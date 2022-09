NBA 2K23 : toutes les nouveautés sur MyTeam

Pour les amoureux de jeux vidéo et de basket , à chaque rentrée, son NBA 2K . Avant que les champions reviennent sur les parquets en octobre, c’est manette en mains que l’on va s’amuser en attendant avec la nouvelle version de la licence de 2K. NBA 2K23 ne rompt pas la tradition du lifting et propose des améliorations et nouveautés, notamment sur MyTeam . En grand nombre et avec de bonnes surprises !

C’est avec un élément qui peut paraître anodin que 2K a commencé sa communication sur MT cru 2K23 : la disparition des contrats ! Sur les éditions précédentes, vous deviez mettre des contrats sur une carte pour pouvoir l’utiliser, ce qui dans certains cas, pouvait poser problème et limiter votre champ d’action. Oublions tout cela. Mieux, 2K ne les remplace pas, signe très positif pour la communauté qui y voit logiquement un élan de générosité et d’accessibilité. Une contrainte en moins et des crédits à utiliser ailleurs. Good job. Autre disparition : le mode The 100 en 3v3 online, testé sur 2K22 mais pas adopté.

Devin Booker © 2K

Ce n’est que le début car ce 2K23 semble apporter un vrai vent frais avec pleins de petits changements espérés et nouveautés bienvenues. D’autres exemples ? On pourra modifier son équipe avant un match en draft, et mieux encore, sauvegarder nos préférences défensives dans le menu MT. Un petit rien mais une révolution pour ceux qui trifouillent à fond dans les paramètres. Ceux qui font les défis pour l’XP vont être aux anges : un agenda tracker avec l’avancée des défis est accessible en plein match en appuyant sur pause. Et ça aussi, c’est une révolution ! Terminé le petit calepin où vous avez écrit “prendre 7 rebonds avec Tacko Fall”, etc. Économie de papier ! Ecologie ! Terminé aussi les aller-retours dans les menus, les matchs où l’on fait des défis un peu à l’aveugle en croisant les doigts car on espère avoir atteint les objectifs demandés.

Les cartes Starter © 2K

Mais LA grosse nouveauté, c’est l’arrivée de la coop ! Oui, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir jouer ensemble, jusqu’à 3 puisque cela concerne uniquement le 3v3 sous 3 formes : jouez avec un ou deux potes contre l’IA, la même mais contre de vrais adversaires, et enfin organisez vous un match à 6 entre amis, trois contre trois et que les meilleurs gagnent. Le tout s'accompagne de nombreuses récompenses et cohabite avec les classiques Triple Threat, sans les remplacer ou partager les rewards.

Plusieurs éléments peuvent faire penser que ce 2K23 est davantage destiné aux joueurs doués. L’Unlimited fonctionne un peu différemment avec une montée en rang basé sur des points, un système similaire à de nombreux jeux qui permet de se fixer des objectifs plus clairs (passer au rang supérieur, dépasser un pote diamant, etc) et de favoriser davantage la compétition dans le mode. D’autant que le leaderboard revient, un ranking met en avant les 10 meilleurs joueurs du moment et leur offre une icône spéciale à côté de leur pseudo pendant les matchs. La classe. En Limited, la récompense de fin de saison ne fait plus tout puisque vous en aurez une autre à l’obtention de chaque bague. De quoi motiver.

Les défis des Bulls dans l'armoire à trophées © 2K

Néanmoins, les joueurs casuals ou n’aimant pas le multi vont aussi en avoir pour leur argent avec beaucoup de contenu ! Premier élément, le mode Clutch, 100% multi l’année dernière, devient dispo en solo, comme le 3v3, avec des récompenses particulières. Allez, hop, un mode solo en plus. S’ajoute l’armoire à trophées, proposant 15 défis solo par franchises NBA avec des cadeaux à récupérer aussi, dont des cartes Antimatière lorsque tout est terminé. Tout cumulé, il y a vraiment de quoi faire !

Luka Doncic édition Series 1 © 2K

Les saisons reviennent aussi dans ce 2K23 comme depuis deux ans. La première est déjà partiellement connue : une thématique claire sur une équipe et ses joueurs (c’est nouveau), avec les Bulls à l’honneur, Scottie Pippen en reward niveau 40, Steve Kerr, Bill Cartwright, Toni Kukoc et Horace Grant à récupérer tout au long de l’ascension des niveaux. On peut imaginer un plus grand nombre de défis réalisables, en corrélation avec l’ajout de contenu (clutch solo, coop…). Des défis qui pourraient parfois être plus simples à réaliser. Pourquoi ? Car, comme dans MyCareer, nous pourrons dorénavant contrôler un seul joueur sur le parquet, celui de notre choix. Cet élément ajoute du fun, du neuf, mais ça va aussi nous permettre de nous focaliser sur un seul défi en ne contrôlant que le joueur concerné. Besoin de 7 rebonds avec Tacko Fall (encore ?!) ? Contrôlez le et acharnez-vous pour aller les récupérer, l’IA s’occupe du reste de l’équipe. Autre petit ajout sympatoche : les exhibitions. Rassurez-vous, rien d’illégal. Il s’agira d’associer certains de vos joueurs à des missions, en mode PNJ comme on peut en voir sur de nombreux RPG ou MMO. L’idée est sympa, propice aux récompenses et vous obligera à bien réfléchir car pendant le temps de la mission (quelques heures, quelques jours), votre joueur en mission ne sera plus disponible pour vos matchs. N’envoyez donc pas Tacko Fall, surtout si vous avez besoin de faire 7 rebonds avec lui pour passer niveau 40 !

Les missions Exhibition © 2K

Dernier truc très cool pour les joueurs solo : les récompenses en 3v3 offline voient leur obtention modifiée puisqu’elles seront réinitialisées chaque saison, comme pour les autres modes, ce qui évitera aux retardataires de se farcir un nombre improbable de victoires en fin de jeu pour aller chercher la carte désirée.

Nous reviendrons plus amplement sur MyTeam pour l’arrivée de NBA 2K23 le 9 septembre, avec une présentation complète de la saison 1 et ses nouvelles cartes.

