L'icône du freesurf Noa Deane nous parle de son dernier projet : Munch

J'ai été époustouflé par la volonté qu'ils ont de surfer et de faire des clips. Tu peux surfer toute la matinée et obtenir les clips les plus fous, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils essaieront toujours de faire deux vagues de plus, même si tu es complètement cuit.

En observant les bodyboarders, on s'aperçoit que toutes les vagues qui font des tonneaux sont des rampes pour eux. J'ai donc emprunté cette mentalité à beaucoup de gens avec qui je surfe, et cela me donne envie d'y aller toujours plus fort.