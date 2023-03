Tout a commencé avec un homme nu. Ou presque. « Les Minus, c’est quelque chose. J’ai grandi en regardant les DVD et les VHS des pros de l’époque qui y allaient » raconte Nouria Newman . « À un moment, on voyait l’un des meilleurs du moment rater sa ligne et sortir à poil ! Il s’était fait déshabiller par un rouleau. Ça m’a marquée. »

Nouria Newman sur le Zambèze © Caleb Roberts

Les Minus, ce sont donc les Minus Rapids. Deux sections légendaires du fleuve Zambèze, en Zambie. Et deux monstres grondants, surtout, logés au pied des chutes Victoria (surnommées "Mosi-oa-Tunya", ou "la fumée qui gronde" en VF) : « Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO donc c’est un endroit hyper touristique » poursuit la Savoyarde. « Mais lorsque tu pagaies ces rapides, tu es le long des chutes, et tu montres donc ce lieu si connu du grand public avec une perspective différente. » Et nouvelle aussi, pour Nouria, qui affrontait les deux titans pour la toute première fois d’une carrière pourtant déjà riches en rapides de folie. Le tout dans des conditions exceptionnelles.

Découvrez les images d’un trip unique en vidéo ci-dessous :

2 minutes Quand Nouria Newman descend les Minus Rapids Nouria Newman, la meilleure kayakiste de sa génération, affronte les mythiques et furieux Minus Rapids du Zambèze.

Plus dures seront les chutes

La nouvelle aventure de Nouria est née d’une nécessité : « Il n’y avait pas de neige ici et de l’eau nulle part mais on avait besoin d’un endroit pour s’entraîner avec un copain français. On a donc mis le cap sur le Zambèze à la dernière minute rejoindre Benny Marr, qui s’y trouvait. C'est peut-être le mec le plus fort pour tout ce qui est gros volumes. » Mais le célèbre kayakiste canadien n’était pas le seul : « Tout le monde était là ! Mais nous sommes les seuls à être montés jusqu’aux Minus. Concrètement, tu as des rapides numérotés de 1 à 25 mais ils sont moins intéressants après le 14. Donc en général, nous, on s’arrête au 14 et on remonte pour faire les rapides en boucle. »

L'art de pagayer sans ramer © Caleb Roberts

Et remonter, à la sortie du rapide 14, c’est se payer 1000 marches d’escaliers parfaitement irrégulières. Heureusement, des porteurs sont là pour aider chaque kayakiste à acheminer son bateau en haut des rapides. Sauf quand la kayakiste en question est Nouria Newman : « En fait, tu ne peux pas vraiment porter toi-même, au risque de mettre le bazar dans l’économie locale » explique-t-elle. « Mais bon, chaque porteur a deux bateaux sur le dos. Donc deux fois 22 kg. Et même s’ils sont entraînés, c’est dur et ça me gênait. J’ai donc négocié un peu. Je leur ai dit que j’avais besoin de m’entraîner et de devenir forte comme eux. Ils m’ont donc laissée porter mon bateau lorsqu’il n’y avait pas trop de monde autour. À un moment, j’ai même réussi à doubler des Américains qui avançaient sans bateau ! Mes coaches, comme je les appelais, était très fiers (rires). »

Seulement, il y a montée et montée. Pour rejoindre les Minus, il faut vivre « une guerre. C’est fou, parce que c’est une rivière classique et ultra-accessible par ailleurs, mais pour monter faire ces rapides quand il y a de l’eau, c’est l’apocalypse. Il faut dire que normalement, les Minus ne se font pas avec le niveau d’eau que nous avions. Je pense que nous y avons fait la descente la plus haute possible. Et c'est grâce à Benny, qui connaît très bien l'approche, que nous avons pu le faire !"

Tonnerre aquatique © Caleb Roberts

La montée, donc, se fait en pied de chutes, « sur des cailloux glissants, dans le vent et l’eau qui te fouettent le visage. Ça fait mal et tu ne vois rien. Je me suis entaillé le genou et je suis même rentrée dans Caleb (le photographe, ndlr.) avec mon bateau, alors qu’il était à 50 cm de moi ! Sans parler des piscines d’eau hyper-dures à traverser à cause du courant… »

La gorge de l’enfer

Peut-on profiter un peu après un effort pareil ? Pas vraiment. « Même si tu te dis d’abord que c’est bon, tu commences à regarder le rapide et tu te dis « zut, il faut redescendre, maintenant… » explique Nouria en se souvenant d’une arrivée au sommet qui ne protège donc que temporairement de la tempête. Au menu ? Deux rapides dont les eaux légendaires bouillonnent furieusement entre les deux murs de la gorge de Batoka. Une certaine idée du chaos, donc, dans lequel n’osent pénétrer que les meilleurs spécialistes de la discipline. Heureusement, Benny et Nouria en font partie.

Pas l'outil de travail le plus pratique du monde © Caleb Roberts

« La priorité, à ce moment-là, ce n’est pas de faire une pause, mais de repérer immédiatement les lignes potentielles. » L’idée sur des rapides pareils ? Non pas espérer une descente tranquille, mais limiter la casse : « C’est hyper-dur, parce que tu si tu retrouves tout ce que tu as ailleurs niveau gros kayak, toute l’eau des chutes et le vent te fatiguent énormément. Et même quand tu as la bonne ligne et la bonne vitesse, tu dois parfois traverser un mur d’eau qui peut te retourner. Alors tu prends le choc et il t’arrive de ne plus savoir si tu es à l’endroit ou à l’envers… tu ne sais pas trop ce qui t’arrive, tu te fais exploser et tu ne vois que des bulles. Mais cela dit, ça s’est bien passé ! »

Comment se sent-on après les Minus ? « Tu es flingué(e) ! Quand tu arrives sur le reste de la rivière, tu ne pagaies plus, tu flottes entre les rapides et tu fais limite des micro-siestes (rires). Ce sont des sections classiques et c’est du beau kayak, mais disons que tu es relâché(e). »

L'aventure, c'est l'aventure © Caleb Roberts

Dans le club

Si elle n’a descendu qu’une seule fois les Minus (« C’était une galère pour remontées qu’on n’avait pas forcément envie d’y retourner. Avant nous, l’un des gars est tombé de quatre mètres et s’est cassé le pied, on a arrêté les frais ! »), Nouria s’en souviendra longtemps. Voire toujours, puisqu'elle fait maintenant partie d'un club très fermé : « C’est l’un des grands marqueurs d’une carrière de kayakiste. Ce sont des rapides majeurs. Les faire, c’est déjà génial. Mais avec ce niveau d’eau, surtout pour une première fois, c’est hyper-gratifiant ! »

Le sourire malgré tout © Caleb Roberts

Pourtant, ces rapides ne sont paradoxalement pas les plus compliqués pour Nouria : « Tu mets tout en œuvre niveau sécurité et tu es ultra-concentré(e). Tu ne sous-estimes pas le rapide et tu ne grilles pas d’étape. En fait, c’est un peu comme les trajets en voiture. Les accidents ont plus souvent lieu sur des trajets quotidiens où ton niveau de vigilance baisse. » Mais gageons que celui de la triple championne du monde ne baissera pas lors de ses prochaines aventures, dont vous entendrez bientôt parler ici.

Et si vous voulez en savoir plus sur la carrière et les exploits de Nouria (incluant le saut d’une chute de 30 mètres en 2021), découvrez gratuitement Wild Waters, le documentaire qui lui est consacré, sur Red Bull TV !

1 h 26 min Wild Waters Des bassins olympiques aux rivières sauvages, découvrez la vie de la kayakiste la plus douée de sa génération dans le film Wild Waters sur Nouria Newman.