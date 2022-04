En expédition, la qualité première, c’est de résister à l’effort long et à la douleur. Pour m’y entraîner, je fais donc du kayak le plus souvent possible. C’est-à-dire presque tous les jours. Sinon, je fais aussi de la marche, des randonnées à ski… et j’essaie d’aller en montagne avec des amis guides. Comme ce n’est pas forcément mon milieu, ça me challenge pas mal. Même mentalement. Ça m’a notamment apporté de la tranquillité et permis de passer certains caps en kayak, que ce soit au niveau du portage ou de la marche d’approche, parce qu’on a pas mal de galères similaires en montagne. Du coup, lorsque je pars en expédition, tout me semble plus simple, et j’économise beaucoup d’énergie. Ce qui est primordial quand tu pars longtemps et qu’il faut que tu gardes du jus pour les moments difficiles. Et puis, je suis tout simplement plus à l’aise avec certaines grimpes.