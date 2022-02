Comment le BMX a sauvé la vie de Nikita Ducarroz

Nikita Ducarroz: Mind Tricks a été créé à partir de posts publiés par moi-même concernant la santé mentale. Un ami est venu me voir un jour. Il m’a demandé si je connaissais des pages ou des sites web dans le sport qui parlaient de ce sujet. Je n’en connaissais aucun à cette époque. Alors on s’est dit qu’on allait créer ce compte sur lequel on partage nos histoires et celles d’autres athlètes. On a commencé à partager le récit de riders pros pour montrer à leurs fans qu’eux aussi doivent lutter avec des problèmes d’ordre mental. On voulait juste normaliser la conversation. On s’est concentré sur les action sports au début, mais la plateforme est aujourd’hui ouverte aux histoires de tout le monde.