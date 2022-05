Le guide ultime pour être le roi de vos soirées sur Nintendo Switch Sports

Échauffement terminé. Vous êtes prêt à en découdre. Cette fois, c’est la bonne, celle de la victoire sur votre groupe de potes ou tout autre adversaire. Le sourire que vous arborez en surface n’est qu’un leurre. Au fond, vous vous voyez prédateur. Dragonnes parfaitement ajustées, il est temps de faire parler toute votre fureur intérieure.

Ça, c’est à peu près votre mindset avant de… prendre votre rouste habituelle. Et pas n’importe laquelle, vous savez, celle qui vient de mains innocentes qui ne prennent absolument pas le jeu au sérieux. On tape très haut sur l’échelle de l’insupportable. Alors, tels les braves gens que l’on est, on va vous faire une petite confession : il paraît que tout est de votre faute. Vos amis n’osent pas vous le dire mais, apparemment vous regarder en pleine partie de tennis revient à observer un chimpanzé tentant de jouer de la cornemuse. Ouais, c’est pas glorieux, mais suivez nos conseils et on fera de vous le nouveau Djoko, Cristiano Ronaldo ou Dark Maul. Peut-être même les trois en même temps.

Mets tes plus belles tennis

Le clonage humain est donc une réalité © Nintendo

Abonnez-vous au service premium : Sur la terre battue comme au restau, tout part d’un bon service. Alors, pour envoyer de la roquette bien fraîche à 350km/h (spoiler : ça n’arrivera pas), il y a quelques petites astuces à connaître. La première étant le bon timing à avoir pour effectuer un service cinq étoiles. Une fois le chiffon sur l’avant-bras (ou la baballe en votre possession), essayez de la frapper lorsqu’elle est au plus haut de votre lancer. Petite astuce, elle l’est après 0,5 seconde. Vous pouvez toujours essayer de calculer ce laps de temps de tête, mais le plus simple reste de vous exercer afin d’assimiler ce timing naturellement. Maintenant que vous savez quand servir l’entrée, on va même vous dire comment donner la becquée. En fait, plutôt que de massacrer votre écran d’un geste très ample et pas maîtrisé, privilégiez plutôt un simple mouvement du poignet. Certes, c’est beaucoup moins RP. Mais, déjà, vous ne sentirez pas l’andouillette au bout de 20 minutes de jeu, puis cela vous aidera grandement à maîtriser le timing nécessaire à un service parfait. À vous les 5 étoiles sur TripAdvisor (et des points bonus durant vos joutes en ligne).

Tirez avantage du terrain : On entame ici votre transition en véritable 4x4 tout-terrain. On ne vous apprend sûrement rien en vous disant que la surface du court sur lequel vous jouez à une grande importance. Vous n’oseriez pas laver votre parquet en bois avec de l’eau de javel, non ? Si, vous le feriez probablement parce que vous n’avez aucune foutue idée de la réponse à cette question. Mais, concernant Nintendo Switch Sports , on va quand même vous envoyer quelques tips qui peuvent faire la différence. Sur terrain dur, abusez des coups à effet en frappant la balle d’un coup horizontal. Sur cette surface la balle ne ralentit pas au rebond, ce qui rend ces coups redoutables, ne laissant que très peu de temps à votre adversaire pour s’adapter à la direction de l’effet donné. Sur gazon, le rebond de la balle est beaucoup plus bas. Vous pouvez donc vous lâcher sur les coups directs, qui demandent énormément de réactivité à votre opposant étant donné que le laps de temps pour un retour est très réduit par le rebond bas. En ce qui concerne la terre battue, la balle rebondit assez haut et perd beaucoup de vitesse. Résultat : cela donne souvent des échanges prolongés, très longs dans le temps. L’idée ici est donc d’accorder une attention particulière à votre endurance et celle de l’adversaire. Essayez de l’épuiser un maximum tout en vous préservant, sans ça vous aurez bien du mal à faire des différences.

Range ta Chambara !

La meilleure défense c’est… la défense : Pour ce qui est du chambara, le mot d’ordre est la patience. Donc, justement, comme quand votre mère vous demandait de ranger votre chambre, apprenez donc à garder votre calme. En fait, si on dit ça c’est surtout qu’il est impossible de contre-attaquer lorsque votre adversaire tente de vous arracher la tête. La seule solution possible si vous êtes sous pression : placer une parade parfaite pour inverser le momentum et reprendre le contrôle de l’agression. N’essayez donc pas de répondre à un coup par un coup. C’est le meilleur moyen de finir par vous faire fesser. Même si ça serait toujours plus agréable que lorsque ça venait de la main de votre maternelle.

Reprise de Volley

Le rythme dans le sang : Pour vous la jouer Jeanne & Serge (ou Haikyu !! pour les non-boomers), le plus important, l’aspect fondamental, le cœur de votre combat doit être le timing. Dans toutes les phases de jeu. On vous fait confiance pour apprendre les différents timings parfaits des 3 actions à réaliser (on devrait peut-être pas), mais notre petite astuce consiste à… briser le rythme de l’adversaire. Pour cela, il est possible de les prendre par surprise en effectuant des attaques rapides après plusieurs échanges. Si vous les exécutez correctement, elles perturberont leur timing. Notez que seul le joueur qui va smasher la balle peut déclencher une attaque rapide. Pour les effectuer, sautez en balançant le joy-con vers le haut juste AVANT que le passeur envoie la balle. Ah, dernière petite chose, n’en abusez pas au risque d’être trop prévisible. Soyez vicieux dans le placement de ces dernières, ou en écrasant subtilement l’orteil de votre adversaire avant son coup. D’expérience, les deux techniques sont bonnes, par contre la deuxième demande de courir assez vite.

Good Cop, Badminton

Petit souvenir de mon année en 5ème B… © Nintendo

Ne pas se jeter dans la gueule du loup : un bon joueur de badminton est celui qui sait jouer au chat et à la souris. Pour marquer des points, il est forcément nécessaire de battre l’adversaire en lui imposant constamment des changements de position. D’avant en arrière, de droite à gauche : poussez-le à la faute pour mieux le menotter à la défaite. L’infraction la plus courante et punitive étant de d’essayer de frapper le volant trop tôt. Si c’est le cas, le malheureux voit son personnage tenter un plongeon extrêmement pénalisant. C’est exactement ce que vous recherchez pour le mettre à l’amende.

Smasher tout ce qui bouge (sauf la TV) : comme un gardien de la paix en pleine manifestation, matraquez dès que possible. Bon, vous, vous possédez probablement un cerveau (en plus d’avoir une bonne raison d’agir), donc restez tout de même sur vos gardes, mais essayez de smasher le volant le plus possible, en veillant à attendre qu’il soit au point le plus haut de sa trajectoire. D’une : les smashs sont les coups les plus puissants et dérangeants à encaisser lorsqu’ils sont enchaînés, et de deux : ils préparent parfaitement le terrain pour subitement changer de plan et placer un amorti aussi paralysant qu'un coup de taser.

Football of fame

C’est très tentant, mais ne tire pas dans la face du défenseur : pour marquer des buts, il faut tirer en direction du but. Voilà l’astuce.

Plus sérieusement, s’il est primordial de toujours garder un œil sur le but adverse, cela ne veut pas dire que toutes vos frappes doivent être concentrées sur cette zone. D’autant plus que c’est la zone de couverture privilégiée par les défenseurs (logique), le risque est donc de leur tirer directement dessus et voir le ballon ricocher dangereusement vers votre propre but. Visez plutôt dans leur diagonale pour ainsi éviter le contre et vous rapprochez du but. Pour ce qui est de leur refaire le portrait à base de grandes reprises de volée, c’est de toute façon plus satisfaisant dans la réalité.

N’agissez pas comme un âne derrière une carotte : si vous avez déjà un peu tâté Rocket League, sachez que le positionnement fonctionne de la même façon sur le football de Nintendo Switch Sports. Lorsque votre adversaire est en possession du ballon, il est très peu utile de lui foncer droit dessus. Prenez plutôt du recul, et attendez patiemment de pouvoir lire son prochain move. Vous pouvez ainsi économiser de l’endurance - pendant que lui dépense la sienne - pour mieux contre-attaquer avec un avantage certain. Berger, pas mouton.

Bowling

Le deuxième rang pour le Strike : S’il est tentant de la jouer chamboule-tout pour obtenir un maximum de strikes, visez plutôt une des quilles de la deuxième rangée. Ou plutôt, essayez de prendre la première ET une des deux qui suivent. Enfin, pour jouer la gagne à fond, ne jouez pas à l’esthète. Trouvez un lancer efficace et répétez-le à volonté. Vous essuierez quelques insultes concernant l’aspect no fun de votre personne, mais vos adversaires n’essuieront rien d'autre que leurs larmes.

En prendre une pour taper l’autre : Il vous arrivera parfois de rencontrer un split, des quilles non adjacentes les unes aux autres après avoir lancé la boule et renversé le reste. Pour convertir cette situation en Spare, visez le bord extérieur d'une des quilles du côté opposé à la seconde afin qu'elle puisse renverser l'autre.

Vous avez maintenant toutes les clés pour vous poser comme le boss de fin de soirée.

