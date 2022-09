Niklas Kaul : les 6 leçons de vie tirées du décathlon

C’est un conseil que vous avez peut-être déjà un jour lu dans ces magazines tournés bien-être : la variété rend heureux..« Dans un décathlon, si une discipline ne fonctionne pas, détaille Kaul, vous pouvez toujours vous dire : "OK, je vais mettre le saut à la perche de côté pour l'instant et me concentrer sur autre chose". C’est un bon moyen de chercher du positif quand ça va mal.»

