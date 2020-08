En été, quand certains s'amassent dans les embouteillages - même sur l’eau - d’autres préfèrent emprunter des chemins plus secrets. Pour ça,

La kayakiste française Nouria Newman est vice-championne du monde de kayak extrême en 2016. Elle s'est aventurée en solitaire dans l'Himalaya en 2018 et est parti en expédition en Patagonie en 2019.

