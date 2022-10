Les transferts qui changent la NBA et 2K23

Comme chaque année, le long été qui sépare le sacre du champion à la reprise de la saison régulière est animé. Cette intersaison n’a pas dérogé à la règle avec des rumeurs (le non-transfert de Kevin Durant), des affaires extra sportives (Miles Bridges…) et bien évidemment des transferts , dans les règles de l’art. Revenons sur les plus importants car ils vont avoir un impact indéniable sur NBA 2K23 , dans tous les modes où vous affrontez les équipes actuelles, car certaines ont pris des couleurs alors que d’autres se sont soudainement enfoncées dans les abîmes du tanking avec un objectif, attraper notre frenchie phénomène Victor Wembanyama ou son grand rival Scoot Henderson lors de la prochaine draft. On fait le point avec les 10 plus gros transferts de l’été !

Gary Payton II manquera aux Warriors © 2K

01 Rudy Gobert, un loup qui affole la bergerie

Après une bonne saison régulière et une sortie en playoffs humiliante, le board du Jazz était arrivé à la même conclusion que tous ceux dotés d’une télévision et qui ont vu leurs matchs : l’effectif était beau mais la mayonnaise ne prenait pas au moment décisif. À Salt Lake, on a donc décidé de faire le ménage avec en premier lieu le départ pas vraiment étonnant d’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, notre Tricolore Rudy Gobert. Sa destination a bien plus surpris, puisqu’il s’agit de Minnesota pour former une doublette d’intérieurs absolument terrifiante avec Karl-Anthony Towns. La star des Wolves voulait lâcher son poste de pivot pour s’éclater en ailier fort, à la Giannis ou à la Anthony Davis. Son vœu a été exaucé. Gobert, qui n’avait pas vraiment de ballon pour scorer, en a des tripotées depuis le début de la saison et ça lui fait grand bien. Il peut aujourd’hui rivaliser avec les pivots scoreurs, tel Embiid. Pour les Wolves, le message est très clair : ambition. L’équipe glaciale a un effectif effrayant avec D-Lo aux manettes, Anthony Edwards pour le show et deux armoires à glace pour blinder la défense.

Rudy Gobert aux Wolves © 2K

Mais ce transfert précoce a eu de grandes conséquences sur le reste du marché des transferts. Afin de le récupérer, les Wolves ont lâché Pat Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmero, Walter Kessler et une charrette de picks de draft à venir (dont trois first picks). Certes, les Wolves n’ont perdu aucune pièce maîtresse et s’est grandement renforcé, mais la franchise a envoyé tellement au Jazz que les autres formations dotées de joueurs à lourder n’ont pu s’empêcher de comparer. Cela n’a clairement pas fait les affaires de Kevin Durant qui n’a pas vu arriver sur la table des Nets d’offre suffisamment intéressante. Combien faut-il lâcher pour un génie comme KD si le Jazz a récupéré autant pour Gobert, aussi bon soit-il ? Les trois quarts de l’effectif avec un ou deux all-star, trois décennies de picks de draft, la sandwicherie du stade et une part dans l’exploitation de l’aéroport de la ville ? Le transfert de Gobert en a calmé plus d’un.

Rudy a eu une bonne carte 93 lors de la saison 1 de MyTeam et il va vous agacer lorsque vous affronterez les Wolves dans tous les modes du jeu.

02 Donovan Mitchell, nouvelle star des Cavs hyper séduisants

Donovan Mitchell Takeover © 2K

Les Cavaliers veulent prouver qu’ils peuvent exister sans LeBron James et toujours avec Kevin Love. La franchise a particulièrement bien travaillée dans ce sens en se bâtissant une équipe hyper sexy, avec le futur phénomène drafté l’an passé Evan Mobley, les nouveaux all-stars Darius Garland et Jarrett Allen, Ricky Rubio en patron du vestiaire et un bon banc avec Dean Wade, Isaac Okoro ou Cedi Osman, en plus de la recrue très intéressante qu’est Caris LeVert. Rien qu’avec ça, les Cavs nous promettaient du kiff toute la saison. Alors imaginez le pied quand Donovan Mitchell, star du Jazz, est arrivé contre deux excellents joueurs (Sexton et Markkanen). L’arrière va considérablement renforcer cette équipe qui peut rêver d’une belle place en playoffs. Il est aussi la plus grosse star à rejoindre les Cavs depuis le retour de LeBron et le titre inouïe acquis contre les Warriors de Curry en 2016.

Ce transfert a été l’occasion pour 2K de sortir une carte spéciale du joueur sous son nouveau maillot lors de la saison 1 de MyTeam, une carte Takeover 93 très forte. Une des meilleures de la saison pour beaucoup.

03 Dejounte Murray, l’autre star des Hawks

Dejounte Murray a quitté Gregg Popovich © 2K

À quelques heures de la très attendue free agency, Atlanta a décidé de prendre tout le monde à contre-pied en signant Dejounte Murray, LA star des Spurs qui ont décidé de faire un yolo total cette saison, histoire d’être certains d’être derniers de la ligue et d’avoir un beau choix à la draft (Victor, toujours lui). Murray arrive donc chez des Hawks séduisants pour apporter ce que voulait l’équipe : une autre star aux côtés de Trae Young. Les matchs de pré saison et le début de la régulière nous le confirment : ça va faire mal. Il faudra vraiment compter sur eux à l’Est

04 PJ Tucker, le plus sous-estimé de la ligue

PJ Tucker du Heat aux Sixers © 2K

Ce bon vieux P.J. est l’archétype du mec dont tous les amoureux de la NBA du dimanche se contrefichent mais qui, dans les faits, est un diamant brut qui fait beaucoup de bien à son équipe. Ailier fort qui a passé quelques années à Houston avec Harden, il a ensuite gagné le titre avec Milwaukee puis a enchaîné avec une superbe saison à Miami, avant d’être appelés par ses amis, dont Harden, pour apporter à Philly ce que l’équipe (et surtout Embiid) voulait à tout prix : un mec qui lâche rien en défense, hargneux, intelligent, toujours présent, fiable mais jamais faible. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les Sixers ont débuté la saison sur un 0-3 mais Tucker a fait le taf. Comme toujours. Un des plus gros transferts de l’intersaison sans aucun doute.

05 Malcolm Brogdon, la grosse recrue des Celtics

Brogdon à Boston © 2K

On pourrait dire pareil de Brogdon mais si son profil est loin de celui de PJ Tucker. L’ancien des Pacers (qui vont faire de la peine cette année, soyez prévenus) arrive chez le finaliste malheureux de la NBA, des Celtics hyper solides, afin d’offrir une solution supplémentaire, qualité XXL, à l’extérieur. Brogdon peut jouer meneur, poste 2, voire 3, shooter à trois points sans souci et aider Smart, Brown et Tatum. Une autre cuillère de caviar dans le bol déjà rempli des Celtics.

06 Christian Wood, le Texas dans la peau

Christian Wood à Dallas © 2K

Il y a deux saisons, lorsque les Rockets ont explosé avec le départ de Harden et RussWest, une très belle surprise a émergé du chaos : Christian Wood arrivé des Pistons. On ne misait pas un kopeck sur lui et pourtant il est devenu l’un des meilleurs intérieurs de la ligue sur la première moitié de saison régulière avant de se blesser salement. Dommage, il allait être all-star sans le moindre doute. L’année dernière, dans une équipe aux abois emmenés par deux babys stars que sont Kevin Porter Jr et Jalen Green, Wood a eu du mal à exister et a fait parler de lui, à cause de son mauvais comportement. Cet été, il a fait ses valises pour s’installer chez le rival texan de Dallas. Les Mavs, fabuleux l’an passé, cherchaient toujours une autre star pour épauler Doncic, notamment au scoring. Un big men capable de shooter des vestiaires, c’est un plus. Wood sait le faire. C’est donc un renfort de poids même s’il n’a pas vraiment le statut de superstar qu’on aurait aimé avoir à Dallas. Peu importe, l’équipe s’est stabilisée malgré la perte douloureuse de Jalen Brunson.

07 Jalen Brunson, nouveau roi du Madison Square Garden

Jalen Brunson, la grosse recrue de New York © 2K

Parlons-en justement, de l’extérieur des Mavs qui a explosé l’année dernière, notamment en playoffs. Free agent cet été, il pouvait prétendre à un beau contrat, à plus de 100 millions. Les offres sont arrivées, les Mavs n’ont pas voulu s’aligner malgré l’importance du joueur dans la réussite de l’équipe. Brunson a donc réalisé un rêve, retrouver sa famille à New York et jouer pour les Knicks qui faisaient enfin les gros titres à la free agency. C’est une sacrée recrue. La suite, on la connaît : les Knicks étaient persuadés que Donovan Mitchell allait suivre et que l’équipe allait taper fort cette année. Que nenni ! Brunson a donc du boulot pour emmener ces Knicks en play-in.

Kentavious Caldwell-Pope, la bonne idée des Nuggets

KCP va faire mal à Denver © 2K

Avec le retour de Jamal Murray, blessé toute la saison passée, on pensait que les Nuggets allaient la jouer cool cet été et ne pas toucher à leur effectif séduisant. Outre le départ de Campazzo, lourdé à Dallas, Denver a lâché deux pièces importantes, Monte Morris (meneur titulaire en l’absence de Jamal) et Will Barton, deux scoreurs, pour récupérer KCP, au profil inédit dans le Colorado. Il apportera sa défense, sa capacité à balancer du trois points, dans une équipe Jokic dépendante… mais pas que.

08 Collin Sexton, Lauri Markkanen et Simone Fontecchio

Sexton le nouveau Jazz face à Mitchell l'ancien Jazz © 2K

Dans l’Utah, les objectifs ont été clairement revus à la baisse et une page s’est tournée. Adios donc Gobert et Mitchell. Au revoir aussi à Bogdanovic, direction Detroit. Pour tous, l’idée était de tanker toute la saison, de jouer la dernière place de la conférence Ouest avec OKC et de choper un monstre l’année prochaine (Victor, encore toi). Mais voilà, en ce tout début de saison régulière, le Jazz montre un visage hyper séduisant, bien plus qu’on ne pouvait l’imaginer. Ce n’est finalement pas si étonnant. Le coach veut bien jouer et il a des joueurs talentueux pour cela. Commençons par le génial Espagnol Simone Fontecchio arrivé du club basque de Vitoria-Gasteiz, appelé Saski Baskonia. Enchaînons ensuite avec deux revanchards des Cavs : Sexton, blessé l’an dernier, mais qui avait montré de très belles choses juste avant. L’explosion de Garland l’a un peu barré, mais c’est un sacré bon joueur. Pour Lauri Markkanen, la pilule doit être encore plus dure à avaler, lui qui a été excellent dans un nouveau rôle de poste 3 l’année dernière. Ils ont néanmoins pris la porte. En ce début de saison, le Finlandais continue d’ailleurs sur la lancée de son excellent Euro où il a fait très mal. Il y a un truc au Jazz, la question est de savoir si c’est éphémère et si le board ne rappellera pas trop tôt la nécessité du tanking.

John Wall rejoue (oui, oui)

John Wall retrouve les parquets aux Clippers © 2K

Jean Mur est de retour ! Après une longue blessure à Washington, suivie d’une saison blanche à Houston où son statut et son gros contrat ne posait que des problèmes, il a décidé de s'asseoir sur les dollars et de repartir à zéro chez les Clippers. La bonne idée (pour l’instant) ! Certes, on ne le voit pas déloger Reggie Jackson du 5 côté meneur, mais il a indéniablement sa place dans la rotation et a déjà su l’utiliser à bon escient. Premier match face aux Lakers et première image forte : un joli dunk avec un LeBron qui s’écarte légèrement histoire de pas se prendre un gros poster. Croisons les doigts pour que le physique tienne.

Tous ces joueurs se retrouveront au cours de l’année dans MyTeam, dans les packs hebdomadaires, les Séries mises à jour mais aussi et surtout (on l’espère) dans les cartes Moments. Dans les autres modes, c’est déjà un plaisir de les jouer sous leurs nouvelles couleurs et il faut indéniablement les prendre en compte lorsque vous les affrontez.

