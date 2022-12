5 jeux Switch incontournables sous le sapin

Impossible de parler Switch en 2022 et laisser la neuvième génération des

de côté, d’autant qu’elle a fait grand bruit, d’autant qu’elle divise et suscite le débat. Écarlate et Violet sont arrivés le 18 novembre sur Switch avec un énorme succès commercial immédiat. La fenêtre de sortie était parfaite, les jeux se vendent comme des petits pains, la compta est ravie. L’accueil critique est plus mitigé et soulève un vrai débat. Dans le très positif, Game Freak a fait bien mieux que Epée et Bouclier dans sa gestion de l’open world, avec l’intrigue, les surprises ici et là et les nouveautés (notamment concernant les deux Pokémons légendaires qui font office aussi de mobylettes). Dans le négatif, le rendu graphique est clairement daté, et l’on voit que trop le manque de temps qu’a eu le studio pour boucler le produit. Dans son approche, le jeu reprend des classiques de la saga que l’on pourrait enfin voir évoluer ou même disparaître (le starter vu et revu et rerevu, les PNJ comme Gérard le Dompteur, Jean Patrick le pécheur, etc). Il y a un sentiment important d’effort pour faire avancer la franchise qui se mêle étonnamment avec celui de stagnation, comme si malgré la bonne volonté, une nouvelle génération Pokémon ne pouvait pas s’affranchir de son héritage et surtout mettre une grosse claque graphique. Tous les joueurs de Pokémon rêvent d’une révolution à la

et se divisent devant Écarlate et Violet, une minorité s’insurge devant la qualité visuelle, une majorité s’en contente pour savourer le jeu, son contenu et l’aventure qu’il propose. Mais sans lever de bouclier, Pokémon a-t-il une quelconque raison de prendre le risque financier et créatif de modifier une recette qui cartonne autant ?