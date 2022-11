NBA 2K23 : nouveautés et saison 2 de MyTeam

La grosse nouveauté annoncée résidait dans la disparition des contrats. Une décision qui fait plaisir, mais certains autres changements ont eu un accueil moins chaleureux : par exemple, les cartes obtenues via les locker codes, dans l’ascension ou la montée de niveau sont à présent bloquées, vous ne pourrez donc les revendre aux enchères et espérer gagner le gros lot. Un revers de la médaille. Les cartes en vente n’étant plus disponibles que dans des paquets à ouvrir, celles-ci semblent plus rares et leur prix encore trop exorbitant à ce niveau là de la saison. On dépasse parfois le bon gros million de MT pour s’offrir une carte 95. Mais c’est le début du jeu, rien de très étonnant. La série de cartes du vendredi comprend trois exemplaires du même joueur, aux niveaux différents. C’est bien, mais on aurait préféré plus de cartes et plus de joueurs pour égayer notre week-end.