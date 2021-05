Certains fans sont confus, ils s'infligent des dégâts

Une polémique amplement couverte par la presse spécialisée a émaillé le lancement des jeux les plus récents. En 2019, le plan comm' de Pokémon Épée et Bouclier a été parasité par la colère d'une frange vindicative des joueurs, outrés du nombre de créatures disponibles dans ces jeux (pour faire court : plus de 200 manquent à l'appel).

Avec un an et demi de recul sur les jeux fondateurs de cette huitième génération de Pokémon , il est clair que les croisés extrêmement online de 4chan et Twitter se sont lourdement trompés de combat. D'une part, parce qu'attendre l'intégration complète (animation, équilibrage des statistiques en combat, des attaques) de 898 créatures différentes relève d'une forme moderne de désillusion.

D'autre part, un précédent existe et brille encore aujourd'hui dans le firmament des bons jeux : Pokémon Rubis et Saphir , ne proposait, lors du premier run, que 202 monstres sur les 386 que comptait déjà la série en 2003. C'était un excellent jeu. À cette époque, Game Freak offrait Spinda et Kraknoix à Noël, et les enfants étaient satisfaits. Bande d'ingrats !

Ce parti pris a été poussé à son paroxysme avec Pokémon Noir et Blanc en 2011. Dans le premier run de cette paire de jeux, aucun Pokémon des précédentes générations n’est disponible. Voilà non seulement un moyen astucieux pour familiariser le public au nouveau bestiaire, mais aussi la preuve qu’un jeu Pokémon digne de ce nom peut, dans ses 30 premières heures, faire l’impasse sur des centaines de créatures.

Enfin, il faut noter qu'un problème nettement plus concret rend les jeux Pokémon moins bons. Depuis 2013 et la sortie de Pokémon X et Y sur Nintendo 3DS , Game Freak propose les épisodes principaux de la licence en 3D. Concomitamment, la géographie des régions traversées et la diversité de gameplay du mode histoire se sont appauvries. Est-ce une simple coïncidence ?

Une région doit être un mensonge plausible

Pour en arriver à ce double constat, faut-il encore examiner les jeux Pokémon "classiques", et saisir ce qui fait l'intérêt de leurs régions. Les jeux principaux de la série sont — chacun le sait — des RPG simplifiés. Au-delà du système de combat, le protagoniste visite une bonne douzaine de villes reliées par un système de routes, de chenaux, et de transports en commun (trains, bateaux, monorails).

Chaque ville est thématisée autour d'un type de Pokémon (Eau, Feu, Insecte...), d'un élément de l'histoire du jeu (le village qu'un Pokémon Légendaire a protégé, la ville où les Pokéballs sont fabriquées, etc.), ou encore d'une fonction type d'une localité vis-à-vis de la région toute entière. Pour ne prendre que le dernier critère comme exemple, la plupart des jeux Pokémon comptent chacun une ville analogue à une « capitale » (Doublonville dans Or et Argent , Volucité pour Noir et Blanc), un village empreint des traditions et mythes de la région (Lavanville dans Bleu et Rouge, Pacifiville dans Rubis et Saphir), et une cité à la pointe de la technologie (Safrania dans Bleu et Rouge, Rivamar dans Pokémon Diamant et Perle). La combinaison de ces différents traits permet une grande variété dans les lieux, malgré le fait que la licence est active depuis plus de 25 ans !

Autre caractéristique cruciale d'une aventure Pokémon réussie : une progression dans l'histoire qui dupe élégamment le joueur. Oui, jouer à un RPG revient en à vaincre des paliers de progression symbolisés, en règle générale, par des boss. Dans Pokémon , il s'agit des fameux maîtres d'arènes — un par localité majeure, huit par aventure.

Vaincre un maître d'arène "ouvre" l'univers du jeu comme son gameplay par l'accès à des créatures plus puissantes, à de nouvelles méthodes d'exploration (surfer, voler, dompter les cascades d'eau...), et à de nouveaux lieux. Bien que les jeux Pokémon encouragent de faire ces arènes dans un ordre numéroté, et que les opportunités de _sequence breaking_ se font rares, force est de constater que la géographie des premières régions ainsi que les rebondissements de l'histoire cachent bien ce déterminisme.

Tout a commencé avec Pokémon Bleu et Rouge , et sa région de Kanto . Une fois la championne d'Azuria vaincue (la deuxième arène du jeu), patatras : le héros découvre que la prochaine ville sur son chemin — Safrania — est temporairement inaccessible. Qu'à cela ne tienne, il emprunte un passage souterrain pour dépasser la cité et débarquer à Carmin-sur-Mer, où l'attend le prochain boss. Safrania ne sera accessible qu'après avoir visité d’autres villes. De la même manière, bien que Jadielle soit la première ville que le protagoniste visite (après son propre village), c'est là que se situe la dernière arène du jeu ! Avec sa superposition de nombreuses boucles sur sa carte, Kanto surprend et fait voir du pays, et donne à quelques moments l'illusion du choix. Quant bien même le niveau des Pokémon présents dicte une progression on ne peut plus claire, les arènes de Céladopole, Safrania et Parmanie peuvent être faites dans un ordre hétérodoxe.

Aller simple(t) pour le Conseil des Quatre

Les choses se sont corsées avec le dernier grand jeu Pokémon : Noir et Blanc . Malgré un scénario très réussi, des villes débordant de personnalité et une bande son exquise, sa région — Unys — souffre du défaut d'être... une boucle. Juste une grosse boucle. Soit, ce jeu est magistral et ce défaut est vite oublié. Néanmoins, il sera désormais une règle pour la série.

Unys, c’est uuuuuune-uh bouuuuuucle-uh ! © Game Freak

Pokémon X et Y , premier épisode canonique à être proposé en 3D, a bien digéré cette nouvelle convention. Kalos, la région qu'on y visite, prend la forme de deux grandes boucles. C'est un peu court, jeu Pokémon ! La plupart des villes de ce continent ne font l'objet que d'une visite, et l'ensemble laisse une impression de géographie jetable.

Dans Pokémon Soleil et Lune , c'est la même chose. Bien que le « Tour des îles » d'Alola emmène le héros sur plusieurs bouts de terre distincts, la croisière se fait dans un ordre prédéterminé, où chaque île se traverse soit en ligne droite... soit en boucle. Pas de choix, pas de surprise, peu de diversité. Dommage, alors même que Pokémon s'était fait jusqu'à ces jeux un malin plaisir d'utiliser la mer et les îles comme un moyen d'ouvrir son univers à l'exploration (les chenaux permettant d'éviter les routes déjà traversées), loin du pénible backtracking d'autres jeux de rôle.

Dernier couple de jeux principaux en date, Pokémon Épée et Bouclier font office de blague macabre. Le supplément d'âme propre au scénario et aux principes dictant la structure des régions des jeux Pokémon n'est plus qu'un lointain souvenir. Galar est une ligne droite amenant le joueur sur deux boucles successives. C'est encore plus plan-plan que de remplir une déclaration d'impôts.

Quant aux routes de Galar, elles sont dépeuplées. Quelques dresseurs font encore le pied de grue pour défier le joueur, mais ils se font singulièrement rares. Autre recul pour l'unité de lieu dans Pokémon : le fait que les combats à distance et la gestion des Pokémon puisse se faire de n'importe où (plutôt qu'aux centres Pokémon) les rend — ainsi que les villes qui les abritent — d'autant plus inutiles et oubliables. Il est là, le gâchis de Pokémon Épée et Bouclier, et plus largement des jeux Pokémon modernes depuis l'avènement de la 3D.

À vouloir sortir un nouvel épisode d'envergure tous les trois ans tout en augmentant le bestiaire, en améliorant les fonctionnalités en ligne, et en créant une nouvelle région à chaque jeu, Game Freak se retrouve avec trop de pain sur sa planche. Au fond, peu importe le nombre d'employé-e-s dans le studio, peu importe leur expertise : des compromis doivent être trouvés, sans quoi, cette série sera condamnée à sombrer dans la médiocrité — quoi qu'en dise son insolent succès commercial.

New Pokémon Snap, ministre de l'environnement

C'est dans ce contexte de chienlit géographique qu'est sorti, en avril 2021, New Pokémon Snap sur Nintendo Switch . Développé par Bandai Namco Studios et faisant suite au Pokémon Snap de HAL Laboratory publié 22 ans plus tôt, il y est question de photographier des Pokémon dans leur environnement naturel. C'est un rail shooter sans les flingues.

New Pokémon Snap emmène ses joueurs dans l'archipel de Lentis, où chaque biome fait l'objet d'un parcours au cours duquel le véhicule utilisé ne permet en aucun cas de dévier d'un tracé défini à l'avance. Malgré ces limitations, ce nouveau Pokémon Snap parvient non seulement à offrir un monde plus cohérent que son prédécesseur, mais arrive également à proposer une géographie et une progression plus intéressantes que les derniers jeux Pokémon canoniques.

Un mystère commun relie les cinq îles majeures de Lentis. Chacune a son nom et son climat propre et pourtant, le joueur les visite dans le désordre. Les équipes de Namco Bandai ont même eu l'ingéniosité de faire de l'écran titre du jeu... un parcours d'exploration photographique à part entière !

La boucle de gameplay de New Pokémon Snap incite à l'exploration itérative des mêmes lieux : il est question de partir en safari photo, puis de sélectionner les clichés à présenter au Professeur Miroir, pour finalement débloquer de nouveaux parcours ou des variantes de parcours déjà disponibles.

Bien qu'un peu répétitif dans sa première moitié (l'on se retrouve à grinder les 4 mêmes parcours pendant une heure ou deux, avant que le jeu ne s'ouvre beaucoup plus généreusement), New Pokémon Snap offre au joueur une collection de petits récits par le truchement du comportement des créatures sauvages que l'on y croise. Certes, leurs interactions sont rigoureusement scriptées, mais la duperie fonctionne !

Malin également, le choix de s’être limité à seulement 200 Pokémon. Cela a permis de peaufiner leurs modèles 3D, leurs animations, et la richesse des parcours les plus luxuriants que le jeu offre. Chaque créature doit être photographiée dans 4 comportements différents, dont certains ne peuvent se déclencher que par l’action du joueur (leur jeter des pommes, les faire s’illuminer à l’aide d’une orbe scientifico-magique, ou encore leur faire entendre une mélodie cristalline qu’un camion d’artisan-glacier ne renierait pas). Dans New Pokémon Snap, les Pokémon prennent vie.

La chasse gardée de Game Freak

En termes d’univers, la seule déception d’envergure est que Bandai Namco n’ait pas pu s’approprier l’univers des jeux principaux. C’est tout juste si Todd, le héros du premier Pokémon Snap, rempile pour le deuxième jeu. Le voilà dégradé au rang de personnage secondaire, venu vaguement prêter conseil au professeur Miroir.

La région de Lentis ne vient d’aucun jeu Pokémon et n’apparaîtra vraisemblablement dans aucun autre : c’est un lieu ad hoc, et donc apocryphe. Le professeur Chen, personnage de premier ordre dans la première génération et présent dans la plupart des spin-off jusqu’à la sortie de Rubis et Saphir, n’est pas montré, ni même nommé. C'est tout juste si Todd, son élève d'alors, fait une timide référence à Chen dans une ligne de dialogue, évoquant un lointain professeur qu'il a connu dans sa jeunesse.

Pourtant, quel délice ç’aurait été d’aller traquer, appareil photo en main, les Smogogo du manoir de Cramois’île, les chiens légendaires cachés dans les ruines souterraines de la Tour Cendrée, ou encore les facétieux Keckleon de la route 120 d’Hoenn. Pokémon Snap mériterait son épisode « façon Hyrule Warriors », où les lieux emblématiques des différentes générations seraient recréées avec le même soin que celui apporté aux modélisations des parcours de l’archipel de Lentis.

2022, année charnière pour Pokémon

Cela fait désormais 8 ans que Game Freak échoue à équilibrer la recette de Pokémon. Cela fait également 8 ans que la licence a basculé vers une 3D de plus en plus ambitieuse (les modèles chibis et les décors simplifiés de X et Y sont aujourd'hui de lointains souvenirs), mais dont la promesse n’a jamais été correctement concrétisée.

Le monde de Pokémon foisonne de lieux et de créatures, la démonstration a été faite. En sortant Noir 2 et Blanc 2 un an et demi seulement après le premier Noir et Blanc, Game Freak a prouvé qu’il était possible de proposer une aventure passionnante en conservant une même unité de lieu et un bestiaire à l’identique.

Pour rester une référence de son genre, Game Freak doit s’inspirer de la frugalité dont Bandai Namco a fait preuve. Cela peut se manifester par un retour à la 2(,5)D des épisodes Game Boy et Nintendo DS . La sortie, fin 2021, des remakes de Pokémon Diamant et Perle fera office de test grandeur nature. Si la horde de joueurs ayant opté pour les décevants Épée et Bouclier se jettent sur ce remake fidèle d’un Pokémon 2D classique, preuve sera donnée que ce style est loin d’être ringard. Reste qu’en termes de popularité, Épée et Bouclier ont mis la barre très haut : au 31 mars 2021, il s’en est écoulé plus de 21 millions d’exemplaires.

L’alternative, souhaitable et plus probable, est que Game Freak poursuive la réduction du bestiaire entamée avec Épée et Bouclier. DLC compris, « seulement » 234 créatures manquent à l’appel. Le studio aurait tout intérêt à proposer des aventures solo plus modestes d’une part, et à créer un jeu dédié au monde compétitif de Pokémon de l’autre (à la manière de Pokémon Stadium). Pour ne perdre personne, la compatibilité avec Pokémon Home serait alors cruciale, puisque l'utilitaire servirait de pont incontournable entre ces différentes façons de jouer à Pokémon . Ce serait, par conséquent, une excellente façon d’encourager un large public à payer l’abonnement du Pokémon Home.

Quoi qu’il arrive, 2022 sera une année charnière pour Pokémon . Avec les premières performances commerciales pour le remake de Diamant et Perle, la sortie d’un Légendes Pokémon : Arceus qui promet de repenser le gameplay solo de la licence dans une région déjà traversée (Sinnoh, le continent de Diamant et Perle) sous la forme d’un spin-off développé par Game Freak, et la possible annonce d’un nouveau jeu majeur dans la huitième génération... il y aura matière à penser, et à jouer.

Gageons que ces jeux renoueront avec la virtuosité d'antan. Les dizaines de millions de fans de Pokémon le méritent amplement, au vu des jeux passables de ces dernières années.

