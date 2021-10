Neymar Jr. : « On ne sait jamais de quoi demain sera fait »

L'attaquant star du Paris Saint-Germain et du Brésil, Neymar Jr , a fait la surprise de leur vie aux gagnants de la finale française du Red Bull Neymar Jr's Five en débarquant à l'improviste pendant l'événement.

On en a donc profité pour s'entretenir avec lui sur ses espoirs en Ligue des champions, sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, sur son admiration pour certains de ses coéquipiers, la fierté que lui procure sa compétition de foot à cinq , et son probable record de buts avec le Brésil.

Que ressens-tu face au succès du Red Bull Neymar Jr's Five ?

Je suis évidemment très heureux. En toute honnêteté, je n'y croyais pas trop et je ne pensais pas qu'on toucherait autant de monde comme on l'a fait. Je suis vraiment fier et flatté chaque fois que j'ai l'occasion de le regarder en direct. Malheureusement, à cause des entraînements et des matchs, ce n'est pas toujours le cas. Mais quand je suis là pour la finale, je suis très heureux, j'essaie de m'amuser et d'échanger avec tout le monde.

Rapidité et dynamisme : deux qualités requises pour s'imposer © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Comment le tournoi est-il né, quelle était l'idée ?

Le tournoi est né en collaboration avec Red Bull. Il est inspiré du foot de rue brésilien, un football de rue moderne. C'est du 5 contre 5, sans gardien, dynamique, rapide. Je voulais retrouver cette atmosphère.

Pour parler un peu de ta carrière, es-tu heureux de retrouver Lionel Messi au PSG ?

Bien sûr ! Non seulement c'est une icône du football, un joueur de talent et un génie, mais c'est aussi et surtout mon ami. Et lorsque tes amis sont à tes côtés, ta vie est plus belle au quotidien. On espère à nouveau écrire l'histoire du football ensemble, comme on l'a déjà fait à Barcelone.

Quels sont tes coéquipiers qui t'impressionnent le plus ?

Je dirais Kylian Mbappé et Marco Verratti. Mbappé est un très grand joueur et a encore une belle carrière devant lui, ça ne fait aucun doute. L'autre qui m'a vraiment surpris, c'est Verratti. Je savais que c'était un bon joueur, mais je ne pensais pas à ce point. C'est un génie. Aujourd'hui, je peux dire que l'un des meilleurs milieux de terrain avec qui j'ai pu jouer, aux côtés de Xavi et Iniesta.

Neymar Jr entouré des gagnantes du tournoi © Little Shao/Red Bull Content Pool

Qu'est-ce que ça te ferait de gagner la Ligue des champions avec le PSG ?

Ce serait incroyable. Je suis venu au Paris Saint-Germain avec l'objectif de soulever le trophée de la Ligue des champions. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2017. Aujourd'hui, notre équipe a des nouveautés, des joueurs de grande qualité nous ont rejoint et nous sommes encore en train de nous adapter les uns aux autres. Dès que nous serons habitués à jouer ensemble, l'équipe sera vraiment complète. Ce serait incroyable de revivre à Paris ce que j'ai vécu à Barcelone.

Tu es couronné de succès en équipe nationale, quel souvenir gardes-tu de ton premier but ?

C'est celui de mon premier match en sélection nationale. Celui où j'ai mis un genou à terre pour remercier Dieu de tout ce qui m'arrivait. Tout s'est passé très vite et c'est l'une des choses les plus merveilleuses qui me soient arrivées dans la vie.

On parle beaucoup de ton futur. Est-il vrai que la prochaine Coupe du monde sera ta dernière ?

J'ai dit quelque chose, mais les gens ont compris autre chose. J'ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du monde et que je la jouerai de la meilleure des façons, que je donnerai le meilleur de moi-même pour être à 100 %. J'aborde toujours mes matchs comme s'il s'agissait des derniers et c'est exactement pareil pour cette prochaine Coupe du monde.

Mais quand j'ai dit ça, les gens ont tout de suite pensé que je voulais arrêter de jouer au foot et que j'allais quitter l'équipe du Brésil. Ce n'est pas du tout ça, je voulais simplement dire que j'allais la vivre comme si c'était la dernière. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait.

Entraînement privilégié © Little Shao/Red Bull Content Pool

Ça représenterait quoi d'atteindre le record de 77 buts inscrits par Pelé en Seleçao ?

C'est l'un des objectifs que je veux atteindre parce que je le ferais pour mon pays. Je ne pense même pas pouvoir exprimer ce que je pourrais ressentir si j'y arrivais. Je crois que chaque joueur est encore plus motivé lorsqu'il est sur le point d'atteindre quelque chose. Mais je suis loin de penser que je suis meilleur que Pelé, et je me compare encore moins à lui. J'ai l'occasion de dépasser le record de buts de Pelé, oui, mais mon respect pour lui est bien plus grand. Quand je marquerai ce 77ème but, vous pouvez être sûr que je lui rendrai hommage.

C'est l'une de tes idoles ?

Pour moi, Pelé représente le football à lui seul. Depuis que j'ai réellement compris ce qu'était le football, Pelé est toujours revenu. Si quelqu'un dans la rue, sur un terrain ou à l'école dribblait trois joueurs et marquait un but, il y avait toujours quelqu'un pour dire : "tu as marqué comme Pelé". Lorsque quelqu'un se prenait pour le meilleur, on lui disait : "tu te prends pour Pelé ?". Ce genre de choses, je les entends depuis que je suis enfant. Pour moi, Pelé est le roi du football, la plus grande idole du Brésil. J'ai énormément de respect pour lui et pour tout ce qu'il a fait pour le football et notre pays. Si le Brésil est aujourd'hui mondialement connu pour son football, c'est grâce à lui. Nous sommes bénis que Pelé soit né au Brésil.

Tu as d'autres idoles dans d'autres sports ?

Michael Jordan m'inspire énormément. Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun. Je m'inspire beaucoup de lui, des choses qu'il a vécues et de ce qu'il a dit.

Tu as déjà pensé à devenir entraîneur après ta carrière ?

Non, je n'ai pas l'intention de devenir entraîneur, loin de là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je n'ai pas encore décidé. Mais j'en suis encore loin. On verra bien.

