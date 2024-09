Alonzo et Niska : 2 soldats devenus chefs

Plus qu’un titre, c’est un album entier qui donne ses lettres de noblesse à Alonzo. Mis en orbite par quatre disques en groupe et trois en solo, il dévoile en 2016 le superbe Avenue de St Antoine. Un album à la direction artistique soignée et plus ouverte, certifié platine en à peine quelques mois. En plus du single “Binta”, on y retrouve “Ils le savent” avec JuL et “On met les voiles”, la bande originale du film Pattaya.