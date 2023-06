Red Bull BC One Cypher France La plus prestigieuse compétition de breaking 1vs1 au monde, Red Bull BC One, est de retour en 2023 ! Rendez-vous à l'Opéra Comédie de Montpellier Montpellier les 7 et 8 juillet pour le savoir.

« On doit les premières versions du move à Ken Swift, du Rock Steady Crew, au début des années 80. » explique Storm. « Et on l’appelle 1990, parce qu’à l’époque, c’était un truc futuriste ! Même si au départ, c’était surtout un move de transition. Il y avait une petite rotation, mais il servait à passer à un backspin, par exemple. Entre autres choses.

« On doit les premières versions du move à Ken Swift, du Rock Steady Crew, au début des années 80. » explique Storm. « Et on l’appelle 1990, parce qu’à l’époque, c’était un truc futuriste ! Même si au départ, c’était surtout un move de transition. Il y avait une petite rotation, mais il servait à passer à un backspin, par exemple. Entre autres choses.

« On doit les premières versions du move à Ken Swift, du Rock Steady Crew, au début des années 80. » explique Storm. « Et on l’appelle 1990, parce qu’à l’époque, c’était un truc futuriste ! Même si au départ, c’était surtout un move de transition. Il y avait une petite rotation, mais il servait à passer à un backspin, par exemple. Entre autres choses.

Et puis, avec le temps, les gens se sont mis à tourner de plus en plus longtemps sur leur main. D’ailleurs, ce qui est marrant, c’est que lorsqu’il est effectué sur deux mains, on appelle ça un 2000 ! »

Et puis, avec le temps, les gens se sont mis à tourner de plus en plus longtemps sur leur main. D’ailleurs, ce qui est marrant, c’est que lorsqu’il est effectué sur deux mains, on appelle ça un 2000 ! »

Et puis, avec le temps, les gens se sont mis à tourner de plus en plus longtemps sur leur main. D’ailleurs, ce qui est marrant, c’est que lorsqu’il est effectué sur deux mains, on appelle ça un 2000 ! »