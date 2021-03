? Dépasser ses limites en essayant toujours de nouveaux défis. Pour son dernier projet, le champion de sports nautiques de 25 ans a réussi à poser sa planche sur l’eau et la neige du côté des plus beaux spots de

L’objectif de Nikolas Plytas ? Dépasser ses limites en essayant toujours de nouveaux défis. Pour son dernier projet, le champion de sports nautiques de 25 ans a réussi à poser sa planche sur l’eau et la neige du côté des plus beaux spots de Grèce . Découvrez le résultat en images dans la vidéo ci-dessous.

L’objectif de Nikolas Plytas ? Dépasser ses limites en essayant toujours de nouveaux défis. Pour son dernier projet, le champion de sports nautiques de 25 ans a réussi à poser sa planche sur l’eau et la neige du côté des plus beaux spots de Grèce . Découvrez le résultat en images dans la vidéo ci-dessous.

Comment le wakeboarder russe Nikita Martyanov s'est envolé en wakeboard... tracté par un camion KAMAZ-master profilé pour le rallye Dakar et piloté par Anton Shibalov, de la team KAMAZ.

Comment le wakeboarder russe Nikita Martyanov s'est envolé en wakeboard... tracté par un camion KAMAZ-master profilé pour le rallye Dakar et piloté par Anton Shibalov, de la team KAMAZ.

a slalomé entre les cours d’eau, tiré par un treuil électrique portable. Un terrain en constante évolution avec la neige entourant les petits ruisseaux et de nombreux obstacles naturels sur son passage. Mais Nikolas Plytas est tout de même parvenu à s’y frayer un chemin.

C’est ensuite en Grèce centrale dans la région de Pertouliotika Livadia que Nikolas Plytas a slalomé entre les cours d’eau, tiré par un treuil électrique portable. Un terrain en constante évolution avec la neige entourant les petits ruisseaux et de nombreux obstacles naturels sur son passage. Mais Nikolas Plytas est tout de même parvenu à s’y frayer un chemin.

C’est ensuite en Grèce centrale dans la région de Pertouliotika Livadia que Nikolas Plytas a slalomé entre les cours d’eau, tiré par un treuil électrique portable. Un terrain en constante évolution avec la neige entourant les petits ruisseaux et de nombreux obstacles naturels sur son passage. Mais Nikolas Plytas est tout de même parvenu à s’y frayer un chemin.

"J’ai toujours été passionné par les sports nautiques, de même que par le snowboard" explique Plytas. "J’avais en tête de combiner un jour les deux disciplines et quand j’ai vu ces deux endroits (le lac de Plastira et la région de Pertouliotika Livadia), cette idée m’est tout de suite revenue à l’esprit."

"J’ai toujours été passionné par les sports nautiques, de même que par le snowboard" explique Plytas. "J’avais en tête de combiner un jour les deux disciplines et quand j’ai vu ces deux endroits (le lac de Plastira et la région de Pertouliotika Livadia), cette idée m’est tout de suite revenue à l’esprit."

"J’ai toujours été passionné par les sports nautiques, de même que par le snowboard" explique Plytas. "J’avais en tête de combiner un jour les deux disciplines et quand j’ai vu ces deux endroits (le lac de Plastira et la région de Pertouliotika Livadia), cette idée m’est tout de suite revenue à l’esprit."

Entre eau et neige