Portrait de Joseph “Noly” Kidd : le renouveau sur Rocket League

Quand il rejoint la

, Noly est une autre personne : plus mature, plus discrète. Il commence sa collaboration avec le club français sur la retenue, et pour cause. “Je me sentais comme un imposteur au début,” avoue-t-il en

. “J’avais l’impression de ne pas mériter mes coéquipiers, qui m’ont carry pendant le Split.” En termes de résultats, les améliorations sont néanmoins instantanément visibles : l’équipe gagne une place à son premier tournoi par rapport au précédent (la Dacia Spring Cup, début mai), puis se place sur la troisième marche du podium à son second tournoi (Tour de Rocket League, fin mai). Mais pour Noly, il lui faudra plus de temps pour gagner plus de confiance. C’est le Major de Londres qui accélèrera ce processus, début juillet.