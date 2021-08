Thierry Neuville s’impose à domicile sur le Rallye d'Ypres

"La pression retombe petit à petit" expliquait le Belge après sa victoire. "On attendait beaucoup de ce week-end... et on nous attendait. Il fallait livrer une belle prestation. On a bien géré, je me sentais à l'aise dès la première spéciale. Ça nous a permis d'augmenter le rythme progressivement. On a gardé de l'avance et on a pu gérer depuis samedi midi. Notre grosse crainte, c'était de crever. On a aussi pris beaucoup de plaisir. Je ne peux que féliciter les organisateurs. Sans avoir l'expérience du championnat du monde, c'était un très beau

. Tout s'est bien déroulé, on a presque fait toutes les spéciales et on a eu très peu de retard. Merci aussi aux spectateurs, ils ont principalement respecté les consignes et ils ont rendu ce rallye très beau pour nous".