cocasse, c’est de retrouver un joueur aussi taquin, un des plus gros trolls de la ligue chez ces Lakers auprès de Westbrook justement ! Les deux joueurs se détestent ! Ils nous ont offert de belles passes d’armes physiques et verbales les années précédentes et tout le monde était dubitatif lors de ce transfert. Il apparaissait évident que cela annonçait le départ de Russ, d’autant que Schroder et Nunn sont là aussi. Et pourtant non. Les deux rivaux ont, officiellement, discuté et “tout va bien”. Mouais, à d’autres. C’est d’ailleurs assez marrant (mais logique) de les voir tous les deux avec une carte 75 dans la Series 1.

LeBron James proche de Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James © 2K

À l’heure où nous écrivons ces lignes, LeBron n’a pas encore eu de carte spéciale dans MyTeam, mais sa version Series 1 est très cool et fait parfaitement le job pour débuter, puisqu’elle ne coûte que 30 tokens. En attendant d’avoir de belles cartes, les fans du King le regardent tranquillement avancer vers le record qu’il vise plus que tout : celui de meilleur scoreur de tous les temps. Il n’est plus qu’à 1200 points du légendaire Kareem Abdul-Jabbar, ce qu’il devrait faire cette année, sauf hécatombe ou blessure. Le tout en ayant joué moins de matchs que le pivot mythique des Lakers (quasiment l’équivalent d’une saison régulière de moins). Il décrochera alors un énième record. Mais n’en déplaise au King, il ne sera tout de même pas le meilleur scoreur de NBA si on tient compte de la moyenne par matchs joués, ce qui est beaucoup plus parlant. À ce petit jeu, c’est bel et bien Michael Jordan le meilleur de tous les temps, avec 30.12 points de moyenne sur l’ensemble de sa carrière, devant Wilt Chamberlain (30.07) et Elgin Baylor (27.36). LeBron James est juste derrière, à la quatrième place. En playoffs, c’est encore pire, MJ étant seul au monde avec plus de 33 points de moyenne pour de nombreux matchs et six titres. Cela n’enlève rien au record symbolique que va aller chercher LeBron et à la pression qu’il va mettre à ceux qui veulent aller le chercher derrière (Ja ? Doncic ?).

