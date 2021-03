Autant dire que l'ambiance était donc plutôt étrange au sein du collectif de surfeurs réunis après neuf mois de chômage technique. D'autant plus qu'une attaque de requin allait abréger le contest féminin à Maui, contraignant les surfeuses à rejoindre les hommes à Pipeline. Un move audacieux mais payant, Tyler Wright et Carissa Moore ayant ainsi l'occasion d'en découdre comme jamais, la seconde finissant par s'imposer.

