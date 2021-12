Nims Purja, l’homme qui a gravi tous les sommets de 8000m en 7 mois

“Je suis Nimsdai, né au Népal. J’ai rejoint les Gurkhas (unités des armées britanniques et indiennes recrutées au Népal, ndlr) alors que j’étais très jeune. Je suis le premier à être devenu membre des forces spéciales du Royaume-Uni. J’ai servi pour la UKSF pendant 10 ans. En 2019, j’ai tout abandonné pour grimper tous les pics à plus de 8000m de la planète en 7 mois. Je suis sur terre pour dépasser les limites, c’est mon travail.” Voici comment se présente Nirmal Purja, plus communément appelé Nims. Les exploits qu'a réussi cet homme sont à peine imaginables. Grimper deux des plus hauts sommets du monde aller-retour sans dormir, escalader l’Everest pendant ses “vacances” alors qu’il travaillait encore dans les forcés spéciales. Nims se trouve sur ce monde pour repousser ses limites.

La mission qu’il s’est lancé en 2019 a été grandiose à tout point de vue: grimper les 14 montagnes à plus de 8000m est un exploit qui a été réalisé pour la première fois par le légendaire Reinhold Messner en 1986. Le dernier alpiniste à avoir réussi ce prodige a eu besoin de 7 ans. Nims a voulu le faire en 6 mois. Pour réussir, il a dû rogner sur les longues semaines d’acclimatation et de récupération qui limitent normalement ce genre d’ascension à 1 ou 2 par an.

Nims a donné le nom de “Project Possible” à un défi qui semblait pourtant impossible. Il est arrivé au terme de sa mission en 189 jours (l’histoire de ses 14 ascensions est actuellement disponible sur Netflix). “Au-dessus de 8000m, on appelle cela la zone de la mort”, explique-t-il. “Parce qu’à partir de cette altitude, le corps humain est littéralement en train de mourir à cause du manque d’oxygène. C’est ma zone privilégiée, là où je m’éclate. L’alpinisme est un sport qui exige de rester vous-même, honnête et heureux. Il y a tant de stress. Vous avez besoin de vous faire plaisir.” Fun ne semble pourtant pas le premier terme qui vient à l’esprit quand on pense aux activités que pratique ce surhomme. Extrêmement difficile et dangereux paraissent plus appropriés. Pas de quoi effrayer le phénomène. Tout jeune, Nims n’était déjà pas du genre à se laisser marcher dessus. “Personne ne m’impressionne, lâche-t-il. Gamin, je me battais beaucoup.” Avec deux grands frères qui, eux aussi, ont fait partie de l’élite militaire, le Népalais a eu de quoi forger son caractère. Le fighting spirit dans le sang dès la naissance, bien avant que l’alpinisme et ses envies de hauteurs ne viennent le titiller.

Nirmal Purja fait une pause au sommet de Gasherbrum II © Nirmal Purja Project Possible Ltd

Dans les forces spéciales, Nims a fait partie du Special Boat Service, un corps de l’armée que l’on peut aisément considérer comme l’un des plus aguerris au monde: “C’est comme dans un James Bond, mais en vrai. Vous sautez d’un avion, puis la minute d’après vous plongez sous l’eau et ensuite vous êtes en pleine guerre. Toujours dans l’action. C’était le job de mes rêves. Je l’ai quitté pour un autre rêve. J’ai voulu changer le monde d’une manière différente.”

Dès que Nims a goûté à la haute montagne, il en est devenu accroc. Pour sa première ascension de l’Everest, alors qu’il fait encore partie de l’armée, le membre des forces spéciales a voulu rester incognito. Il a prétexté qu’il devait louer une voiture pour obtenir l’argent nécessaire à son expédition auprès de sa banque. Il est arrivé au camp de base tardivement dans la saison, avec très peu de temps pour s’acclimater, et a raconté à tout le monde qu’il était médecin à Londres. Après avoir atteint le sommet, il n’a posté aucune image et n’a partagé l’info avec personne. Peu importe qu’il soit le premier Gurkha sur le sommet du monde, il a réalisé sa tentative sans approbation officielle.

Réussir le presque impossible, c’est la mission de Nims. © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Suivre les règles n’a jamais vraiment freiné Nims. Son exploit est vite remonté à l’oreille de ses supérieurs, qui ont finalement été impressionnés plus que furieux. En tout cas tant que ses aventures se soldaient par des réussites. Car pour sa première tentative sur le toît du monde, le militaire a bien failli y rester. Après son arrivée au camp II, il a immédiatement voulu pousser 150m plus haut histoire de découvrir comment réagissait son corps. Résultat: un oedème pulmonaire de haute altitude. “Le plus important est de découvrir ses limites, ce qu’on peut faire ou pas, explique-t-il. Je n’avais pas pratiqué l’alpinisme depuis mon enfance. Je n’ai passé que 4 ou 5 ans sur ce terrain et je continue de découvrir de nouvelles choses sur mon corps.

Jusqu’à récemment, l’alpinisme n’a jamais été considéré comme un sport de vitesse. Les expéditions prennent d’habitude des mois. Mais depuis peu, la discipline a évolué. Plusieurs athlètes ont commencé à raccourcir les périodes d’acclimatation en dormant dans des chambres hyperbares pour simuler le manque d’oxygène. Nims n’utilise pas ce type d'entraînement, mais le Népalais montre pourtant une incroyable habileté à s’acclimater et récupérer de la haute altitude.

Everest, 2017 © Nims Purja

Quand on lui demande son prochain défi, Nims ne sait pas quoi répondre. “Je ne peux pas le dire car je suis moi-même terrifié par mes objectifs. Si je vous le dis, cela signifie que je vais devoir le faire.” L’homme n’est pourtant pas du genre timide lorsqu’il s’agit de parler de ses exploits. Il se plaît d’ailleurs à détailler l’ensemble de ses expéditions et leur difficulté: “Je dois me montrer sûr de moi parce qu’au départ personne ne croyait en moi. Je n’ai reçu aucun financement. J’ai été mon propre supporter et le seul à croire en moi. C’est ce qui m’a poussé, ce qui me rend différent.”

Nims a atteint le sommet de l’Everest en 2019. © Nirmal Purja Project Possible Ltd

L’alpiniste a débuté Project Possible avec seulement 15% du budget nécessaire pour toutes ses expéditions. Il a hypothéqué sa maison pour combler le trou. A tous les points de vue, son défi est hors-norme. Imaginez, le Népalais a fait passer le record d’ascension de tous les 8000m du monde de 2900 jours à 189. Il a réussi ce que tout le monde pensait impossible. “La plus grande valeur que vous apprend la montagne est l’humilité. Vous n’êtes jamais plus grand qu’une montagne. Celle-ci est immense, peu importe la météo ou les tempêtes. Elle reste toujours neutre. Alors que nous sommes des êtres humains, nous devons faire avec nos émotions. Nous avons beaucoup à apprendre des montagnes. Quand je suis dans une situation critique, je reste toujours honnête avec moi-même. Est-ce que je peux vraiment réussir cela ? Ou n’est-ce que mon ego qui parle ? Si votre réponse n’est pas honnête, vous vous plantez. L’honnêteté est la seule manière de rester en vie.” Nimsdai fait partie de ces hommes qui ont trouvé un sens à leur vie: montrer aux êtres humains ce dont ils sont capables.