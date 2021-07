NBA 2K21 MyTeam : Avalanche de cartes dans la saison 8

a fauté cette saison, niveau difficulté et multi. Commençons par ce dernier point : jouer en multi n’est pas la tasse de thé de nombreux joueurs, pas forcément bons dans cet exercice ou n’y prenant aucun plaisir. Jusqu’à présent MT ne nous demandait que de jouer et non gagner des matchs multi pour valider des défis nécessaires à l’obtention de grosses récompenses. Pendant Full Throttle, ça a changé et c’est fort dommage, fort rageant. Pour triompher, il faut un certain niveau, et du niveau il en fallait cette saison. Trop. La sortie des défis Spotlight Sim en 3v3 a refroidi le joueur lambda. Il faut en effet une sacré dose de skill pour se soustraire de certains adversaires en remplissant des conditions de victoire tirées par les cheveux. Voir des pros ramer sur certains matchs, ça calme le simple mortel. C’est dommage, car le joueur moyen mais investi et passionné (comme votre serviteur) s’est retrouvé sur la touche, sans véritable contenu solo, surtout en 5v5. Se constituer une super team avec soin et la laisser aux vestiaires, quelle frustration. C’est alors que le Trial of Champions est arrivé avec de nombreuses nouveautés.

, les développeurs y vont fort dans les cartes “Out of Position”. Nous avons eu plusieurs séries de cartes nous permettant d’aligner des stars sur des positions farfelues qui ne sont pas du tout les leurs : Muggsy Bogues pivot (carte craquée), Batum meneur (un must have) et les habituels LeBron / Giannis / Kirilenko en poste 1 pour casser la méta et envoyer dans les tribunes les véritables meneurs de petite taille. C’est l’occasion de se faire plaisir mais cela annihile le côté réaliste des rencontres. Notez que le grand Chinois Yi Jianlian a une carte 98 A/AI particulièrement performante.