NHL 25 : tout ce que vous devez savoir sur le jeu de hockey sur glace

Après les fans de NFL et de football , les amateurs du sport national canadien trouveront leur bonheur auprès d' EA Sports . NHL 25 a enfin été annoncé officiellement et sera bientôt disponible avec des nouveautés passionnantes. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

01 Sortie de NHL 25 : quand le jeu sortira-t-il ?

Cette année, NHL 25 sera disponible un peu plus tôt que l'année dernière. Le jeu de hockey sur glace sortira le 4 octobre 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, cependant il ne sera pas disponible sur PC et sur les anciennes consoles.

De plus, cette année encore, il y aura une édition Deluxe qui, en plus de nombreux avantages numériques, offrira un accès anticipé de 7 jours. Les acheteurs de l'Édition Ultime pourront donc commencer à jouer dès le 27 septembre.

NHL 25 regorge d'améliorations techniques © EA Sports

Édition Standard : 4 octobre 2024

Édition Deluxe : 27 septembre 2024

Le prix de l'édition Standard sera de 79,99 euros, tandis que l'édition Deluxe coûtera elle 109,99 euros.

Contenu de l'édition Deluxe :

7 jours d'accès anticipé

4600 points NHL

Passe de combat Premium Saison 1 WOC

Récompense immédiate dans NHL 24 (Jack, Guinn ou Luke Hughes au choix à 99 GEN)

Pack Choix d'athlètes de couverture ÉRH (85 GEN, 1 de 8)

Pack de départ Choix 4e ÉRH (84 GEN, 1 de 6)

Pack Choix d'objectifs "Le hockey est une famille" ÉRH (x2, 82 GEN)

Pack Joueur NHL ÉRH

Passe de combat prime d'EXP (x2)

Ensemble d'athlètes WOC exclusif

Un nouveau stade pour le quadruple champion allemand EHC Red Bull München

200 drones lumineux se forment pour affocher le logo du EHC Red Bull Munich © flohagena.com/SAP GARDEN

Le 27 septembre, l'EHC Red Bull München emménagera dans sa nouvelle maison. Avec le SAP Garden, les cracks du hockey sur glace et les basketteurs du FC Bayern Munich auront un nouveau domicile ultramoderne, doté de nombreuses innovations, dont une façade intelligente, un système de récupération de la chaleur et un toit végétal.

3 minutes SAP Garden : dernière ligne droite ! Le dernier écrou doit être placé sur le toit. Un travail pour Marco Waltenspiel et Max Manow de l'équipe Red Bull Skydive.

02 Quelles sont les nouveautés ?

Les développeurs avaient déjà mis au point un nouveau moteur de jeu pour la précédente itération, NHL 24, mais NHL 25 accentue ses nouveautés avec de nouvelles façons de jouer et des améliorations de gameplay.

EA Sports a nettement amélioré la présentation © EA Sports

NHL 25 a fait des progrès considérables au niveau des graphismes et des animations, ce qui devrait rendre le gameplay encore plus réaliste. Plus de 250 nouvelles animations ont été intégrées au jeu. Celles-ci ne sont pas seulement visuelles, mais ont également un impact important sur la jouabilité.

De plus, les graphismes ont été fortement améliorés. La technologie SAPIEN a été utilisée afin de reproduire de manière réaliste les modèles des joueurs qui ont reçu une refonte visuelle majeure.

Le saut graphique par rapport à son prédécesseur est énorme © EA Sports

L'icône du hockey sur glace féminin : l'Américaine Hilary Knight joue pour Boston dans la PWHL (Professional Women's Hockey League) et est considérée comme le "Wayne Gretzky féminin". Dans NHL 24, elle était la joueuse la mieux notée avec un rating de 93.

Découvrez ci-dessous un portrait de la championne du monde 2023 :

6 minutes Hilary Knight, la figure emblématique du hockey féminin professionnel Découvrez comment Hilary Knight est la figure emblématique du hockey sur glace féminin professionnel.

03 Quel joueurs seront sur la jaquette du jeu ?

Les frères Hughes occuperont la jaquette de NHL 25 © EA Sports

Pour la première fois dans l'histoire de la série NHL, il n'y a pas une seule star sur la jaquette. Pas deux non plus. Mais plutôt trois : les frères Hughes - Jack Hughes (New Jersey Devils), Quinn Hughes (Vancouver Canucks) et Luke Hughes (New Jersey Devils) - seront ensemble sur la couverture de l'édition Deluxe de NHL 25.

Au centre, Jack Hughes apparaîtra sur la version de l'édition standard aux États-Unis, tandis que son frère Quinn figurera sur la jaquette au Canada et dans le reste du monde.

04 Nouvelles fonctionnalités : Système Ice-Q

Outre l'amélioration technique, NHL 25 propose également une série de nouvelles fonctionnalités. Cette année, l'accent est mis sur le nouveau système Ice-Q, qui se concentre sur quatre points différents et doit assurer un gameplay encore plus réaliste.

Vision Control

Ce nouveau système donne aux joueurs et joueuses une meilleure mobilité autour et loin du palet, ce qui rend le gameplay beaucoup plus réaliste.

Le contrôle de la vision nouvelle génération rend le gameplay plus réaliste © EA Sports

Les joueurs se déplacent sur la glace de manière extrêmement réaliste, ils peuvent effectuer des rotations et des mouvements infimes, ce qui permet des déplacements plus proches et plus précis que jamais.

Le système de patinage a également été revu et offre beaucoup plus de contrôle avec le palet ou en défense. Les développeurs ont cité comme exemple la possibilité d'effectuer des mouvements précis sur la largeur du terrain directement à la hauteur de la ligne bleue. Les années précédentes, il fallait encore tourner pour cela.

IA dynamique

Le nouveau système d'IA de NHL 25 a également un impact considérable sur le jeu. Les athlètes contrôlés par ce dernier agissent de manière encore plus réaliste selon vous et reconnaissent votre position sur la glace.

Cela devrait permettre à vos coéquipiers de mieux se positionner et de créer davantage d'occasions de but, tandis que la défense s'efforcera de les éviter.

L'IA réagit désormais de manière encore plus intelligente à l'action © EA Sports

Les systèmes de jeu ont également été revus, ce qui vous permet de marquer plus de buts en attaque, car toute votre ligne d'attaque se positionne plus intelligemment pour exercer plus de pression.

Actions réactives

Les nouvelles actions réactives comprennent les améliorations déjà mentionnées des animations, qui ne reflètent pas uniquement le hockey sur glace de manière plus réaliste, mais qui doivent également assurer une meilleure sensation de jeu.

Les joueurs réagissent directement à ce qui se passe sur la glace, non seulement visuellement, mais aussi dans le jeu.

L'attaque et la défense peuvent être jouées de manière plus dynamique © EA Sports

Par exemple, lors d'une contre-attaque, la ligne d'attaque va patiner et se positionner plus intelligemment dans les situations importantes afin d'améliorer l'efficacité de votre attaque. Il en va de même pour la défense, qui cherchera davantage à prendre le palet aux attaquants.

En tant que joueurs, vous serez récompensés pour votre placement correct sur la glace.

Les tirs en première intention

Les fans de hockey sur glace le savent : les one-timers sont un moyen efficace d'inscrire un but. Dans le passé, ces tirs puissants étaient souvent liés à la chance plus qu'au talent en termes de réussite. Cela change radicalement dans NHL 25 avec les nouveaux one-timers basés sur vos skills.

Si vous lisez parfaitement la partie offensive du terrain et que vous trouvez un coéquipier ou une coéquipière libre et que vous le ou la servez parfaitement, vous pouvez libérer un tir particulièrement puissant.

NHL 25 sortira le 4 octobre © EA Sports

Un nouvel indicateur dans le jeu vous indique si des coéquipiers sont libres et en position idéale. Si vous leur faites une passe, vous avez nettement plus de chances de marquer un but que les années précédentes si vous tirez avec un timing parfait. Surtout si le tir vient d'un bon tireur.

05 Hockey Ultimate Team, Franchise et plus encore

Lors de la session d'avant-première avec EA Sports, l'équipe de développement a révélé que NHL 25 comportera de nombreuses autres nouveautés. C'est surtout dans le domaine des modes de jeu que vous pouvez vous attendre à des améliorations.

La plupart des précisions seront apportées petit à petit dans les semaines à venir, mais l'équipe a déjà donné un premier aperçu :

Grudge Matches : des matchs particulièrement intenses contre des rivaux (en solo ou en ligne), dans lesquels tu peux gagner des facteurs X spéciaux.

Le mode Franchise a été entièrement revu

Hockey Ultimate Team (HUT) aura un nouveau mode Wildcard.

La progression d'EXP dans HUT sera également simplifiée, il n'y aura plus qu'un seul chemin de progression, ce qui simplifiera la progression.

Et bien plus encore.

