Les 10 meilleurs jeux de course sur Nintendo Switch 2

Depuis son lancement en juin 2025 , la Nintendo Switch 2 décolle comme une fusée — et son line-up de jeux de course suit la cadence sans broncher. Du jeu de course futuriste anti-gravité au pur hit arcade, la console met tout le monde d'accord. Nous avons passé en revue les meilleurs jeux de course de la Switch 2 pour vous dire lesquels valent vraiment l'achat. Et oui, l'offre va bien au-delà de Mario Kart World. Si vous cherchez à élargir le spectre, jetez aussi un œil à notre sélection des meilleurs jeux de course sur la première Switch .

01 Mario Kart World

Un soupçon de Formule 1 dans Mario Kart World © Nintendo

Genre : Kart-racer

Développeur : Nintendo

Sortie : 5 juin 2025

Pour qui : tous les joueurs

Commençons par l'évidence. Près d'un an après la sortie de la console, Mario Kart World reste la vitrine de la Nintendo Switch 2 — et le meilleur épisode de la saga selon notre classement . Et pour cause : ce fun racer apporte un paquet de nouveautés bienvenues. Performance soyeuse, nouveaux tracés, plus de pilotes et surtout un mode monde ouvert qui propulse la série dans une autre dimension. Si vous avez une Switch 2, impossible de passer à côté. Le multijoueur, en local comme en jeu en ligne, fait carton plein. Pour aller plus loin, consultez notre guide complet Mario Kart World ou notre guide des techniques de grind et wall ride pour maîtriser toutes les mécaniques avancées.

02 Fast Fusion

Le FAST de Fast Fusion n'est pas un mensonge © Shin'en Multimedia

Genre : Racer SF

Développeur : Shin'en Multimedia

Sortie : 5 juin 2025

Pour qui : fans de vitesse et chasseurs de scores

En attendant qu'un nouveau F-Zero finisse par pointer le bout de son nez (on compte sur vous, Nintendo), Fast Fusion reste la référence absolue du jeu de course futuriste. Ce que le studio allemand Shin'en Multimedia a réussi ici impressionne autant sur le plan technique que sur celui du gameplay, ultra-rapide et chargé en adrénaline. Imaginez le meilleur croisement possible entre Wipeout et F-Zero. Vous foncez à plus de 400 km/h sur des circuits futuristes, vous inversez la polarité de votre véhicule au bon moment, vous exploitez les sauts anti-gravité pour dénicher des raccourcis, et vous affrontez une IA qui ne fait aucun cadeau. Une mécanique simple en apparence, profonde à la pratique. Chaque tracé récompense ceux qui prennent des risques et anticipent plus vite que leurs adversaires.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Douze circuits parfaitement dessinés, des mécaniques d'anti-gravité, une sensation de vitesse au-delà des 400 km/h, le tout à 60 FPS stables. Et la cerise : seulement 3,8 Go sur la console. À 14,99 € sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, c'est un no-brainer. La bande-son électro est offerte avec.

03 MotoGP 26

Brad Binder dans MotoGP 26 © Milestone/Phil Briel

Genre : Simulation

Développeur : Milestone

Sortie : 29 avril 2026

Pour qui : fans de sport auto qui veulent du réalisme

Deux roues. Pleine puissance. MotoGP 26 de Milestone embarque la licence officielle MotoGP au complet sur la Switch 2 : tous les pilotes, toutes les équipes, tous les circuits de la saison en cours. Seul jeu de moto dédié sur la console, il a le créneau pour lui tout seul.

Le mode carrière vous fait grimper de la Moto3 à la MotoGP en passant par la Moto2. Vous négociez vos contrats, vous développez votre moto, vous traversez une saison complète. La physique de pilotage exige du sérieux — angle de courbe, points de freinage, gestion des pneus comptent vraiment — tout en restant accessible aux débutants grâce aux aides au pilotage.

Si vous avez toujours rêvé d'enchaîner les tours derrière des pros comme Pedro Acosta ou Alex Marquez à Mugello ou sur le Circuit of the Americas, c'est maintenant possible — et sur Switch 2.

04 Gear.Club Unlimited 3

Gear.Club Unlimited 3 © Eden Games

Genre : Arcade-racer

Développeur : Eden Games

Sortie : 19 février 2026

Pour qui : passionnés d'autos, accros au drift, fans de tuning

Gear.Club Unlimited 3 d'Eden Games et Nacon vient combler un manque qui dure depuis des années sur les consoles Nintendo . Pas de Gran Turismo sur Switch. Pas de Forza non plus. Pour des sportives sous licence, du vrai tuning et une vraie collection sur une console Nintendo, c'est ici que ça se passe.

Le principe est limpide : vous achetez des bolides sous licence chez Ferrari, Lamborghini, Porsche et d'autres constructeurs, vous construisez votre atelier, vous tunez vos voitures et vous enchaînez un long mode carrière. Le système d'atelier dépasse le simple menu : il distribue des bonus passifs, ouvre des options d'amélioration et structure la progression sur la durée.

Gear.Club Unlimited 3 n'est pas une simulation pointue à la Gran Turismo. La conduite reste accessible, la physique simplifiée. Mais pour les joueurs lassés des karts et qui veulent enfin entendre rugir de vrais chevaux, c'est la simulation la plus aboutie de la Switch 2.

05 Kirby Air Riders

Kirby Air Riders est étonnement complexe © Nintendo

Genre : Kart / Air-Ride racer

Développeur : Nintendo / HAL Laboratory

Sortie : 20 novembre 2025

Pour qui : jeunes joueurs, familles, fans de multijoueur

Nintendo ressort un classique culte et le fait avec brio. Kirby Air Riders est le successeur spirituel de Kirby Air Ride, le titre GameCube de 2003 qui divisait à l'époque et qui jouit aujourd'hui d'un statut de légende. L'idée d'origine était radicale : direction oui, accélérateur non. Une commande réduite à l'essentiel, et pourtant un skill ceiling très élevé. Un concept en avance sur son temps.

Le nouvel opus reprend cet ADN et l'étoffe. Vous glissez sur votre Air Ride à travers des circuits pensés pour récompenser à la fois la vitesse, la tactique et la lecture du terrain. Affronter ses rivaux, éviter les obstacles, trouver la meilleure trajectoire : tout en même temps. Ajoutez à cela de nouveaux modes qui étirent le concept dans plusieurs directions, et un rendu graphique qui montre enfin de quoi Kirby est capable sur du matériel moderne. Du Nintendo dans le texte : facile à apprendre, dur à maîtriser.

06 GRID Legends: Deluxe Edition

GRID Legends combine arcade et simulation © Codemasters

Genre : Simulation de course

Développeur : Codemasters / Feral Interactive

Sortie : 29 janvier 2026

Pour qui : amateurs de course qui veulent plus que du kart-racing

Le pro du circuit parmi les titres Switch 2. Pendant que la plupart des jeux de course de la console misent sur le fun arcade, GRID Legends de Codemasters injecte une vraie atmosphère de sport auto sur l'hybride. Et le boulot est impressionnant.

Vous pilotez 10 disciplines de véhicules (tourisme, GT, hypercars, camions, prototypes Le Mans, monoplaces…) sur des circuits du monde entier. La conduite reste plus abordable qu'une simulation pure mais elle a assez de profondeur pour vous tenir des heures. L'IA adverse réagit de façon crédible, les dépassements sont satisfaisants et le modèle de dommages fait que chaque contact a des conséquences.

GRID Legends © Codemasters

La campagne narrative en prises de vues réelles est un bonus sympathique. Mais le cœur du jeu, c'est le mode carrière étendu où vous achetez, améliorez et engagez vos voitures dans plusieurs championnats. Le multijoueur en ligne est de la partie, et la Deluxe Edition embarque tous les DLC. Performances sur Switch 2 ? Stables et propres. Dans la lignée de Grid Autosport, c'est aujourd'hui la référence sport auto sur la console.

07 Arcade Archives 2: Ridge Racer

Ridge Racer est un classique du genre © Bandai Namco

Genre : Arcade-racer

Développeur : Namco / HAMSTER

Sortie : 5 juin 2025

Pour qui : fans de rétrogaming, curieux des racines de l'arcade-racing

Un morceau d'histoire du jeu vidéo sur du matériel moderne. Ridge Racer sort en 1994 en tant que titre de lancement de la première PlayStation et fixe alors une nouvelle référence — pour le graphisme, pour la sensation de pilotage, pour ce que peut être un jeu de course arcade. Sa mécanique de drift était révolutionnaire : au lieu de freiner, vous étiez incité à plonger pleine balle dans le virage, à faire décrocher l'arrière et à tenir la trajectoire au pédalier et à l'instinct.

HAMSTER ramène l'original sur la Switch 2 via la collection Arcade Archives 2. Émulation fidèle, particularités du titre intactes, framerate stable, ambiance arcade préservée. Aucun ajout cosmétique : Ridge Racer sur Switch 2, c'est Ridge Racer tel qu'on l'a connu.

Pour comprendre d'où vient l'ADN du genre, c'est un passage obligé. Et pour ceux qui le savent déjà : bon retour. Les fans de drift qui veulent imiter les Red Bull Driftbrothers, Elias Hountondji en tête, trouveront ici leur bonheur.

2 minutes The BMW factory drift by the Red Bull Driftbrothers What happens when you let the 1100 hp BMW M2 Drift Competition drift through one of the most modern car factories in the world? Precision meets adrenalin - and a dream becomes reality.

08 Arcade Archives 2: Rave Racer

Arcade Archives 2: Rave Racer © Bandai Namco

Genre : Arcade-racer

Développeur : Namco / HAMSTER

Sortie : 26 février 2026

Pour qui : puristes de l'arcade et vétérans de Ridge Racer

Le grand frère plus rapide et plus exigeant de Ridge Racer. Rave Racer sort en 1995 en exclusivité arcade et tient lieu de vitrine technique de Namco. Plus serré, plus rapide, moins indulgent. Ceux qui dominent Ridge Racer découvrent ici qu'il existe un cran au-dessus.

Les tracés exigent plus de précision, plus de discipline au drift, plus de réflexes sur les enchaînements de virages serrés. Cela fait de Rave Racer l'un des arcade-racers les plus satisfaisants de son époque, et le portage HAMSTER sur Switch 2 conserve cette sensation intacte. Pour les puristes, pour les nostalgiques, et pour ceux qui ont fini Ridge Racer et en veulent plus.

09 Sonic Racing: CrossWorlds

Attention au T-Rex ! © Sega

Genre : Kart-racer

Développeur : SEGA

Sortie : 4 décembre 2025

Pour qui : fans de SEGA, accros du kart-racing, chercheurs d'alternative à Mario Kart

SEGA remet Sonic sur la grille de départ, et cette fois il y a plus de matière qu'il n'y paraît. Sonic Racing: CrossWorlds relance la bataille pour la couronne du fun racer . Loin du kart-racer générique habillé en hérisson bleu, le jeu s'appuie sur un vrai concept : différents univers SEGA se croisent, les circuits mélangent des éléments de plusieurs séries, et le gameplay révèle sa profondeur après quelques heures de pratique.

Des personnages issus de Sonic, Persona, Like a Dragon et d'autres franchises SEGA partagent la piste. Chacun arrive avec ses capacités propres, ce qui ajoute une vraie couche tactique. Les circuits sont créatifs : villes futuristes ici, esthétique SEGA classique ailleurs. Pour ceux qui connaissent les références, c'est un festival de fan-service.

10 Carmageddon: Rogue Shift

Carmageddon: Rogue Shift © 34BigThings

Genre : Combat-racer

Développeur : 34BigThings

Sortie : 6 février 2026

Pour qui : ceux qui voient le chaos comme une feature, pas comme un bug

Tout le monde ne cherche pas à franchir la ligne d'arrivée proprement. Certains veulent faire le maximum de dégâts en chemin. Carmageddon: Rogue Shift est exactement pour eux.

Le jeu mêle combat-racer et système rogue-like : chaque run démarre avec un setup différent de véhicules, de capacités et de power-ups. Vous éliminez vos adversaires, vous tamponnez, vous démolissez, vous improvisez — et vous finissez parfois premier malgré tout. La destruction compte autant que le franchissement de la ligne, ce qui donne à Carmageddon un rythme que les jeux de course classiques n'ont pas.

La rejouabilité est intégrée par design : aucun run ne ressemble au précédent, et le mélange entre hasard et skill personnel crée un vrai facteur d'addiction. Pas pour les puristes du sport auto, mais redoutablement efficace pour les amateurs de chaos. Pour les fans du genre destruction-derby, c'est l'héritier moderne d'un Burnout Paradise Remastered.

Quels jeux de course choisir sur Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 propose une bibliothèque déjà riche, capable de couvrir tous les profils : Mario Kart World pour les soirées entre amis en mode portable ou sur le téléviseur, Fast Fusion pour la vitesse pure, GRID Legends pour la sensation circuit, MotoGP 26 pour le réalisme deux-roues, et Gear.Club Unlimited 3 pour les amoureux de belles autos sous licence. Et si vous souhaitez explorer l'ensemble du catalogue, consultez notre sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch 2 toutes catégories confondues. Côté arcade rétro, Ridge Racer et Rave Racer comblent les nostalgiques, là où Carmageddon assume le chaos. Bref, de quoi rendre la console aussi polyvalente que sa grande sœur de la génération Wii U et de la Switch 1 réunies — voire mieux.

FAQ

Existe-t-il un jeu de voitures Cars gratuit sur Switch 2 ?

Non, mais il existe bien un jeu gratuit dans l'univers Disney : Disney Speedstorm.

Est-ce que Gran Turismo est disponible sur Switch 2 ?

Non, la licence est exclusive à PlayStation.

Quel est le meilleur jeu de course sur Nintendo Switch 2 ?

Mario Kart World reste la référence absolue sur Nintendo Switch 2 : jeu de lancement de la console, multijoueur local et en ligne jusqu'à 24 joueurs, mode monde ouvert inédit dans la série. Si vous cherchez une alternative plus exigeante et futuriste, Fast Fusion (Shin'en Multimedia) offre une expérience anti-gravité à plus de 400 km/h pour seulement 14,99 €. Pour une simulation automobile plus sérieuse, GRID Legends: Deluxe Edition propose 10 disciplines et l'intégralité de ses DLC sur Switch 2.

Quels jeux de voitures multijoueurs sont disponibles sur Nintendo Switch 2 ?

Plusieurs jeux de course sur Switch 2 proposent un mode multijoueur solide. Mario Kart World supporte jusqu'à 24 joueurs en ligne et 4 joueurs en local sur un même écran. Fast Fusion permet le jeu en écran partagé jusqu'à 4 joueurs. Sonic Racing: CrossWorlds et GRID Legends: Deluxe Edition proposent également des modes multijoueur en ligne. Pour du multijoueur local arcade typé années 90, 4PGP: Four-Player Grand Prix est spécifiquement conçu pour 4 joueurs en écran partagé à 60 FPS.