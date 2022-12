Nyck de Vries : révélation oranje

La suite va encore plus étonner le responsable du

. Souffrant d'une appendicite,

est opéré en urgence le samedi midi et déclare logiquement forfait pour le Grand Prix. Dès lors, dans l'esprit de l'état-major Williams, le débauchage de

Nyck de Vries

sonne comme une évidence. « L'équipe a dû modifier beaucoup de choses en urgence, comme la position de mon siège ou des pédales,

. En EL3, vous n'avez que deux trains de pneus et pas de possibilité d'effectuer de longs runs, vous devez immédiatement pousser avant la qualification ». S'il claque le 14e chrono en EL3, c'est surtout lors des qualifications qu'il brille. Se qualifiant de justesse en Q2 avec deux centièmes d'avance sur Nicholas Latifi, le pilote de 27 ans signe le 13e temps et profite des pénalités infligées à ces rivaux pour débuter la course en huitième position. Une place qu'il n'est pas loin de conserver après une course proche de la perfection, ponctuée de manœuvres audacieuses et d'une défense héroïque face à Guanyu Zhou. Il termine neuvième et offre deux points précieux à l'écurie britannique, qui n'en comptabilisera que huit en fin d'exercice.